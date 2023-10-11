Австрия – Бельгия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура квалификации на Евро-2024 Австрия – Бельгия, который состоится 13 октября 2023 года.

Австрия

Австрийская сборная идет на втором месте в группе с тринадцатью очками в своем активе. Под руководством немецкого специалиста Р. Рангника они практически квалифицировались на Евро-2024. В четвертом туре на своем поле обыграли сборную Швеции (2:0).

В шестом туре также одолели шведов уже на выезде, уверенно взяв верх со счетом 3:1.

Бельгия

Сборная Бельгии лидирует в данной группе, опережая своего будущего соперника лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. В последних играх бельгийцы обыгрывали соперников практически без борьбы, но нужно сделать акцент на том, что это были игры с аутсайдерами группы.

В шестом туре на своем поле обыграли в сухую сборную Эстонии со счетом 5:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Австрии – 2.89

Ничья – 3.40

Победит сборная Бельгии – 2.59

Победит сборная Австрии с форой -1.5 – 6.00

Обе забьют — нет – 1.97

Обе забьют — да – 1.78

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.09

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.83

Статистика

Австрийцы отличаются забитыми мячами в одиннадцати подряд встречах на доманей арене.

Бельгийцы не проигрывают на выезде в этом году.

Четыре из пяти матчей между командами завершились вничью.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.78. Командам нет необходимости форсировать события в матче, поэтому обменявшись голами, можно будет доводить матч до логичного завершения.