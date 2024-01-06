Репетиция чемпионской гонки без Салаха. «Ливерпуль» проверит ослабевший «Арсенал» на «Эмирейтс»

1704557179

вчера, 19:06

Кубковый поединок, достойный финала.

О делах «Арсенала»

- «Канониры» могут выдохнуть – период боксинг дэй окончен. Пусть и с большими потерями. Весь декабрь играли раз в 3-4 дня с перерывом в середине месяца. И если вначале удалось обыграть «Вулверхэмптон» и «Лутон», то позже стало куда тяжелее. В последних 5 поединках чемпионата в 2023 году подопечные Микеля Артеты одержали только одну победу – 2:0 с «Брайтоном». На этот же период выпали игры с прямыми конкурентами – «Вилла» и «Ливерпуль» шли в топ-3. «Львам» «Арсенал» проиграл, с мерсисайдцами поделили очки. И под конец года – поражения от «Вест Хэма» и «Фулхэма».

- Так в борьбе за чемпионство лондонцы вдруг откатились на отдалённые позиции. Сейчас коллектив – на 4-м месте с 40 баллами в активе. От тех же «Виллы» и «Ливерпуля» отстаёт на 2 и 5 очков соответственно.

- Возможно, дело в том, что футбол Артеты стал слишком механизированным. Испанский менеджер собирал необходимые детали для пазла – летом получил новые необходимые детали. Вот, казалось, и глубина скамейки необходимая, и уровень конкуренции высочайший. Но появились осечки. Причём у большинства похожий характер – «пушкари» забирают мяч, строят позиционные атаки, как учили, как на доске расчерчивали. А соперник при меньшем владении на контратаках накажет пару раз – и забирает очки. Так было с «Виллой», «Вест Хэмом», «Фулхэмом». Пепу при его глубочайшем погружении в тонкие футбольные материи удавалось сохранять баланс – может, Артета этому-то и не научился? Всё-таки футбол – не борьба механизмов, а столкновение тренерских подходов и мастерства игроков.

- После кубкового поединка будет достаточно времени для отдыха. Следующая игра – только 20 января против «Кристал Пэлас», ещё через 10 дней – встреча с «Ноттингемом».

- Самое время активизироваться селекционному отделу. В первую очередь «канонирам» пора подумать о позиции форварда. Команде не хватает элитного завершителя – как Холанд для «Сити». Жезус отлично проявляет себя в прессинге и застолбил место в старте, Нкетиа – отличный сменщик. Но откуда при таком распределении ролей взяться голам? Правда, найти подходящего исполнителя крайне сложно. Сообщалось, что лондонцы лидируют в борьбе за Айвена Тоуни. При этом «Брентфорд» не горит желанием терять своего – пусть и тяжело травмированного – лучшего бомбардира. Отсюда требуемый ценник в 100 миллионов фунтов. На такие условия «Арсенал» вряд ли пойдёт.

Ориентировочный состав «Арсенала» (4-3-3): Райя – Кивиор, Магальяес, Уайт, Партей – Смит-Роу, Жоржиньо, Эдегор – Троссард, Нкетиа, Сака.

О делах «Ливерпуля»

- Для «красных» декабрьский отрезок чемпионата – на 9 из 10. Коллектив Юргена Клоппа оформили хороший задел, отобрав очки у «Ман Сити» — «горожан» столкнули с 1-й строчки, те покатились ещё ниже. После трёх побед к ряду уже сами мерсисайдцы забрались на 1-е место. Были неприятные матчи против «Юнайтед» и «Арсенала» — две ничьи. Зато после – уверенные 6 очков с «Бёрнли» и «Ньюкаслом», которые вернули команду в лидеры Премьер-Лиги. С «сороками» «красные» вообще отыграли настолько ярко, что Клопп предложил этот матч к просмотру для футбольных школ:

Это была поразительная игра моей команды. Мы очень бодро начали. Все видели игру Дубравки, мы и сами сделали так, чтобы счет не был слишком надежным. Суперматч. Мне понравились многие аспекты игры, за исключением пропущенных голов. Невероятная игра, невероятная атмосфера. Это была игра для футбольных школ в плане контрпрессинга. Там должны посмотреть игру, оценить и запомнить. Все было хорошо.

- Немецкий наставник вообще быстро провёл команду через перестроечный этап. Летом ему привезли Доминика Собослаи, Алексиса МакАллистера, Райана Гравенберха и Ватару Эндо в центральную ось. И все закрепились в стартовой обойме – теперь прогрессируют и возвращают Кёртису Джонсу былые кондиции.

- Незакончено разве что обновление в обороне – там почти не из кого выбрать. Есть основная пара ван Дейк-Конате – только Вирджил уже прошёл свой пик и стагнирует последние годы. А достойной смены голландскому центрбеку нет – никто из имеющихся не тянет необходимый уровень. Вероятно, именно поиском центрального защитника зимой займутся селекционеры «Ливерпуля». Ещё сообщают о желании взять Мбаппе – но это уже из области фантастики.

- С другой стороны, есть инсайды, что боссы клуба не видят необходимости подписаний в зимнее трансферное окно – команду укомплектовали ещё летом, сейчас состав освежения не требует.

Ориентировочный состав «Ливерпуля» (4-3-3): Келлехер – Чамберс, Куанса, Конате, Брэдли – Джонс, МакАллистер, Эллиотт – Диас, Гакпо, Гордон.

О противостоянии

- Это битва претендентов на чемпионство – но без влияния на таблицу АПЛ . Команды ещё раз присмотрятся друг к другу.

- В конце декабря «Ливерпуль» уже принимал «канониров» на «Энфилде» — тогда победителя не выявили. Это уже третья домашняя игра с лондонцами, в которой мерсисайдцы не смогли одержать победу.

- На первый взгляд, «канониры» на «Эмирейтс» — фавориты. Но банда Клоппа в последних четырёх гостевых встречах проиграла лишь раз.

Прогноз Soccer.ru: вряд ли команды сыграют основными составами – кто-то уехал в сборные, кто-то недоступен из-за травмы, кому-то просто требуется отдых. Поставим на трудовую победу «Арсенала».