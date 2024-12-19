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Отошёл от края пропасти и стал лучшим тренером в лиге. Станкович активно меняет «Спартак»

19 декабря 2024, 19:18
Станкович

Осталось привнести стабильность.

О доме, чтобы он получился гармоничным, надо думать. Планировать интерьер, вносить правки, чтобы получился красивый современный и удобный проект. О клубе «Спартак» не думали усердно, как об ухоженных командах. В футболе сложно планировать на два шага вперед, поскольку даже «Манчестер Сити» и «Реал» проходят тяжелую трансформацию у мира на глазах. «Спартаку» проще. На них не смотрят сотни миллионов людей. Зато есть верные фанаты, которые в жар и в холод с командой, привыкшей к самобичеванию. Всегда ждут тренера. Ведь даже Каррера, хотя это не сильнейший итальянский специалист, на коротком отрезке объяснил «красно-белым», как надо действовать ради чемпионства. Станкович хотел бы повторить опыт Массимо. Деяна выбрали лучшим тренером ноября и декабря в РПЛ, и это заслуженная награда. У «Спартака» шесть побед подряд, прекрасная серия. Что же Станковичу удалось, а с чем пока не справился?

Достижения Станковича

Перекрыл сложный дебют. В первых четырех турах РПЛ «Спартак» дважды потерял очки. Проиграл «Оренбургу», не переиграл «Ахмат». Сейчас эти команды замыкают таблицу. Хотя Станкович между этими поединками побеждал, встречал не фаворитов. Переломной стала игра в Санкт-Петербурге. Нулевая ничья в большинстве с намеком на историческую победу в гостях над «Зенитом» выручила морально. Но у Станковича были проколы с «Локомотивом» и «Краснодаром» в первом круге перед стартом успешной серии.

Наладил работу в обороне. По качеству моментов соперников «Спартак» первый. Пропустили на два мяча больше, чем «Краснодар» и «Зенит», но наверстали упущенное в прошлом. У Максименко не было невероятного количества сложных сейвов, голкипер успокоился. Были проколы у напарников Бабича, но сербский центральный защитник стал ключевым, сыграл здорово и заслуживает места в сборной первой части сезона. Станкович подтянул игру Рябчука слева, с ним стали спокойнее драться в опорной зоне без мяча.

Настоял на трансфере Барко. У Станковича есть стиль, о нем еще поговорим. Но Деяну были нужны точечные трансферы. Сразу всех необходимых игроков не получил. Даже ошибся, когда попросил подписать в центре защиты старого знакомого Абену. Посмотрим, разыгрывается ли суринамец, как разыгрался вингер Маркиньос. А ключевым новичком стал Барко. Аргентинец среди лучших футболистов сезона. Забивает голы, раздает передачи, понимает хавбеков и прекрасно ладит с форвардом Угальде. Заслуга Станковича.

Раскрыл потенциал Угальде. Тяжело пройти мимо однозначного успеха Манфреда. Костариканец был в списке худших трансферов прошлого сезона. Молодой, дорогой и не вписывался. Станкович тоже изначально думал, что сыграет рослый парень на острие вроде Виллиана Жозе. А потом внедрил в схему «4-2-3-1» Бонгонда справа, Барко на позиции «десятки», Маркиньоса слева, а Угальде на острие. Манфред забил 15 голов в 18 турах, причем большую часть мячей отправил в чужие ворота в завершающих матчах года.

Вызовы Станковича

Реже ошибаться на рынке. Пока у «Спартака» хватало плохих трансферов. Виновным назначили молодого португальского скаута из «Бенфики» Амарала. Томаш работал спортивным директором «Спартака». Теперь клуб ищет нового человека, способного убедить сильных новичков перебраться в РПЛ. Станкович, поскольку подстраивает команду под себя – заполучил «десятку», просил сильного вингера, ищет глубинного плеймейкера с характеристиками опорника, влияет на трансферы. Надо работать чище и четче.

Грамотно провести сборы. Станкович летом провел с командой мало времени. Быстро раскусил Соболева, поэтому выставил Александра из состава. Забыл про Михаила Игнатова, хотя Абаскаль пихал неготового к основе плеймейкера в стартовый состав, заставляя «Спартак» играть вдесятером. Станкович поставил на Барко, аргентинец выступил сильнее. Но дальше будут зимние сборы после праздников, которые футболисты проведут за пределами Москвы в теплых краях и на родине. Деяну важно не сбить настрой зимой.

