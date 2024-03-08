«Болонья» – «Интер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (9.03.2024)

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сегодня, 18:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 28-го тура Серии A чемпионата Италии «Болонья» – «Интер», который состоится 9 марта 2024 года

«Болонья»

«Красно-синие» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Италии находятся на четвёртой строчке. Вспомним недавние матчи с участием «борзых», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей игры с «Интернационале». Выигрышная серия «Болоньи» насчитывает на текущий момент шесть матчей к ряду. С разницей в один мяч «Фельсинеи» на выезде взяли верх над римским «Лацио» (2:1). В позапрошлом туре чемпионата «красно-синие» обыграли на своём поле «мастифов» из Вероны (2:0).

На прошлых выходных со счётом 2:1 «Болонья» выиграла у «Аталанты».

«Интер»

«Желанная» на сегодняшний день в турнирной таблице Серии A занимает первое место, опережая на пятнадцать очков ближайшего конкурента. С декабря месяца «Интернационале» не теряет очки. В гостях со счётом 4:0 «Интер» одержал победу над командой «Лечче». С таким же счётом в позапрошлом туре Серии A «чёрно-синие» разгромили «Бергамо Кальчо».

4 марта со счётом 2:1 «Желанная» взяла верх над «грифонами» из Генуи.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Болонья» – 3.50

Ничья – 3.40

Победит «Интер» – 2.18

Победит «Интер» с форой -1.5 гола – 4.00

Тотал голов больше 2.5 – 2.09

Тотал голов меньше 2.5 – 1.72

Статистика

На своём поле в двух крайних очных встречах «Болонья» выиграла у «Интера»

В двух матчах из десяти последних «красно-синие» проиграли

Только один гол пропустили «змеи» в пяти крайних матчах.

Прогноз

В предстоящем футбольном поединке компания Pinnacle предлагает сделать ставку на победу «Интера» с коэффициентом 2.18. «Борзые» в отличной форме, но «чёрно-синие» всё-таки сильнее. Свои три очка «змеи» увезут из Болоньи.