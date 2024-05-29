«Остин» – «Портленд Тимберс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (30.05.2024)

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вчера, 15:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС регулярного чемпионата США «Остин» – «Портленд Тимберс», который состоится 30 мая 2024 года

«Остин»

«Чёрно-зелёные» на данный момент в турнирной таблице Западной конференции входят в пятёрку самых сильных команд чемпионата. На своём поле с разницей в один мяч «Остин» выиграл у команды «Спортинг Канзас Сити» (3:2).

На прошлых выходных со счётом 1:1 «Чёрно-зелёные» сыграли в гостях вничью с командой «Сан-Хосе Артквейкс».

«Портленд Тимберс»

Десятую строчку турнирной таблицы Западной конференции занимают «Дровосеки» на сегодняшний день. С разницей в один мяч «Портленд» уступил на выезде «Миннесоте» (1:2).

26 мая со счётом 2:1 «Портленд Тимберс» выиграл дома у «Спортинга» из Канзас-Сити.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Остин» – 2.16

Ничья – 3.60

Победит «Портленд Тимберс» – 3.35

Победит «Остин» с форой -1.5 гола – 3.50

Тотал голов больше 2.5 – 1.61

Тотал голов меньше 2.5 – 2.23

Статистика

Только в одной встрече из пяти последних «Остин» проиграл

За такой же период «Портленд» уступил своим соперникам в трёх футбольных поединках

Четыре личных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

На двоих команды, скорее всего, не меньше трёх голов забьют. С коэффициентом 1.61 в предстоящем футбольном поединке компания Pinnacle ставку предлагает сделать на тотал больше 2.5 мячей за игру.