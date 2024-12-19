Отошёл от края пропасти и стал лучшим тренером в лиге. Станкович активно меняет «Спартак»

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19 декабря 2024, 19:18

Осталось привнести стабильность.

О доме, чтобы он получился гармоничным, надо думать. Планировать интерьер, вносить правки, чтобы получился красивый современный и удобный проект. О клубе «Спартак» не думали усердно, как об ухоженных командах. В футболе сложно планировать на два шага вперед, поскольку даже «Манчестер Сити» и «Реал» проходят тяжелую трансформацию у мира на глазах. «Спартаку» проще. На них не смотрят сотни миллионов людей. Зато есть верные фанаты, которые в жар и в холод с командой, привыкшей к самобичеванию. Всегда ждут тренера. Ведь даже Каррера, хотя это не сильнейший итальянский специалист, на коротком отрезке объяснил «красно-белым», как надо действовать ради чемпионства. Станкович хотел бы повторить опыт Массимо. Деяна выбрали лучшим тренером ноября и декабря в РПЛ , и это заслуженная награда. У «Спартака» шесть побед подряд, прекрасная серия. Что же Станковичу удалось, а с чем пока не справился?

Достижения Станковича

Перекрыл сложный дебют. В первых четырех турах РПЛ «Спартак» дважды потерял очки. Проиграл «Оренбургу», не переиграл «Ахмат». Сейчас эти команды замыкают таблицу. Хотя Станкович между этими поединками побеждал, встречал не фаворитов. Переломной стала игра в Санкт-Петербурге. Нулевая ничья в большинстве с намеком на историческую победу в гостях над «Зенитом» выручила морально. Но у Станковича были проколы с «Локомотивом» и «Краснодаром» в первом круге перед стартом успешной серии.

Наладил работу в обороне. По качеству моментов соперников «Спартак» первый. Пропустили на два мяча больше, чем «Краснодар» и «Зенит», но наверстали упущенное в прошлом. У Максименко не было невероятного количества сложных сейвов, голкипер успокоился. Были проколы у напарников Бабича, но сербский центральный защитник стал ключевым, сыграл здорово и заслуживает места в сборной первой части сезона. Станкович подтянул игру Рябчука слева, с ним стали спокойнее драться в опорной зоне без мяча.

Настоял на трансфере Барко. У Станковича есть стиль, о нем еще поговорим. Но Деяну были нужны точечные трансферы. Сразу всех необходимых игроков не получил. Даже ошибся, когда попросил подписать в центре защиты старого знакомого Абену. Посмотрим, разыгрывается ли суринамец, как разыгрался вингер Маркиньос. А ключевым новичком стал Барко. Аргентинец среди лучших футболистов сезона. Забивает голы, раздает передачи, понимает хавбеков и прекрасно ладит с форвардом Угальде. Заслуга Станковича.

Раскрыл потенциал Угальде. Тяжело пройти мимо однозначного успеха Манфреда. Костариканец был в списке худших трансферов прошлого сезона. Молодой, дорогой и не вписывался. Станкович тоже изначально думал, что сыграет рослый парень на острие вроде Виллиана Жозе. А потом внедрил в схему «4-2-3-1» Бонгонда справа, Барко на позиции «десятки», Маркиньоса слева, а Угальде на острие. Манфред забил 15 голов в 18 турах, причем большую часть мячей отправил в чужие ворота в завершающих матчах года.

Вызовы Станковича

Реже ошибаться на рынке. Пока у «Спартака» хватало плохих трансферов. Виновным назначили молодого португальского скаута из «Бенфики» Амарала. Томаш работал спортивным директором «Спартака». Теперь клуб ищет нового человека, способного убедить сильных новичков перебраться в РПЛ . Станкович, поскольку подстраивает команду под себя – заполучил «десятку», просил сильного вингера, ищет глубинного плеймейкера с характеристиками опорника, влияет на трансферы. Надо работать чище и четче.

Грамотно провести сборы. Станкович летом провел с командой мало времени. Быстро раскусил Соболева, поэтому выставил Александра из состава. Забыл про Михаила Игнатова, хотя Абаскаль пихал неготового к основе плеймейкера в стартовый состав, заставляя «Спартак» играть вдесятером. Станкович поставил на Барко, аргентинец выступил сильнее. Но дальше будут зимние сборы после праздников, которые футболисты проведут за пределами Москвы в теплых краях и на родине. Деяну важно не сбить настрой зимой.

Сломать «Зенит» морально. Пока не удалось. Семак немного испугался, когда «Краснодар» и «Динамо» были в шаге от чемпионства весной. Но по ресурсам ближе других к вершине не эти команды, а «Спартак». Если зимой выделят деньги на солидных новичков, если Станкович не допустит ошибок на рынке и во время сборов, то можно будет попробовать сломать «Зенит» морально. Первый матч провели неплохо, хотя не выиграли. А во втором круге Станкович уже начал мстить тем, кому уступал – «Локомотиву» и «Краснодару».

Настраиваться на трофеи. «Спартаку» нет смысла быть просто вторым. На второй строчке находился ЦСКА , а сейчас у них проблемы с регистрацией новичков, запрет на трансферы. На второй строчке был «Сочи», но южный клуб во втором по счету дивизионе. Второго места мало, даже если повторить подвиг «Краснодара» и два сезона подряд претендовать на титул. «Спартак» должен сразу замахнуться на трофеи в Кубке и РПЛ , чтобы сохранить мотивацию Станковича и футболистов. Лучшие легко найдут новые клубы в престижных лигах.

В «Спартаке» настолько привыкли к неправильным решениям, что из любых входных данных могли получить на выходе неудачу. Неправильно тратили деньги, не могли наладить игру в защите, не привлекали много лет невероятно интересных игроков. Но Станковича знают, ведь он несколько раз побеждал в еврокубках с «Лацио» и «Интером», набирался опыта в Италии и Венгрии. Выбрал «Спартак», поскольку хотел в лигу, где можно помечтать о титулах. Может добиться успеха, ведь Семак и Мусаев оторвались всего на два пункта. И если сравнивать наставников лидеров по характерности, то эмоциональный Станкович точно самый харизматичный. Осталось добавить к нерву мастерство.