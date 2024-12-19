Хюттер: «Я извиняюсь перед Доннаруммой, но в футболе такое случается»

Главный тренер «Монако» Адольф Хюттер подвёл итоги матча 16-го тура Лиги 1 против ПСЖ (2:4).
Прежде всего, все увидели большой матч, с хорошей интенсивностью и двумя командами, играющими вперёд. Мы были очень хороши и очень храбры во втором тайме, вернулись и забили. Но они отыгрались слишком быстро, и нам нужно лучше защищаться после перехватов. Мы очень разочарованы, но мы не можем винить игроков за то, что они показали.
Что делать, если чемпионат закончился? Вы должны поздравить ПСЖ с победой. Я не знаю, закончился ли он. Я забочусь о своей команде. Мы отстаём от них на десять очков, но у нас есть свои цели. Мы должны оставаться скромными, но в то же время амбициозными. Что скажете об ударе Доннаруммы? Я был слишком далеко. Я извиняюсь перед ним, но в футболе такое случается, это было не намеренно со стороны Вильфрида Синго, он хотел перепрыгнуть через него. Вильфреду тоже было трудно понять, что он с ним сделал. Такое случается в футболе.
Напомним, вратарю ПСЖ Джанлуиджи Доннарумме наложили десять швов после столкновения с игроком «Монако».