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«Янг Бойз» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

25 октября 2023, 14:23
«Янг Бойз» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА «Янг Бойз» – «Манчестер Сити», который состоится 25 октября 2023 года

«Янг Бойз»

«Янг Бойз» идёт на последнем месте в группе после двух матчей. Учитывая уровень соперников, главная цель перед швейцарцами – борьба за третье место с сербской «Црвеной Звездой», с которой в прошлом туре сыграли со счётом 2:2.

Во внутреннем чемпионате, в рамках одиннадцатого тура, не смогли обыграть «Цюрих»(0:0).

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» набрав шесть баллов, занимает первое место в группе Лиги Чемпионов. В английской Премьер-лиге у команды в последних матчах проблемы с результатами. В восьмом туре чемпионата Англии уступили лондонскому «Арсеналу» (1:2).

В предыдущем матче еврокубков обыграли на чужом поле немецкий «Лейпциг» со счётом 3:1.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Янг Бойз» – 16.50
  • Ничья – 7.40
  • Победит «Манчестер Сити» – 1.21
  • Победит «Манчестер Сити» с форой -1.5 – 1.57
  • Обе забьют — нет – 1.70
  • Обе забьют — да – 2.17
  • Тотал голов больше 3.5 голов – 2.19
  • Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.71

Статистика

  • «Янг Бойз» в этом календарном году на своём поле проиграли только в одной встречи.
  • «Манчестер Сити» уступил три раза в пяти последних матчах.
  • Команды на еврокубковой арене никогда не играли между собой.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Манчестер Сити» с форой -1.5 мяча по коэффициенту 1.57. Неудачи в последних матчах для гостей дополнительно мотивируют их в предстоящей встрече показать уверенную игру.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк ман сити
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
25 октября в 16:23
Итак, главные фавориты швейцарского чемпионата, которые на европейской арене оказываются лишь скромными ребятами из Берна, адекватно оценивают свои шансы в Лиге Чемпионов и основной задачей ставят себе третье место, дающее право весной сыграть в плей-офф Лиги Европы. Бороться с Црвеной Звездой они могут, но Лейпциг и Манчестер Сити такие орешки, что зубы сломаешь и не раскусишь. Потому в домашнем матче против МС им не о чем волноваться, и "мальчики" захотят показать атакующий и смелый футбол. Есть у них в наличии классные нападающие Иттен и Нсаме, которые при активном содействии мобильной полузащиты могут и гол организовать в ворота англичан. У Манчестер Сити в строй возвращается Родри и команда снова начнет выходить на свой космический уровень. Отсутствие травмированного Де Брюйне компенсировать научились и сейчас, против не самого сложного соперника, МС может провести неплохую отработку атакующих действий в гостевом матче. После серии неудач в выездных играх Премьер-Лиги "горожане" едут громить швейцарского оппонента.
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