«Филадельфия Юнион» – «Торонто»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (30.05.2024)

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вчера, 14:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС регулярного чемпионата США «Филадельфия Юнион» – «Торонто», который состоится 30 мая 2024 года

«Филадельфия Юнион»

«Чёрно-синие» на данный момент в турнирной таблице Восточной конференции находятся на восьмой строчке. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков с участием «Филадельфии» за последнее время. Забив три гола, в сухую «Чёрно-синие» выиграли на выезде у команды «Нью-Инглэнд Революшн».

На прошлых выходных нулевую ничью раскатала «Филадельфия Юнион» с «Шарлоттом».

«Торонто»

«Красные» на сегодняшний день в турнирной таблице Восточной конференции занимают шестое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Торонто», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Филадельфией». С общим счётом 11:1 по сумме двух встреч «Красные» взяли верх над командой «CS Saint-Laurent».

26 мая со счётом 3:4 «Торонто» проиграло дома команде «Цинциннати».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Филадельфия Юнион» – 1.61

Ничья – 4.20

Победит «Торонто» – 5.60

Победит «Филадельфия Юнион» с форой -1.5 гола – 2.40

Тотал голов больше 3.5 – 2.28

Тотал голов меньше 3.5 – 1.58

Статистика

Только одну победу одержала «Филадельфия» в пяти крайних матчах

За такой же период «Торонто» выиграло своих оппонентов в двух встречах

Из пяти крайних очных встреч четыре завершились исходом тотал больше 3.5 мячей за игру.

Прогноз

С коэффициентом 2.28 в предстоящем футбольном поединке компания Pinnacle предлагает сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей за игру. Четыре гола обычно на двоих команды забивают, когда встречаются на футбольном поле.