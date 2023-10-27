«Челси» – «Брентфорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 10-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Челси» – «Брентфорд», который состоится 28 октября 2023 года

«Челси»

«Челси» занимает десятое место на текущий момент в английской Премьер-лиге с двенадцатью очками в своём активе. «Пенсионеры» постепенно выбираются из затяжной серии неудач, которая тянулась с прошлого сезона. В восьмом туре в гостях обыграли «Бёрнли» со счётом 4:1.

В последнем матче на домашней арене, ведя по ходу встречи, сыграли вничью с «Арсеналом»(2:2).

«Брентфорд»

«Брентфорд» четырнадцатая команда чемпионата Англии с десятью набранными очками. Коллектив датского специалиста Т.Фрэнка в этом сезоне ещё не нашёл своей игры и не может похвастаться прошлогодними результатами, где команда до последних туров боролась за еврокубки. В последнем матче на выезде проиграли «Манчестер Юнайтед»(1:2), ведя до последних минут встречи.

В девятом туре уверенно победили дома «Бёрнли» со счётом 3:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Челси» – 1.68

Ничья – 4.30

Победит «Брентфорд» – 5.00

Победит «Челси» с форой -1.5 – 2.85

Обе забьют — нет – 1.98

Обе забьют — да – 1.83

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.83

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.08

Статистика

«Челси» не проигрывает последние четыри матча подряд во всех турнирах.

«Брентфорд» последний раз выигрывал на чужом поле во втором туре текущего сезона.

«Челси» не побеждает «Брентфорд» в трёх играх подряд.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Челси» по коэффициенту 1.68. «Пенсионеры» медленно, но уверенно поднимаются по турнирной таблице. Победа в предстоящем матче добавит команде больше уверенности перед тяжёлой серией матчей с лидерами Премьер-лиги.