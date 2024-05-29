«Остин» – «Портленд Тимберс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (30.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС регулярного чемпионата США «Остин» – «Портленд Тимберс», который состоится 30 мая 2024 года
«Остин»
«Чёрно-зелёные» на данный момент в турнирной таблице Западной конференции входят в пятёрку самых сильных команд чемпионата. На своём поле с разницей в один мяч «Остин» выиграл у команды «Спортинг Канзас Сити» (3:2).
На прошлых выходных со счётом 1:1 «Чёрно-зелёные» сыграли в гостях вничью с командой «Сан-Хосе Артквейкс».
«Портленд Тимберс»
Десятую строчку турнирной таблицы Западной конференции занимают «Дровосеки» на сегодняшний день. С разницей в один мяч «Портленд» уступил на выезде «Миннесоте» (1:2).
26 мая со счётом 2:1 «Портленд Тимберс» выиграл дома у «Спортинга» из Канзас-Сити.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Остин» – 2.16
- Ничья – 3.60
- Победит «Портленд Тимберс» – 3.35
- Победит «Остин» с форой -1.5 гола – 3.50
- Тотал голов больше 2.5 – 1.61
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.23
Статистика
- Только в одной встрече из пяти последних «Остин» проиграл
- За такой же период «Портленд» уступил своим соперникам в трёх футбольных поединках
- Четыре личных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.
Прогноз
На двоих команды, скорее всего, не меньше трёх голов забьют. С коэффициентом 1.61 в предстоящем футбольном поединке компания Pinnacle ставку предлагает сделать на тотал больше 2.5 мячей за игру.