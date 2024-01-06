Швайнштайгер высказался о победителях ряда крупных турниров в 2024 году

Экс-игрок сборной Германии Бастиан Швайнштайгер дал комментарий касательно будущих победителей ряда крупных турниров в этом году.
Бывший хавбек полагает, что Бундеслигу выиграет «Бавария», в АПЛ победит «Астон Вилла», в Лиге чемпионов успеха добьется «Бавария», а в Лиге Европы — «Байер». Помимо этого, немец считает, что чемпионом Европы 2024 года станет английская национальная команда.
Тяжело верится что Астон Вилла победит. Если сравнивать с Лестером в сезоне 2015-2016, то нужно учитывать спад Ливерпуля, МС в том сезоне. К тому же Лестер мог быстро контратаковать по флангам, а у АВ нет таких флангов.
Тяжело верится что Астон Вилла победит. Если сравнивать с Лестером в сезоне 2015-2016, то нужно учитывать спад Ливерпуля, МС в том сезоне. К тому же Лестер мог быстро контратаковать по флангам, а у АВ нет таких флангов.