От Эллиотта до Трента. «Ливерпуль» попытается заменить лидера

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сегодня, 00:37

Египтянин слишком бесценен для Юргена Клоппа.

Кубок Африки – время страдания европейских клубов. Можно бесконечно составлять списки уехавших. Многих футболистов на несколько недель потеряют клубы из чемпионата Франции, потери понесут и команды из Италии, Испании, Германии и Англии. Но отдельно хочется поговорить, пожалуй, о главном страдальце Английской Премьер-Лиги – «Ливерпуле». Ведь «Энфилд» на несколько недель покинул Мохамед Салах.

Юрген Клопп уже шутливо выразил надежду на то, что сборная Египта вылетит из Кубка Африки как можно скорее. Но в прошлый раз египтяне добрались до финала, где проиграли в серии пенальти Сенегалу. Так что Клоппу придется долго ждать своего лидера. А «Ливерпуль» между тем лидирует в АПЛ , вышел в полуфинал Кубка Лиги, бьется в плей-офф Лиги Европы и еще не вылетел из Кубка Англии.

Острая нехватка

Насколько сильно «Ливерпулю» будет не хватать Салаха? Можно даже не вдаваться в подробности о том, какую роль играет Мохамед в построении игры, в ее развитии, а посмотреть на чистую статистику. Там видно, что в 20 матчах Премьер-Лиги Салах забил 14 голов и сделал восемь голевых передач. То есть он принял непосредственное участие более чем в половине всех голов «Ливерпуля» в АПЛ . И еще четыре гола забил в других турнирах.

И ведь Салах даже без участия в голах приносит «Ливерпулю» массу пользы. Он практически незаменим. После возвращения с предыдущего Кубка Африки два года назад Мохамед сыграл в 72 из 73 матчей «Ливерпуля», а в 67 случаях выходил в стартовом составе. С другой стороны, опасения были и два года назад, когда Салах уезжал. Но тот отрезок «красные» прошли достойно, проведя шесть матчей без египтянина. Они не выиграли только в одном – в полуфинале Кубка Лиги с «Арсеналом» (0:0), хотя потом взяли свое в ответном матче (2:0). Но сейчас календарь кажется более сложным. Тогда «Ливерпуль» обыграл в Кубке Англии «Шрусбери Таун» и «Кардифф Сити», в АПЛ одолел «Брентфорд» и «Кристал Пэлас».

На этот раз Салах может пропустить до семи матчей. Причем снова будет игра с «Арсеналом» — в Кубке Англии теперь. Также два матча Кубка Лиги с «Фулхэмом», матчи чемпионата с «Челси», «Борнмутом» и «Арсеналом», а также встреча с «Бернли». Так что Клоппу в любом случае стоит продумать, кем можно в ролевой модели и на поле заменить Салаха, чтобы клуб не просел.

Харви Эллиотт

Этот вариант кажется наиболее естественным, потому что «Ливерпуль» сознательно не подписывал дублера Салаху, учитывая незаменимость египтянина. И юному Эллиотту пришлось перестраиваться в полузащиту, отказываясь от игры на правом фланге. Теперь Харви может занять это место на время. У него примерно такие же игровые характеристики, поэтому в модели игры перестройка не потребуется.

Да, в этом сезоне он чаще выходил со скамейки запасных. Но всего провел 25 матчей, забил один мяч и сделал голевую передачу. При этом только у Салаха, Жоты, Трента и Гравенберха больше созданных моментов в среднем за игру, чем у Эллиотта. Вероятно, для Эллиотта отъезд Салаха будет прекрасным шансом прорваться в основной состав. Пусть потом и не на место Мохамеда. А вдруг и на его позицию тоже, если тот решит уйти все же в Саудовскую Аравию.

Доминик Собослаи

Этот вариант точно не будет первоочередным, поскольку венгр получил травму в матче с «Ньюкаслом». Он точно пропустит матч Кубка Англии с «Арсеналом» и первый полуфинал Кубка Лиги с «Фулхэмом». Но если к его возвращению Салах еще будет в Африке, а другие варианты не сработают, то Собослаи может стать заменителем Мохамеда. В прошлом сезоне в «Лейпциге» Доминик нередко выполнял функции атакующего игрока справа. Хотя в «Ливерпуле» ему пришлось перестроиться ближе к центру.

Так что потребуется некоторая адаптация игры «Ливерпуля» в случае перевода направо Собослаи. Доминик тут может выступить в той же роли, что исполнял Окслейд-Чемберлен, когда заменял два года назад Салаха. Собослаи хорошо создает моменты. И чаще него по воротам бьют только Салах и Нуньес.

Смещение форварда

Кажется, что у «Ливерпуля» довольно много нападающих. Однако ни один из них не имеет достаточно практики на правом фланге – издержки того, что у тебя на позиции есть один безоговорочный лидер. Из Нуньеса, Жоты, Диаса и Гакпо только у последнего есть небольшой опыт игры справа в атаке. И то он приходится на четыре процента матчей ПСВ в чемпионате Нидерландов-2021/22. Другие справа вообще оказывались ситуативно, если такое и случалось. Да и пользы все они больше приносят на других позициях.

Кроме того, голевую нагрузку придется распределять теперь между этими ребятами. Ведь мы не забудем, что Салах – лучший бомбардир. И даже если Эллиотт или Собослаи выйдут на его позицию, они мгновенно не станут столько же забивать и отдавать ассистов. Результативность «Ливерпуля» просядет чисто статистически. Чтобы этого не случилось, нужно максимум выжимать из Жоты, который второй бомбардир «красных» с девятью голами, а также Нуньеса, где скрыт самый большой потенциал. Ведь по полученным голевым моментам он почти ровня Салаху. Но забил лишь восемь мячей при 80 ударах (10 процентов реализации). У Мохамеда, для сравнения, 18 голов при 83 ударах (21,7 процента). Продолжим сравнивать. У Гакпо восемь голов при 45 ударах (17,8 процента), у Диаса – пять голов при 40 ударах (12,5 процента). При этом лучшая конверсия ударов у Жоты – 25,7 процента.

Трент Александр-Арнольд

Идея может показаться дикой, но нет такой идеи с участием Трента и Клоппа, которую нельзя реализовать. Ведь Александр-Арнольд великолепен справа. Впрочем, при таком использовании пришлось бы ограничивать его смещения в центр, которыми сейчас «Ливерпуль» пугает соперников. Кроме того, у «красных» травмированы Робертсон и Цимикас. Клоппу приходится формально запасного правого защитника Гомеса использовать пока слева. Теоретически при этом Трента выше справа мы можем увидеть.

Статистике Трента в атаке могут позавидовать любые футболисты нападения и креативной зоны. Вероятно, следующим после Салаха, кто создает больше всех хлопот противнику, является как раз Александр-Арнольд. Этот фактор стоит учитывать. Привязав Трента к правому флангу, Клопп вынужден будет перестраивать всю нынешнюю игру. И что-то он потеряет, но может приобрести неожиданное развитие атак.