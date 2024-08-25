«Зальцбург» — «Динамо» Киев: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Зальцбург» — «Динамо» Киев, который состоится 27 августа 2024 года
«Зальцбург»
Австрийский клуб добился очень комфортного преимущества в первом матче и сейчас мало кто верит, что команда упустит в домашней встрече свой шанс попасть в очередной раз в группу Лиги чемпионов. Тем не менее, тренерский штаб наверняка выпустит основной состав и серьезно относится к сопернику, чтобы исключить всякие случайности и «сенсации». Матч обещает быть интересным, несмотря на результат первой встречи.
21 августа «Зальцбург» обыграл на нейтральном поле «Динамо» Киев (2:0), а 17 числа в чемпионате минимально одолел ЛАСК (1:0).
«Динамо» Киев
Украинский клуб прошел два предыдущих раунда, обыграв не самых слабых соперников, но с «Зальцбургом» первая игра не задалась. Теперь «Динамо» придется отыгрываться на поле соперника в Австрии, что сделать будет невероятно сложно, особенно учитывая мнения экспертов и букмекеров. Тем не менее, в футболе случается всякое и возможно гостям удастся вернуть интригу.
21 августа «Динамо» проиграло первый матч финала квалификации «Зальцбургу» (0:2), а ранее обыграли в чемпионатах «Карпаты» (3:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Зальцбург» – 1.55
- Ничья – 4.4
- Победит «Динамо» Киев – 5.6
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.63
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.3
Статистика
- «Зальцбург» выиграл восемь из десяти последних матчей при двух ничьих
- «Динамо» Киев выиграло четыре последних матча на выезде
- Восемь из десяти домашних матчей «Зальцбурга» завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Зальцбурга», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. Вполне вероятно, что соперник будет рисковать и идти в атаку, но забивать будут хозяева и завершат встречу победой.