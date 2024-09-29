«Барселона» – «Янг Бойз»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Барселона» – «Янг Бойз», который состоится 1 октября 2024 года
«Барселона»
Каталонцы потеряли первый раз очки в прошлом туре Ла Лиги и у болельщиков есть вопросы к команде. «Барселона» еще не набирала очков в Лиге чемпионов и на своем поле с «Янг Бойз» считается большим фаворитом, несмотря на серьезную травму основного вратаря. Испанский клуб имеет большие шансы набрать первые три балла в Лиге чемпионов, если не случится форс-мажор.
28 сентября «Барселона» проиграла на выезде «Осасуне» (2:4), а ранее 25 числа минимально обыграла на своем поле «Хетафе» (1:0).
«Янг Бойз»
«Янг Бойз» ничего не смог противопоставить в первом туре «Астон Вилле», а сейчас едет в Каталонию, где сыграет с обозленной и мотивированной «Барселоной». Шансы даже на ничью у швейцарского клуба минимальны и спасти здесь может только чудо, которое в футбол все-таки иногда случается. Матч обещает быть зрелищным и интересным для зрителей.
28 сентября «Янг Бойз» на своем поле проиграл «Грассхоперу» (0:1), а 22 числа крупно обыграл на выезде «Винтертуру» (1:4).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Барселона» – 1.09
- Ничья – 11.5
- Победит «Янг Бойз» – 28
- Тотал больше 3.5 мячей – 1.62
- Тотал меньше 3.5 мячей – 2.3
Статистика
- «Барселона» выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Янг Бойз» выиграл четыре выездных матча подряд во всех турнирах
- Испанский клуб забивает девять матчей подряд
Прогноз
Поставить на победу «Барселоны» с форой (-2.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Хозяева гораздо сильнее своего соперника и наверняка смогут забить несколько безответных мячей