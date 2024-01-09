Мадридское дерби и «Эль-Класико» — в одном Суперкубке. «Барселона» и «Реал» едут в Саудовскую Аравию

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вчера, 11:46

Шанс сразу на два топ-матча.

Турнир возят по Саудовской Аравии, а «Барселона» и «Реал» — постоянные участники

В последний раз в привычном формате разыгрывали Суперкубок-2018 – сошлись «Севилья» и «Барселона». Куда больше можно было бы заработать на том матче, если бы это было «Эль-Класико» — но в борьбе за этот трофей «блауграна» и «Реал» встречались довольно редко.

Зато каждая встреча была яркой – вот и в 2017-м году команды сыграли между собой дважды, с победой Мадрида (3:1) на «Камп Ноу» и уверенными 2:0 – тоже в пользу «сливочных» – уже в домашних стенах.

В Федерации футбола Испании нашли отличный способ заработать на не приносящем денег турнире. Перешли на формат «финала четырёх», в борьбе участвовали чемпион и вице-чемпион Испании, а также обладатель и финалист национального Кубка. Уж в этом списке точно окажутся и каталонцы, и «сливочные».

И с обновлённым форматом Суперкубка испанцы вышли на внешний рынок – чтобы обеспечить посещаемость матчей латентно-товарищеского турнира, выбрали экзотическую Саудовскую Аравию. Шейхи за 3 розыгрыша Суперкубка у них предложили 120 миллионов евро.

В каждом из последующих розыгрышей соревнования участвовали и «сине-гранатовые», и «галактикос». Попутно в борьбу за Суперкубок часто врывались «матрасники» и/или какая-то «тёмная лошадка»: «Реал Сосьедад», «Атлетик» или «Бетис». И в любом случае реализовывался один из сценариев: либо каталонцы сталкивались с мадридцами, либо «сливочные» с «матрасниками» устраивали мадридское дерби. Какую-то громкую вывеску почти любой турнир находил.

На этот раз в игре – большая тройка и «Осасуна»

Суперкубок-23/24 – вообще заявочка на самый громкий розыгрыш турнира из-за распределения соперников. Теперь на Ближний Восток летят «Барселона» как чемпион Ла Лиги, «Реал» как обладатель Кубка Испании и вице-чемпион, «Атлетико» как третья команда чемпионата и «Осасуна» как финалист Кубка.

Только для последних это турне больше похоже на ярмарку. Среди всех это явный аутсайдер – в борьбе с испанскими грандами у «красных» наименьшие шансы на трофей. Как это было и с кубком Испании. Ориентироваться на победу, может, и не будут – но есть интерес к турниру из-за матча с топ-соперником. Весной это был «Реал». Сейчас – «Барселона».

Сами каталонцы готовятся к полуфиналу против «Осасуны», держа в уме потенциальный матч с «Реалом». Для них это – главная цель на Суперкубке. Сезон складывается противоречиво – в Лиге чемпионов наконец пробились в плей-офф, но в чемпионате откатились сначала аж на 4-ю строчку, а теперь на 3-м месте отстают от конкурентов на 7 очков. Причём один из них «Жирона». До кучи – поражение в предыдущем «Эль-Класико». Каталонцам есть что доказывать.

В полуфинале топ-матч – мадридское дерби

Мадридцы в другом полуфинале сыграют между собой. Для Симеоне в этом трофее нет ценности – он продолжает перестраивать «Атлетико» на новый лад, уже модернизировал вернувшегося Антуана Гризманна – теперь француз обрёл второе дыхание и в 19 матчах Ла Лиги забил уже 11 мячей и сделал 3 голевые.

Для «сливочных» выезд в Саудовскую Аравию – тоже возможность заработать, но ещё и столкнуться с принципиальными соперниками. «Галактикос», несмотря на отсутствие профильного топ-форварда и череду травм лидеров, в хорошей форме. Джуд Беллингем стал системообразующим игроком команды и образовал сильнейшую центральную ось с Камавинга, Вальверде и Тчуамени (но и с опытными Модричем и Кроосом смотрится уверенно). Англичанин вместе с тем сохраняет атакующий потенциал «сливочных», поскольку часто уходит на острие и берёт на себя завершение – поэтому в плане голов мадридцы не просели.

Но сыграть соперники могут на слабости обороны. В лазарет выбыли два важнейших центрбека команды Эдер Милитао и Давид Алаба. Без них приходится использовать связку Рюдигер-Начо. При этом, когда в последний раз Фернандес получил красную, Анчелотти вообще пришлось переучивать на центрального защитника опорника Орельена Тчуамени.

«Эль-Класико» не избежать

Прошлой зимой Суперкубок пришёлся на момент, когда «Барселоне» неожиданно подвернулась возможность ворваться на вершину Ла Лиги – и они это сделали, попутно сформировав отрыв от идущего вторым «Реала».

При этом не было уверенности, что всё так и останется – всё-таки у «сливочных» была куда более сбалансированная команда, которая чуть ранее выигрывала ЛЧ и чемпионат. «Эль-Класико» в финале Суперкубка стало для «блауграны» моментом, который вселил в них уверенность – победа 3:1 и новый трофей.

В подготовке к текущему розыгрышу подопечные Хави надеются на повторение истории. Им позарез необходим импульс – в декабре каталонцы уже наделали ошибок, уступив «Жироне» и сыграв вничью с «Валенсией» в чемпионате, а также проиграв «Антверпену» в ЛЧ . Серьёзное отставание от чемпионской гонки подрывает всякую уверенность.

Для мадридцев же это шанс добыть ещё более подавляющее психологическое преимущество. Команда уже поигралась с каталонцами на «Камп Ноу» — тогда «сливочные» позволили сопернику открыть счёт, а затем ход игры перевернул Беллингем. Сейчас можно повторить перформанс.

Но для «Эль-Класико» ещё должны сложиться определённые обстоятельства – победа «Реала» в дерби и не сбывшаяся сенсация «Осасуны».