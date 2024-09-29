«Барселона» – «Янг Бойз»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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29 сентября 2024, 23:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Барселона» – «Янг Бойз», который состоится 1 октября 2024 года

«Барселона»

Каталонцы потеряли первый раз очки в прошлом туре Ла Лиги и у болельщиков есть вопросы к команде. «Барселона» еще не набирала очков в Лиге чемпионов и на своем поле с «Янг Бойз» считается большим фаворитом, несмотря на серьезную травму основного вратаря. Испанский клуб имеет большие шансы набрать первые три балла в Лиге чемпионов, если не случится форс-мажор.

28 сентября «Барселона» проиграла на выезде «Осасуне» (2:4), а ранее 25 числа минимально обыграла на своем поле «Хетафе» (1:0).

«Янг Бойз»

«Янг Бойз» ничего не смог противопоставить в первом туре «Астон Вилле», а сейчас едет в Каталонию, где сыграет с обозленной и мотивированной «Барселоной». Шансы даже на ничью у швейцарского клуба минимальны и спасти здесь может только чудо, которое в футбол все-таки иногда случается. Матч обещает быть зрелищным и интересным для зрителей.

28 сентября «Янг Бойз» на своем поле проиграл «Грассхоперу» (0:1), а 22 числа крупно обыграл на выезде «Винтертуру» (1:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Барселона» – 1.09

Ничья – 11.5

Победит «Янг Бойз» – 28

Тотал больше 3.5 мячей – 1.62

Тотал меньше 3.5 мячей – 2.3

Статистика

«Барселона» выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Янг Бойз» выиграл четыре выездных матча подряд во всех турнирах

Испанский клуб забивает девять матчей подряд

Прогноз

Поставить на победу «Барселоны» с форой (-2.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Хозяева гораздо сильнее своего соперника и наверняка смогут забить несколько безответных мячей