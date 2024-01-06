Прожжённый Клопп и голодный Эмери. Задачи в Кубке Англии

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вчера, 16:50

Некоторым тренерам этот турнир необходим для сохранения карьеры.

В этот уикенд в борьбу за Кубок Англии вступают представители Премьер-Лиги. Сейчас претендентов на победу в турнире много. Но реальными шансами обладают лишь несколько команд. Причем каждая из них решает задачи и за пределами Кубка Англии. Его часто приносят в жертву. Однако сейчас этот турнир многим тренерам жизненно необходим. Давайте оценим, кому Кубок Англии нужнее всего.

Хосеп Гвардиола, «Манчестер Сити»

В прошлом сезоне «Сити» задал высочайшую планку, выиграв три турнира. Это позволило «горожанам» считать себя сильнейшими в мире по итогам 2023 года, однако теперь есть страх снижения уровня. И всегда в такие моменты в пограничном статусе оказываются внутренние кубки. С одной стороны, они вроде как наименее ценны, с другой – без них даже в случае успеха в чемпионате не будет такого же полного повторения успеха. То есть планка снизится.

Обычно отношение к Кубку Англии зависит от того, на что может клуб рассчитывать в других турнирах. И на ранних стадиях неопределенности много. Так что можно предположить, что Гвардиола все-таки не станет сильно страдать, если состоится вылет из турнира, однако определенное давление на него это может оказать. Зато разгрузит календарь. Как всегда, есть плюсы и минусы.

Юрген Клопп, «Ливерпуль»

Клопп лучше многих знает, что с командой может сделать борьба на четырех фронтах. В сезоне-2021/22 «Ливерпуль» провел 63 матча, дойдя до решающих стадий в четырех турнирах. В итоге «красным» удалось выиграть Кубок Англии и Кубок Лиги, но в чемпионате финишировать на вершине не получилось, а в финале Лиги чемпионов случилось поражение от «Реала». Причем усталость наверняка сыграла свою роль и в следующем сезоне, когда «Ливерпуль» вовсе стал пятым в АПЛ . Этот опыт может повлиять на подход Клоппа, если учесть, что сейчас его команда оказалась лидером в Премьер-Лиге.

«Ливерпуль» снова играет активно, напористо, энергозатратно. Ротация неизбежна, и Клопп наверняка использует ее максимально в Кубке Англии. Первым же соперником будет «Арсенал». Эта сложность с одной стороны говорит, что не нужно слишком уж расслабляться, а с другой позволит не так болезненно принять вылет из турнира.

Унаи Эмери, «Астон Вилла»

«Астон Вилла» не выигрывала Кубок Англии с 1957 года, но сейчас кажется, что бирмингемцы с Эмери способны почти на все. Только «Манчестер Сити» (93) набрал больше очков в Премьер-Лиге за 2023 год, чем «Астон Вилла» (85). Перед Эмери сложный выбор. Его команда имеет редкую возможность бороться за чемпионство, но самым доступным трофеем для нее все же кажется Кубок Англии, которому тоже все будут рады.

Особенно если учесть, что Эмери здорово проявляет себя именно в кубковых турнирах. У него два Кубка Франции, два Кубка Французской лиги, три победы в Лиге Европы. Вопрос выбора турнира для «Астон Виллы» стоит острее, чем у других клубов, поскольку возможности для ротации ограничены.

Эдди Хау, «Ньюкасл»

«Сороки» показывают признаки накопившейся усталости. Истощенный травмами состав пытался изо всех сил держаться недалеко от четверки в Премьер-Лиге и выступать в Лиге чемпионов. Но семь из последних восьми матчей «Ньюкасл» проиграл, и это создает давление на Хау. Возможно, сейчас он был бы рад пожертвовать Кубком Англии, чтобы сохранить свежесть команды для Премьер-Лиги, где высока конкуренция за место в зоне Лиги чемпионов. Но очередное поражение и вылет приведут Хау на грань отставки.

Ожидания трофея в «Ньюкасле» тоже усиливаются. Это заслуга самого Хау, а также богатых владельцев клуба. В 2017 году «сороки» выигрывали Чемпионшип. Но последним крупным трофеем была победа в Кубке Англии в 1955 году. Хау сейчас в самом сложном положении относительно этого турнира.

Микель Артета, «Арсенал»

Успех «Арсенала» в финале Кубка Англии 2020 года с «Челси» стал платформой, на которой Артета получил возможность выстроить свою команду, теперь претендующую и на чемпионский титул. Сейчас «канонирам» будет мало Кубка Англии. Их приоритет – чемпионат и Лига чемпионов. Кроме того, Кубок был выигран относительно недавно, а ближайший соперник – «Ливерпуль» — требует слишком больших усилий. Тут за вылет мало кто поругает.

Анге Постекоглу, «Тоттенхэм»

Этот тренер уже показал свое отношение к внутренним кубкам, когда в Кубке Лиги провел ротацию в девять человек в матче с «Фулхэмом». «Шпоры» проиграли в серии пенальти, и это вызвало активную негативную реакцию со стороны болельщиков. Ведь этот турнир был хорошим шансом взять первый трофей с 2008 года. Да, «Тоттенхэм» продолжает участвовать в чемпионской гонке, однако там он далеко не главный фаворит с учетом сложности конкуренции.

Игра «Тоттенхэма» при Постекоглу привлекает, однако трофейный зуд стоит утолить. И лучшим шансом теперь является Кубок Англии. Было бы символично выиграть трофей в первом же сезоне после потери главной звезды атаки – Харри Кейна.

Маурисио Почеттино, «Челси»

На «Стэмфорд Бридж» признают, что нынешний сезон для клуба переходной. С учетом всех изменений, произошедших в составе. Однако даже при таком большом допуске возможных результатов вряд ли кто-то ожидал, что «Челси» будет барахтаться в середине турнирной таблицы Премьер-Лиги. «Синие» отстают от первой четверки на 12 очков. И хотя попадание в Лигу чемпионов все еще является их приоритетом, все понимают, что самой реальной возможностью заявить о себе остается Кубок Англии. Четыре года назад Артета в «Арсенале» с чего-то подобного начал восхождение.

Кроме того, Почеттино при всех высоких оценках его таланта пока не особо справляется с доказыванием того, что он умеет приносить трофеи. С ПСЖ было чемпионство и Кубок Франции, но парижане и без тренера этого могут добиваться. В «Тоттенхэма» трофея так и не было за пять с половиной лет. Так что аргентинцу крайне важно доказать, что он умеет добывать победы. С его стороны было бы логично сделать ставку на Кубок Англии в этом сезоне.

Эрик тен Хаг, «Манчестер Юнайтед»