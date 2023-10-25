«Пари Сен-Жермен» – «Милан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА «Пари Сен-Жермен» – «Милан», который состоится 25 октября 2023 года
«Пари Сен-Жермен»
«Пари Сен-Жермен» продав в другие клубы ряд своих ведущих игроков, регулярно теряет очки в этом сезоне как в чемпионате Франции, так и в матчах Лиги Чемпионов. Во втором туре на европейской арене уступили на выезде «Ньюкаслу»(1:4).
В последней встрече французской Лиги 1 выиграли дома у «Страсбурга» со счётом 3:0.
«Милан»
«Милан» идёт в данной группе с двумя очками после двух сыгранных туров. Во внутреннем чемпионате Италии «красно-чёрные» вторая команда. В матче Лиги Чемпионов сыграли вничью с «Боруссией» Дортмунд (0:0).
В девятом туре на своём поле уступили «Ювентусу» со счётом 0:1.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Пари Сен-Жермен» – 1.75
- Ничья – 3.95
- Победит «Милан» – 4.90
- Победит «Пари Сен-Жермен» с форой -1.5 – 2.93
- Обе забьют — нет – 2.09
- Обе забьют — да – 1.75
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.79
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.14
Статистика
- «Пари Сен-Жермен» в последних пяти матчах четыре завершила на тотал больше 2.5 мячей.
- «Милан» отличился в воротах соперника только один раз в последних трёх матчах.
- «Красно-чёрные» никогда не проигрывали «Пари Сен-Жермен».
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.79. Нас ждёт упорная встреча, которая с большой долей вероятности завершится минимальной победой одной из команд и голами с обеих сторон.