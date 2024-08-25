«Зальцбург» — «Динамо» Киев: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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25 августа 2024, 22:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Зальцбург» — «Динамо» Киев, который состоится 27 августа 2024 года

«Зальцбург»

Австрийский клуб добился очень комфортного преимущества в первом матче и сейчас мало кто верит, что команда упустит в домашней встрече свой шанс попасть в очередной раз в группу Лиги чемпионов. Тем не менее, тренерский штаб наверняка выпустит основной состав и серьезно относится к сопернику, чтобы исключить всякие случайности и «сенсации». Матч обещает быть интересным, несмотря на результат первой встречи.

21 августа «Зальцбург» обыграл на нейтральном поле «Динамо» Киев (2:0), а 17 числа в чемпионате минимально одолел ЛАСК (1:0).

«Динамо» Киев

Украинский клуб прошел два предыдущих раунда, обыграв не самых слабых соперников, но с «Зальцбургом» первая игра не задалась. Теперь «Динамо» придется отыгрываться на поле соперника в Австрии, что сделать будет невероятно сложно, особенно учитывая мнения экспертов и букмекеров. Тем не менее, в футболе случается всякое и возможно гостям удастся вернуть интригу.

21 августа «Динамо» проиграло первый матч финала квалификации «Зальцбургу» (0:2), а ранее обыграли в чемпионатах «Карпаты» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Зальцбург» – 1.55

Ничья – 4.4

Победит «Динамо» Киев – 5.6

Тотал больше 2.5 мячей – 1.63

Тотал больше 2.5 мячей – 2.3

Статистика

«Зальцбург» выиграл восемь из десяти последних матчей при двух ничьих

«Динамо» Киев выиграло четыре последних матча на выезде

Восемь из десяти домашних матчей «Зальцбурга» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Зальцбурга», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. Вполне вероятно, что соперник будет рисковать и идти в атаку, но забивать будут хозяева и завершат встречу победой.