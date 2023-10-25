«Янг Бойз» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА «Янг Бойз» – «Манчестер Сити», который состоится 25 октября 2023 года
«Янг Бойз»
«Янг Бойз» идёт на последнем месте в группе после двух матчей. Учитывая уровень соперников, главная цель перед швейцарцами – борьба за третье место с сербской «Црвеной Звездой», с которой в прошлом туре сыграли со счётом 2:2.
Во внутреннем чемпионате, в рамках одиннадцатого тура, не смогли обыграть «Цюрих»(0:0).
«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» набрав шесть баллов, занимает первое место в группе Лиги Чемпионов. В английской Премьер-лиге у команды в последних матчах проблемы с результатами. В восьмом туре чемпионата Англии уступили лондонскому «Арсеналу» (1:2).
В предыдущем матче еврокубков обыграли на чужом поле немецкий «Лейпциг» со счётом 3:1.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Янг Бойз» – 16.50
- Ничья – 7.40
- Победит «Манчестер Сити» – 1.21
- Победит «Манчестер Сити» с форой -1.5 – 1.57
- Обе забьют — нет – 1.70
- Обе забьют — да – 2.17
- Тотал голов больше 3.5 голов – 2.19
- Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.71
Статистика
- «Янг Бойз» в этом календарном году на своём поле проиграли только в одной встречи.
- «Манчестер Сити» уступил три раза в пяти последних матчах.
- Команды на еврокубковой арене никогда не играли между собой.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Манчестер Сити» с форой -1.5 мяча по коэффициенту 1.57. Неудачи в последних матчах для гостей дополнительно мотивируют их в предстоящей встрече показать уверенную игру.