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«Филадельфия Юнион» – «Торонто»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (30.05.2024)

вчера, 14:53
«Филадельфия Юнион» – «Торонто»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (30.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС регулярного чемпионата США «Филадельфия Юнион» – «Торонто», который состоится 30 мая 2024 года

«Филадельфия Юнион»

«Чёрно-синие» на данный момент в турнирной таблице Восточной конференции находятся на восьмой строчке. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков с участием «Филадельфии» за последнее время. Забив три гола, в сухую «Чёрно-синие» выиграли на выезде у команды «Нью-Инглэнд Революшн».

На прошлых выходных нулевую ничью раскатала «Филадельфия Юнион» с «Шарлоттом».

«Торонто»

«Красные» на сегодняшний день в турнирной таблице Восточной конференции занимают шестое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Торонто», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Филадельфией». С общим счётом 11:1 по сумме двух встреч «Красные» взяли верх над командой «CS Saint-Laurent».

26 мая со счётом 3:4 «Торонто» проиграло дома команде «Цинциннати».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Филадельфия Юнион» – 1.61
  • Ничья – 4.20
  • Победит «Торонто» – 5.60
  • Победит «Филадельфия Юнион» с форой -1.5 гола – 2.40
  • Тотал голов больше 3.5 – 2.28
  • Тотал голов меньше 3.5 – 1.58

Статистика

  • Только одну победу одержала «Филадельфия» в пяти крайних матчах
  • За такой же период «Торонто» выиграло своих оппонентов в двух встречах
  • Из пяти крайних очных встреч четыре завершились исходом тотал больше 3.5 мячей за игру.

Прогноз

С коэффициентом 2.28 в предстоящем футбольном поединке компания Pinnacle предлагает сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей за игру. Четыре гола обычно на двоих команды забивают, когда встречаются на футбольном поле.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:42
Гостям в этом матче выиграть точно не удастся, а вот гол от них ожидаю.
Гость
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