Сломать «Зенит» морально. Пока не удалось. Семак немного испугался, когда «Краснодар» и «Динамо» были в шаге от чемпионства весной. Но по ресурсам ближе других к вершине не эти команды, а «Спартак». Если зимой выделят деньги на солидных новичков, если Станкович не допустит ошибок на рынке и во время сборов, то можно будет попробовать сломать «Зенит» морально. Первый матч провели неплохо, хотя не выиграли. А во втором круге Станкович уже начал мстить тем, кому уступал – «Локомотиву» и «Краснодару».

Настраиваться на трофеи. «Спартаку» нет смысла быть просто вторым. На второй строчке находился ЦСКА, а сейчас у них проблемы с регистрацией новичков, запрет на трансферы. На второй строчке был «Сочи», но южный клуб во втором по счету дивизионе. Второго места мало, даже если повторить подвиг «Краснодара» и два сезона подряд претендовать на титул. «Спартак» должен сразу замахнуться на трофеи в Кубке и РПЛ, чтобы сохранить мотивацию Станковича и футболистов. Лучшие легко найдут новые клубы в престижных лигах.

В «Спартаке» настолько привыкли к неправильным решениям, что из любых входных данных могли получить на выходе неудачу. Неправильно тратили деньги, не могли наладить игру в защите, не привлекали много лет невероятно интересных игроков. Но Станковича знают, ведь он несколько раз побеждал в еврокубках с «Лацио» и «Интером», набирался опыта в Италии и Венгрии. Выбрал «Спартак», поскольку хотел в лигу, где можно помечтать о титулах. Может добиться успеха, ведь Семак и Мусаев оторвались всего на два пункта. И если сравнивать наставников лидеров по характерности, то эмоциональный Станкович точно самый харизматичный. Осталось добавить к нерву мастерство.

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20 декабря 2024 в 19:20
ждём весну.
Bad Listener
Bad Listener
20 декабря 2024 в 13:20, ред.
Что то тут нагородили много всего, раскрыл Угальде, привёл Барко, всё Станкович, луч света в тёмном царстве нефти Лукойла. Нет, чел просто понял куда попал, перестал передёргивать схемы и состав и выбрал тех ногомячистов которые играть могут, всё, дальше шестерёнки начали крутиться сами. Ну может ещё психику команде подтянул, но это щас на фоне успеха так кажется. А гляньте на параллельно прошедший кубковый поединок с Ростовом, как Умяров привёз в своём излюбленном стиле и как тренер проявил свою подростковую незрелость в битье стёкол и хвастовстве своими "подвигами" ратными и картинка общая уже не такая радужная будет, я бы тоже хотел на РПЛ смотреть оторвав его от реальности и забыв про Кубок, но больно потом падать будет если так высоко летать, а падать придётся.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
19 декабря 2024 в 23:06
CapralCapral
Все это так. Но Спартак переиграл ЦСКА еще до этой стычки. Она и стала возможной из-за раздражения ЦСКА по поводу неудачной игры. Смею напомнить, что на тот момент защита ЦСКА была одной из лучших и перед игрой большинство прогнозов было в пользу ЦСКА. Но Спартак опрокинул все прогнозы.. А игра Спартака до стычки, да и после нее была вполне приличной. А может ЦСКА на фоне Спартака были совсем никудышными. Трудно сказать. Но на фоне ЦСКА Спартак выглядел неплохо. А потом все же в этом мире относительно. И любая команда играет в футбол так, как позволяет ей играть соперник. Не претендую на истину. Пишу свое мнение. Хотя аналитик я очень слабый, признаюсь
Capral
Capral
19 декабря 2024 в 21:26
Анатолий Кандауров.

Игру с ЦСКА, я не стал бы рассматривать как удачную работу Станковича. Во-первых, скандальный матч, со всех точек зрения, что уже делает его необъективным. А во-вторых, разве можно игру ЦСКА, сейчас, считать образцовой, при том, что тот матч, у армейцев вообще не получился, и по мнению многих был для ЦСКА худшим в сезоне. В той игре, футбола было мало, зато, предостаточно- нарушений, столкновений, что, в итоге закончилось удалениями и дисквой...
NbKA555
NbKA555
19 декабря 2024 в 21:23
Дай Бог,чтобы после того как ребята отдохнут.Станкович смог провести грамотные,рациональные сборы.Чтобы вкатиться в весну свежими и с той же мотивацией что и в конце этого года.А там ритм наберут к Зениту.Мы всегда рядом.А если Бог даст,то будет и результат.Храни всех Господь.Своих обнял,остальным добра!
7p62zzapq2s7
7p62zzapq2s7
19 декабря 2024 в 21:13
Большое достижение, с пятого места передвинуть команду на третье, временно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
19 декабря 2024 в 21:13
CapralCapral
Хочу свое скромное мнение вставить. Меня Станкович сильно удивил игрой с ЦСКА, где Спартак полностью переиграл армейцев с их неплохой защитой. Там вообще на поле был один Спартак. И особо открытого пространства армейцы Спартаку не дали, но Спартак победил по игре, т.е. по делу. Именно с этого матча и начался игровой подъем команды Станковича. Очень многое будет зависеть от зимней подготовки. Для Станковича 3 месячный перерыв - это все таки необычно. Тем любопытнее будет глянуть на Спартак весной.
Capral
Capral
19 декабря 2024 в 20:43
Ой, как много комплиментов, не к добру всё это, да и не всё, так, как описал Багров- с присущем ему преувеличением, если вспомнить про гениального шварца.))) Ну во-первых, про Зенит. Семак, давно уже опустил Зенит и морально и физически. Зенит уже никто не боится. Последние команды его побеждают, смело контратакуют и тп. Зенит -это даже не колос на глиняных ногах, а гораздо хуже, и чем дальше- тем всё плачевнее.

