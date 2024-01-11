Поражение Японии станет катастрофой. Кубо, Сон, Манчини и Файзуллаев проверят себя на Кубке Азии

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11 января 2024, 17:22

Короткий гид по интересному зимнему турниру.

Сборная Японии привыкла к разгромам

Для главного фаворита Кубка Азии, который пройдет Катаре, самую большую опасность таит серия легких побед, пусть это и звучит парадоксально. Япония накануне официальных матчей разнесла Таиланд 5:0 и обыграла Иорданию 6:1. В прошлом году команда тренера Хадзимэ Мориясу тоже постоянно издевалась над соперниками. По пять мячей получили Мьянма и Сирия в отборе к ЧМ -2026. По четыре гола японцы забили в ворота Канады, Турции, Перу и Германии в товарищеских матчах. Немцы не снесли позора, уступив дома 1:4, уволили Флика, хотя обычно не убирают тренеров подобным унизительным образом.

Японцы провели невероятный прошлый год, проиграв только команде Колумбии. А на ЧМ -2022 «синие самураи» вылетели по пенальти от будущих призеров, сборной Хорватии. Но до этого организованные японцы обыграли в группе Германию и Испанию. Вот только рядом с триумфами было глупое поражение от Коста-Рики. Вот где опасность для команды Ходзимэ. Можно собрать десятки невероятных матчей, забивая от четырех мячей соперникам разного уровня, в том числе приличным, а потом нарваться на среднего упрямого соперника в плей-офф и вылететь по пенальти. Из группы Кубка Азии главный фаворит должен выйти, но дальше неизвестность.

Многое зависит от физической формы, умения уважать соперников и от удачи. Если Япония будет первой в квартете, то может сыграть, например, против одного из двух «армейцев». У сирийцев есть голкипер «армейцев», а у узбеков, которые тоже теоретически могут встретить Японию в плей-офф, надежда на одного из главных талантов Кубка Азии – Файзуллаева. Кроме них, не нужно представлять ещё двух старых знакомых из «Зенита».

Манчини, Азмун и Сон среди фаворитов

Япония с отрывом первая у букмекеров, на эту сборную ставят намного чаще, чем на других фаворитов. Действующим обладателем Кубка Азии является команда Катара с преимуществом благодаря родным трибунам. Но помним их неудачное выступление на домашнем ЧМ . Есть сомнения в успехе футболистов, которые сидят в местном чемпионате. Тяжело реально оценить уровень катарцев под руководством нового испанского тренера Тинтина Маркеса. К слову, ставка на иностранных наставников роднит азиатские сборные с африканскими командами.

Только у Австралии, Японии и Ирана местные тренеры. Зато полно знакомых имен. Немец Клинсманн тренирует команду Южной Кореи. Аргентинец Купер, который выводил в начале века «Валенсию» в финалы ЛЧ , представляет команду Сирии. Португалец Бенту возглавляет сборную ОАЭ , а словенец Катанец тренирует Узбекистан. Наконец, действующий чемпион Европы Манчини бросил сборную Италии ради денег саудовских шейхов. Представители десятков разных стран у руля 24 команд, которые сыграют в Катаре в первом кубке за пять лет.

Есть приличные фавориты второго эшелона. Например, у Ирана заявке Мохеби из «Ростова» и Азмун. Сердар плохо попрощался с «Ромой», получив удаление в кубковом римском дерби. Но попробует помочь сборной, где в атаке надежда на Тареми из «Порту». Крепкий состав у Австралии, много интересных игроков у Южной Кореи, хотя основное внимание капитану Сону. Тяжелее оценивать сборную Саудовской Аравии, но на чемпионате мира они обыграли будущих победителей из Аргентины. В турнирах на вылет всегда есть место сенсации.

Количество азиатских звёзд будет расти

На глаза случайно попались трансляции матчей студенческих команд из Японии. Играют любители и допускают явные ошибки в защите. Но по качеству газона, работе операторов трансляции, а ещё по манере игры – японские студенты выбирают стиль «Брайтона», можно было спутать поединки любителей с матчами профессиональных клубов. Футбол в Японии будет ещё популярнее, если сборная впервые за 13 лет сможет выиграть Кубок Азии.

Континент огромный, жителей много, фанатов футбола становится столько, что даже матчи АПЛ переносят на время, удобное для зрителей в Индии, Китае, Южной Корее, Австралии и Японии. А где интерес – там желание попробовать себя в футболе у школьников и школьниц. Футбол в Азии будет развиваться, а умение местных людей создавать себе кумиров воодушевит ребят, которые пойдут по стопам Сона, Митомы, Тареми и Кубо.

На Кубке Азии будет почти два десятка игроков английских клубов, более десяти человек из немецких команд. Скауты оценят ребят, которые играют в Бельгии, Нидерландах, России и Португалии. А особенную ценность представляют те, кого не заметили в европейских чемпионатах, ведь их чаще можно забрать дешевле. Западные клубы, которые отдали Файзуллаева в ЦСКА за 500 тысяч евро, уже пожалели, что не перехватили вингера.

Азиатская конфедерация футбола, представляя пятерку молодых талантов, за которыми нужно следить на Кубке Азии, упомянула узбека рядом с японцем Кубо из «Реала Сосьедад», малазийцем Айманом, иракцем Джасимом и южным корейцем Канджином из ПСЖ . Чужие дети растут быстро, что актуально для азиатского футбола. Он разнородный, ведь австралийцы и иранцы живут друг от друга на расстоянии почти в 13 000 километров.