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Швайнштайгер высказался о победителях ряда крупных турниров в 2024 году

вчера, 12:16

Экс-игрок сборной Германии Бастиан Швайнштайгер дал комментарий касательно будущих победителей ряда крупных турниров в этом году.

Бывший хавбек полагает, что Бундеслигу выиграет «Бавария», в АПЛ победит «Астон Вилла», в Лиге чемпионов успеха добьется «Бавария», а в Лиге Европы — «Байер». Помимо этого, немец считает, что чемпионом Европы 2024 года станет английская национальная команда.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 16:14, ред.
Смотрю, у Маэстро- появляется конкуренция... Хорошо, если так!!!!!!! Отличное видео, наше, советское- а главное в тему!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ну что, же поживем- увидим.
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋👍👍👍👍👍👍👍
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:07, ред.
...не верю, почти, кроме Англии...
Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 15:42
Спасибо, Дружище!!!
Полностью согласен!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋💪💪💪💪💪💪💪
salleeh
salleeh ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:39
Привет - привет Виктор! С Рождеством!
Лишнее подтверждение того, что хороший футболист, не всегда хороший тренер или знаток футбола…
Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 15:29, ред.
Привет, Салех!!!
С Новым годом, Дружище!!!
Про Баварию, точно- наплел лишнего, да и в победу Британии мало верится. Видать, определенно- намешал пивка, или, до сих пор Новый год отмечает...
salleeh
salleeh ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:25
Так себе прорицатель, под пивасиком видать был…)))
Знатог
Знатог
вчера в 15:15
Про Англию согласен со Свинопасом. Если не сейчас то когда? А Харрикейн с желтым мячиком.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 15:11
Футболистам думать вредно
Grizly88
Grizly88 ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 14:30
Тогда у Лестера был Канте , Марез, и Варди который перед выходом на поле ел только два яйца и пил Ред Булл.
Capral
Capral
вчера в 14:27
Да, Байкал, в мировой истории, КАПРАЛ- только один!!!!!!!
А вот, Бастиана, плохо одели- не по форме...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:18
Хреновый из Бастиан Швайнштайгер капрал оказался, хреновый и прогнозист однако.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 13:51
Бастиан подумал после этого, а может сработает.
Тяжело верится что Астон Вилла победит. Если сравнивать с Лестером в сезоне 2015-2016, то нужно учитывать спад Ливерпуля, МС в том сезоне. К тому же Лестер мог быстро контратаковать по флангам, а у АВ нет таких флангов.
Capral
Capral
вчера в 13:38
Бавария чемпион Бундеса? Как сказать, весьма спорное мнение. Чемпионом АПЛ станет А/В? Не верю!!! ЛЧ выиграет Бавария? Ну вот такая Бавария как сейчас- точно её не выиграет. ЛЕ не обсуждаю. Чемпионом Европы станет Англия? Возможно, Бастиан под впечатлением Кейна, поэтому так считает. Всё это конечно только слова, а как будет на деле- посмотрим. В любом случае, все турниры обещают быть интересными.
ABir
ABir
вчера в 13:36
Что-то знает про Астон Виллу, о чем не всем известно.
la-respect0
la-respect0
вчера в 13:35
А он шарит))
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:24
Высказался и ладно...
Это его личное мнение.
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:05
Кто верит победе Астон виллы АПЛ?
7n93aza4qv5b
7n93aza4qv5b
вчера в 12:45
Бастиан наверное в качестве прикола такое сказал.... не иначе.
wtzm5h54srwn
wtzm5h54srwn
вчера в 12:41
Интересно а с каких мыслей это он такое предположил... а АПЛ просто смешно.
vf5ydr5g82tv
vf5ydr5g82tv
вчера в 12:39
Странно, что АПЛ не Боруссия выиграет по мнению Швайни
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