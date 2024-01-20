«Салернитана» – «Дженоа»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 21-го тура Серии A чемпионата Италии «Салернитана» – «Дженоа», который состоится 21 января 2024 года

«Салернитана»

Команда из Салерно в турнирной таблице чемпионата Италии занимает на данный момент последнюю строчку. Предлагаем вспомнить недавние матчи с участием «Салернитаны», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «грифонами» из Генуи. В трёх крайних матчах «гранатовые» проиграли своим соперникам. С большим счётом «Ювентус» на своём поле выиграл у «тёмно-красных» в 1/8 Кубка Италии (6:1).

На прошлых выходных со счётом 1:2 «Салернитана» проиграла в гостях «Наполи».

«Дженоа»

«Красно-синие» на сегодняшний день в турнирной таблице Серии A находятся на двенадцатом месте. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков «грифонов» за последнее время. На своём поле ничью раскатала «Дженоа» с миланским «Интером» в рамках матча 18-го тура чемпионата Италии (1:1). С таким же счётом через неделю «красно-синие» разошлись миром с «борзыми» из Болоньи в игре следующего тура.

13 января нулевую ничью раскатали «грифоны» с «Торино».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Салернитана» – 3.65

Ничья – 3.20

Победит «Дженоа» – 2.20

Победит «Дженоа» с форой -1.5 гола – 4.10

Тотал голов больше 2.5 – 2.48

Тотал голов меньше 2.5 – 1.52

Статистика

Четыре очные встречи команд к ряду завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Шесть поражений потерпели «морские коньки» в десяти крайних матчах

За аналогичный период «грифоны» уступили своим соперникам в трёх футбольных поединках.

Прогноз

«Салернитана» не сможет выиграть у «красно-синих» в будущей игре, но и «грифоны» не сыграют вничью в четвёртом матче к ряду. Компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке предлагает сделать ставку с коэффициентом 2.20 на победу команды «Дженоа».