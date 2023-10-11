Австрия – Бельгия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура квалификации на Евро-2024 Австрия – Бельгия, который состоится 13 октября 2023 года.
Австрия
Австрийская сборная идет на втором месте в группе с тринадцатью очками в своем активе. Под руководством немецкого специалиста Р. Рангника они практически квалифицировались на Евро-2024. В четвертом туре на своем поле обыграли сборную Швеции (2:0).
В шестом туре также одолели шведов уже на выезде, уверенно взяв верх со счетом 3:1.
Бельгия
Сборная Бельгии лидирует в данной группе, опережая своего будущего соперника лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. В последних играх бельгийцы обыгрывали соперников практически без борьбы, но нужно сделать акцент на том, что это были игры с аутсайдерами группы.
В шестом туре на своем поле обыграли в сухую сборную Эстонии со счетом 5:0.
Котировки БК Pinnacle
- Победит сборная Австрии – 2.89
- Ничья – 3.40
- Победит сборная Бельгии – 2.59
- Победит сборная Австрии с форой -1.5 – 6.00
- Обе забьют — нет – 1.97
- Обе забьют — да – 1.78
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.09
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.83
Статистика
- Австрийцы отличаются забитыми мячами в одиннадцати подряд встречах на доманей арене.
- Бельгийцы не проигрывают на выезде в этом году.
- Четыре из пяти матчей между командами завершились вничью.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.78. Командам нет необходимости форсировать события в матче, поэтому обменявшись голами, можно будет доводить матч до логичного завершения.