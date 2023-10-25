«Пари Сен-Жермен» – «Милан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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25 октября 2023, 14:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА «Пари Сен-Жермен» – «Милан», который состоится 25 октября 2023 года

«Пари Сен-Жермен»

«Пари Сен-Жермен» продав в другие клубы ряд своих ведущих игроков, регулярно теряет очки в этом сезоне как в чемпионате Франции, так и в матчах Лиги Чемпионов. Во втором туре на европейской арене уступили на выезде «Ньюкаслу»(1:4).

В последней встрече французской Лиги 1 выиграли дома у «Страсбурга» со счётом 3:0.

«Милан»

«Милан» идёт в данной группе с двумя очками после двух сыгранных туров. Во внутреннем чемпионате Италии «красно-чёрные» вторая команда. В матче Лиги Чемпионов сыграли вничью с «Боруссией» Дортмунд (0:0).

В девятом туре на своём поле уступили «Ювентусу» со счётом 0:1.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Пари Сен-Жермен» – 1.75

Ничья – 3.95

Победит «Милан» – 4.90

Победит «Пари Сен-Жермен» с форой -1.5 – 2.93

Обе забьют — нет – 2.09

Обе забьют — да – 1.75

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.79

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.14

Статистика

«Пари Сен-Жермен» в последних пяти матчах четыре завершила на тотал больше 2.5 мячей.

«Милан» отличился в воротах соперника только один раз в последних трёх матчах.

«Красно-чёрные» никогда не проигрывали «Пари Сен-Жермен».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.79. Нас ждёт упорная встреча, которая с большой долей вероятности завершится минимальной победой одной из команд и голами с обеих сторон.