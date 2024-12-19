Хюттер: «Я извиняюсь перед Доннаруммой, но в футболе такое случается»

Главный тренер «Монако» подвёл итоги матча 16-го тура Лиги 1 против ПСЖ (2:4).

Прежде всего, все увидели большой матч, с хорошей интенсивностью и двумя командами, играющими вперёд. Мы были очень хороши и очень храбры во втором тайме, вернулись и забили. Но они отыгрались слишком быстро, и нам нужно лучше защищаться после перехватов. Мы очень разочарованы, но мы не можем винить игроков за то, что они показали.