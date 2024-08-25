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«Зальцбург» — «Динамо» Киев: прогноз и ставки от БК Pinnacle

25 августа 2024, 22:17
«Зальцбург» — «Динамо» Киев: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Зальцбург» — «Динамо» Киев, который состоится 27 августа 2024 года

«Зальцбург»

Австрийский клуб добился очень комфортного преимущества в первом матче и сейчас мало кто верит, что команда упустит в домашней встрече свой шанс попасть в очередной раз в группу Лиги чемпионов. Тем не менее, тренерский штаб наверняка выпустит основной состав и серьезно относится к сопернику, чтобы исключить всякие случайности и «сенсации». Матч обещает быть интересным, несмотря на результат первой встречи.

21 августа «Зальцбург» обыграл на нейтральном поле «Динамо» Киев (2:0), а 17 числа в чемпионате минимально одолел ЛАСК (1:0).

«Динамо» Киев

Украинский клуб прошел два предыдущих раунда, обыграв не самых слабых соперников, но с «Зальцбургом» первая игра не задалась. Теперь «Динамо» придется отыгрываться на поле соперника в Австрии, что сделать будет невероятно сложно, особенно учитывая мнения экспертов и букмекеров. Тем не менее, в футболе случается всякое и возможно гостям удастся вернуть интригу.

21 августа «Динамо» проиграло первый матч финала квалификации «Зальцбургу» (0:2), а ранее обыграли в чемпионатах «Карпаты» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Зальцбург» – 1.55
  • Ничья – 4.4
  • Победит «Динамо» Киев – 5.6
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.63
  • Тотал больше 2.5 мячей – 2.3

Статистика

  • «Зальцбург» выиграл восемь из десяти последних матчей при двух ничьих
  • «Динамо» Киев выиграло четыре последних матча на выезде
  • Восемь из десяти домашних матчей «Зальцбурга» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Зальцбурга», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. Вполне вероятно, что соперник будет рисковать и идти в атаку, но забивать будут хозяева и завершат встречу победой.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
26 августа в 06:00
Австрийцы вряд ли упустят победу дома - П1.
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