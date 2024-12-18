Межконтинентальный кубок вернулся скучным финалом. «Реал» ходил полем, а Рондон не огорчил Куртуа

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18 декабря 2024, 22:07

Экс-форвард «Зенита» проиграл трофей.

Возобновили розыгрыш древнего турнира

В прошлом веке матчи между победителями Кубков чемпионов и Либертадорес определяли лучшую команду мира. Финал состоял из двух поединков. Часто были претензии к грубости игроков. Но когда появился Клубный чемпионат мира, о древнем трофее забыли. Последний до сегодня финал провели «Порту» и «Онсе Кальдас» в конце 2004 года, а первый в истории Межконтинентальный кубок выиграл именно «Реал». В 1960 году разгромили дома уругвайский «Пеньяроль» 5:1, а в гостях довольствовались ничьей 0:0.

Теперь придумали Клубный ЧМ в новом формате с группами, но планируют проводить полновесный летний турнир раз в четыре года. А вот Межконтинентальный кубок каждый год. Европейский король стартует в финале. Мексиканская «Пачука» прошла плей-офф. Сенсационно обыграли бразильский «Ботафого» 3:0 и замучили египетскую команду «Аль-Ахли» в полуфинале в серии пенальти. Как «Ботафого» умудрился уступить «Пачуке»? Мексиканский клуб на третьем с конца месте в местном чемпионате.

Зато в международном кубке Северной Америки сумели победить, поэтому попали в отбор Межконтинентального турнира. Вот только команда бывшего форварда «Рубина» и «Зенита» Саломона Рондона не привлекла требовательную катарскую публику. Два года назад на стадионе «Лусаил» сыграли финал Аргентины против Франции, один из главных матчей в истории футбола и культовый поединок нового века. Спустя два года Мбаппе оказался на знакомой арене. Теперь без аншлага.

И без разговора о равной борьбе. «Реал» был однозначным фаворитом. Но также надо напомнить об игре в поддавки в Ла Лиге между «Реалом» и «Барселоной». Гранды часто теряют очки. Кивают на кадровые потери, нагрузки и сложный календарь. Но даже если бы футболисты «Реала» ушли накануне финала в ирландский запой, то должны были получить уверенную победу над «Пачукой». Мексиканцам осталось терпеть и ждать, но шансы на успех были откровенно мизерными и хилыми.

Фаворит ползал катарским полем в финале

Хотя Анчелотти выбрал в ворота ветерана Куртуа, тренер не мог рассчитывать на Карвахаля, Милитао, Алабу и Менди. Трое из четырех могли играть в основе, лишь Рюдигера можно назвать основным защитником «Реала» из тех, кто сыграл против «Пачуки». И хотя у обороны Анчелотти не было работы, они не начинали атаки испанцев на высокой скорости. Пешеходный футбол стал отличительной чертой завязки поединка. Команды соревновались в том, кто сможет играть медленнее и банальнее. Мексиканцы дарили пространство, но ударов не хватало.

Была нулевая ничья под стать характеру действий. Огорчало, что победитель Лиги чемпионов настолько далек от оптимальной формы, что против мексиканского аутсайдера не смог откатать мощный дебют. Форвард Рондон, который дважды забил в финале Кубка чемпионов КОНКАКАФ против «Коламбус Крю», тоже остался без моментов. Было видно, как мексиканцы метр за метром отдают пространство «Реалу», опуская линии. Если бы Винисиус, Мбаппе и Родриго являли трио, а не набор великолепных футболистов, то накидали три мяча до перерыва.

Анчелотти не понравился первый тайм, словно лучшему тренеру сезона подсунули пиццу с ананасами. У «Пачуки» поначалу было больше ударов в створ. «Реал» бил в створ только из офсайда. Но мексиканцы настолько слабые, что их может огорчить даже незаметный Мбаппе в его нынешнем состоянии. Поскольку «Реал» повел до перерыва, осталось выяснить окончательный счет. Испанцы накидали три мяча. Такому оппоненту они не могли проиграть, поскольку аутсайдеру мексиканской лиги нечего предъявить победителю Лиги чемпионов.

«Реал» выиграл пять кубков за последний год

Суперкубок Испании разыграли в январе, «Реал» обыграл «Атлетико» и «Барселону» 4:1 в финале. Анчелотти также победил в чемпионате Испании и Лиге чемпионов. А четвертый трофей получили в Варшаве, обыграв «Аталанту» в финале Суперкубка УЕФА 2:0. Тогда Карло не знал, что его команда сбавит. Хотя Анчелотти недавно обыграл Гасперини в Лиге чемпионов, могли пропустить третий мяч и сыграть вничью в Бергамо. Форма «Реала» далека от стандартов качества с лидерами недавнего прошлого.

Часто говорят о деградации «Манчестер Сити» без Родри. Но «Реал» тоже потерял человека, который отвечал за баланс. Без Крооса стало хуже. Пока выход из этого лабиринта Анчелотти не удался. У Вальверде нет характеристик немца. Разрушитель Тчуамени играет в обороне. Камавинга настырный, но у него нет чутья Крооса. Часто не хватает старины Модрича, но Лука не успевает отрабатывать в атаке и в обороне. А Беллингем любит позицию Зидана. Джуд расцветает, когда может создавать много голов.

Мбаппе пока не цветет, а пахнет его игра неважно. Два года назад Килиан сделал хет-трик в финале чемпионата мира в Катаре, а теперь забил в пустые ворота. «Реал» укачал мексиканцев как мама новорожденного, но размеренность фаворита огорчила. «Сливочные» не управляли игрой, а ждали ошибку оппонента. Прессинга не было, в очередной раз к работе команды Анчелотти много вопросов. Если «Реал» будет настолько медленным в ближайшие месяцы, то ему не светит победная серия в еврокубках и Ла Лиге.