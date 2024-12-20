Очередной перформанс от неожиданного лидера МЮ. Устроили камбэк с 0:3, почти прошли «Тоттенхэм»

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20 декабря 2024, 09:28

Прекрасная игра, которой могут быть довольны все.

Активная ротация, первые санкции

Аморим честен, когда говорит, что МЮ предстоит очень много работы. Коллектив перестраивается на новую схему, сам тренер внедряет новые требования. И ищет рабочие сочетания. Во всех линиях постоянно происходит ротация, а Кубок – это дополнительная возможность посмотреть на тех, кто получает мало времени в чемпионате и еврокубках.

Тренеру нравятся цепкие хавбеки, как Каземиро и Угарте – при этом оптимальную позицию надо найти и для остальных. В последних встречах Рубен использовал пары Каземиро-Фернандеш, Фернандеш-Угарте – против «шпор» вышли Угарте и Эриксен. Бруну при этом переместили на позицию инсайда.

Изменения коснулись обороны. В старте увидели Лени Йоро. Талантливый француз пропустил длительный срок из-за травмы – Аморим подводит его к основе через игровую практику. В тройке с ним вышли Линделёф и Мартинес. Также шанс получил Антони – бразильский вингер осел в запасе после смены тренера.

Ещё один важный штрих – на второй матч кряду вне заявки остался Маркус Рэшфорд. Воспитанник МЮ пропустил манкунианское дерби – это звонкая пощёчина. Но вполне объяснимая – Аморим говорит, что пора повышать требования к себе, проявить профессионализм. Он не будет следить за питанием, восстановлением игроков – всё это они должны делать сами. Гарначо вернулся в состав – видимо, понял посыл. Маркус – нет.

Козыри «шпор» сработали

Сильные стороны «Тоттенхэма» давно понятны. Постекоглу пропагандирует активный прессинг, требует от игроков высокой интенсивности. Для этого требуются элитные исполнители в обороне – чтобы они маскировали авантюрность такой философии. Когда козыри лондонцев срабатывают, они ураганом сносят соперника.

Так было с «Ман Сити» – и теперь повторилось с «Юнайтед». «Шпоры» захватили инициативу в начале как первого, так и второго тайма. МЮ не удавалось с этим ничего сделать – гостей быстро накрывали и организовывали собственные атаки. Конечно, 3:0 к 54-й минуте удалось оформить в том числе благодаря везению. В каждом из голов была ошибка обороны манкунианцев – сначала не уследили с Соланке (Доминик успел на отскок), потом проспали Кулусевски – мяч прилетел к нему около вратарской из-за неудачного отскока, а Эванс и Угарте потеряли позицию, опустившись слишком глубоко. А дубль Соланке оформил, подловив Мартинеса – тот слишком легко проиграл дуэль 1-в-1.

Хозяева сами запустили камбэк

Оборотная сторона медали – высочайший темп «Тоттенхэм» держать не могут. Тем более, когда лидеры обороны в лазарете. Это оборачивается тем, что при удачном стечении обстоятельств лондонцы сметают соперника – но сами же потом возвращают его в игру, начиная ошибаться. Тому же Драгушину не хватает уровня, чтобы сохранять стабильность.

У «красных» дьяволов было не так много моментов в первой половине – Эриксен создал острейший, когда бил из штрафной без сопротивления. После перерыва Аморим освежил состав заменами – и это положило начало камбэку. Уставшего Эриксена сменил Кобби Майну, вместо Хёйлунда вышел Зиркзее, а вместо Атнони – Диалло. Две последние замены – ключевые.

После 60-й минуты у «Тоттенхэма» участились ошибки – уже гости накрывали соперника в прессинге и разворачивали свои атаки. У Джошуа был убойный момент на 62-й минуте. Накрыли Порро, Драгушину пришлось выносить – а после вброса из аута пошла доставка в штрафную. Зиркзее никто не накрывал, когда он выцеливал в дальний угол. Спас Форстер. Менее чем через минуту «Тоттенхэм» вдавили во вратарскую, Форстер под давлением отдал в ноги Фернандешу, тот покатил на Зиркзее. Так начался камбэк.

Диалло расцветает

Амад – буквально алмаз и опора для нового МЮ и лично Аморима. Рубен быстро понял, что Антони не отвечает его требованиям, с Рэшфордом и Гарначо есть проблемы. В условиях активной перестройки португалец решил опереться на Угарте и Диалло. Первый уже играл под его руководством, к нему было доверие – и уругваец сразу начал прогрессировать, сейчас им довольны.

Что касается вингера, он к моменту тренерской рокировки был предельно мотивирован. Тен Хаг явно уделял ему недостаточно внимания на фоне даже проблемных Рэшфорда, Антони, Гарначо. Но своими действиями Диалло сейчас выгрызает место на поле. При Амориме он отдал по голевой в матчах против «Ипсвича» и «Ноттингема», с «Эвертоном» оформил ассистентский дубль. Но главное – потащил МЮ в критический момент.

Тренер решился на рискованный шаг перед манкунианским дерби – и не включил Рэшфорда с Гарначо в заявку. Но без двух игроков старта победу МЮ принёс как раз Диалло – он заработал пенальти в концовке, а потом забил и сам.

Теперь – в матче Кубка Лиги – ивуариец показал ещё один перформанс (зарабатывает себе на новый контракт). Его гол при 1:3 случился только потому, что Амад побежал прессинговать Форстера – и бежал до конца. Вратарь замешкался, а Диалло накрыл передачу, и мяч полетел в ворота. Именно за такую самоотдачу Аморим ценит футболиста.