Что касается Станковича, то побеждал он, не в качестве тренера, а только как игрок- а это многое меняет. Говоря о его ошибках, то их предостаточно, особенно, если вспомнить трусливую концовку в игре с ростовщиками, а про его первый провал в Оренбурге, я уже и не говорю. Кроме всего, Спартак не смотрится сплошным монолитом. Да, веселая, играющая, бегущая команда, но- с кем? Это же очень важно. Станкович не умеет взламывать глубоко эшелонированную оборону соперника, и фактов этому предостаточно.

Спартак, как правило успешно атакует на открытом пространстве, где могут разбежаться Угальде и Бонгонда, то-есть в контригре. А в позиционной атаке, у спартачей имеются недостатки. Победа над Краснодаром- впечатляющая, но с командой, которая играет сама и даёт играть сопернику... Но где же был Станкович, когда проиграл Краснодару-0:3? И таких вопросов, можно найти немало.

На мой взгляд, осенний фееричный отрезок Спартака- не более, чем удачно пойманный кураж, который надо еще развить и закрепить. Мне очень хочется видеть Знаменитый советский клуб чемпионом, но не всё так просто. Многим понравился матч Спартака в Питере, а мне нет. Энергозатраный матч, прессингующий, но при этом, страшно не эффективный- ни по качеству игры, ни по результату. И таких игр, у Станковича предостаточно, как в кубке, так и в первенстве.

Вобщем, надо дождаться весны, со всеми её общеизвестными капризами, и только тогда делать выводы. Хотя и это, еще не доказательство успешной работы тренера, если вспомнить чемпионский сезон Карреры в Спартаке...
KSY24
KSY24
19 декабря 2024 в 20:37
Спартак по традиции сдуется и займет законное 6 е место
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
19 декабря 2024 в 19:59
Роль будущего спортивного директора сильно возрастает. Необходимость точечного усиления осложняется наличием в составе 13 легионеров - предел по лимиту. Значит , как минимум 3-х из них надо на выход. А это не так просто, учитывая, что Жозе и Шамар уперлись и категорически не ходят уходить. Как быть.? Думать надо и решать, иначе усиления не будет, т.к. на российском рынке для этого никого нет.
6b6tuut8ns72
6b6tuut8ns72
19 декабря 2024 в 19:45
Статья поднимает интересные моменты о том, как Деян Станкович пытается преобразовать «Спартак». Его успехи в ноябре и декабре действительно впечатляют, особенно учитывая то, насколько непростой период переживал клуб перед его приходом. Станкович смог вдохнуть новую жизнь в команду, которая ранее казалась потерянной и неспособной стабильно показывать высокие результаты.

Однако важно помнить, что успех на коротком отрезке — это одно, а стабильное доминирование в чемпионате — совсем другое. Для этого потребуется больше времени и усилий. «Спартак» всегда был клубом с большими амбициями, и болельщики вправе ожидать, что команда сможет вернуть себе статус одного из лидеров российского футбола. Но тут важно учитывать, что конкуренция в РПЛ растет, и другим командам тоже хочется бороться за трофеи.

Станковичу предстоит решить несколько задач: укрепить оборону, улучшить игру в атаке и, самое главное, создать такую атмосферу внутри коллектива, где каждый игрок будет чувствовать себя важной частью общего дела. Если ему удастся это сделать, то «Спартак» действительно может стать серьезным претендентом на титул чемпиона в ближайшие годы.

Но, конечно, все зависит от множества факторов, включая трансферную политику клуба, уровень подготовки игроков и способность тренера адаптироваться к новым вызовам. Время покажет, сможет ли Станкович закрепить свой успех и вывести «Спартак» на новый уровень.
Гость
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