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«Барселона» – «Янг Бойз»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

29 сентября 2024, 23:12
«Барселона» – «Янг Бойз»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Барселона» – «Янг Бойз», который состоится 1 октября 2024 года

«Барселона»

Каталонцы потеряли первый раз очки в прошлом туре Ла Лиги и у болельщиков есть вопросы к команде. «Барселона» еще не набирала очков в Лиге чемпионов и на своем поле с «Янг Бойз» считается большим фаворитом, несмотря на серьезную травму основного вратаря. Испанский клуб имеет большие шансы набрать первые три балла в Лиге чемпионов, если не случится форс-мажор.

28 сентября «Барселона» проиграла на выезде «Осасуне» (2:4), а ранее 25 числа минимально обыграла на своем поле «Хетафе» (1:0).

«Янг Бойз»

«Янг Бойз» ничего не смог противопоставить в первом туре «Астон Вилле», а сейчас едет в Каталонию, где сыграет с обозленной и мотивированной «Барселоной». Шансы даже на ничью у швейцарского клуба минимальны и спасти здесь может только чудо, которое в футбол все-таки иногда случается. Матч обещает быть зрелищным и интересным для зрителей.

28 сентября «Янг Бойз» на своем поле проиграл «Грассхоперу» (0:1), а 22 числа крупно обыграл на выезде «Винтертуру» (1:4).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Барселона» – 1.09
  • Ничья – 11.5
  • Победит «Янг Бойз» – 28
  • Тотал больше 3.5 мячей – 1.62
  • Тотал меньше 3.5 мячей – 2.3

Статистика

  • «Барселона» выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Янг Бойз» выиграл четыре выездных матча подряд во всех турнирах
  • Испанский клуб забивает девять матчей подряд

Прогноз

Поставить на победу «Барселоны» с форой (-2.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Хозяева гораздо сильнее своего соперника и наверняка смогут забить несколько безответных мячей

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