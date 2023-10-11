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Австрия – Бельгия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 00:59
Австрия – Бельгия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура квалификации на Евро-2024 Австрия – Бельгия, который состоится 13 октября 2023 года.

Австрия

Австрийская сборная идет на втором месте в группе с тринадцатью очками в своем активе. Под руководством немецкого специалиста Р. Рангника они практически квалифицировались на Евро-2024. В четвертом туре на своем поле обыграли сборную Швеции (2:0).

В шестом туре также одолели шведов уже на выезде, уверенно взяв верх со счетом 3:1.

Бельгия

Сборная Бельгии лидирует в данной группе, опережая своего будущего соперника лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. В последних играх бельгийцы обыгрывали соперников практически без борьбы, но нужно сделать акцент на том, что это были игры с аутсайдерами группы.

В шестом туре на своем поле обыграли в сухую сборную Эстонии со счетом 5:0.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит сборная Австрии – 2.89
  • Ничья – 3.40
  • Победит сборная Бельгии – 2.59
  • Победит сборная Австрии с форой -1.5 – 6.00
  • Обе забьют — нет – 1.97
  • Обе забьют — да – 1.78
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.09
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.83

Статистика

  • Австрийцы отличаются забитыми мячами в одиннадцати подряд встречах на доманей арене.
  • Бельгийцы не проигрывают на выезде в этом году.
  • Четыре из пяти матчей между командами завершились вничью.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.78. Командам нет необходимости форсировать события в матче, поэтому обменявшись голами, можно будет доводить матч до логичного завершения.

Все комментарии
Djebrael
Djebrael
сегодня в 07:48
В поединке двух лидеров этой отборочной группы к Евро-2024 с большой долей вероятности мы увидим голы с обеих сторон. Обе сборные атакующие и много забивают в рамках данной квалификации к большому турниру. За пять матчей хозяева настреляли 12 мячей, гости - 13. В первой встрече между собой Австрия и Бельгия не смогли выявить победителя, расписав результативную мировую (1-1). При этом подопечные Ральфа Рангника тогда забили первыми, хотя матч проходил в Брюсселе. Жду и в Вене как минимум по одному точному удару от бельгийцев и австрийцев. Ведь оборону ни у одних, ни у других назвать идеальной нельзя. Ставка - Обе забьют.
Гость
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