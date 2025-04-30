«Алавес» – «Атлетико»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Алавес» – «Атлетико», который состоится 3 мая 2025 года
«Алавес»
Для «Алавеса» начался самый сложный отрезок сезона, ведь клуб борется за сохранение места в Ла Лиге. На данный момент коллектив располагается на 17 месте с 34 баллами и лишь на два пункта опережает ближайшего соперника. Хозяева принимают «Атлетико» с которым всегда и всем тяжело, поэтому придется реализовывать те немногочисленные шансы, которые «Алавес» сможет создать против парней Диего Симеоне.
23 апреля «Алавес» выиграл важный поединок у «Реала» Сосьедад (1:0), а 20 числа поделил очки на выезде с «Севильей» (1:1).
«Атлетико»
«Матрасники» уже отстают от лидера «Барселоны» на десять очков, поэтому могут сражаться лишь за свое текущее третье место. Команда набрала 66 очков и на шесть пунктов опережает «Атлетик» Бильбао, но тут вряд ли позволит конкуренту их обойти. В игре с «Алавесом» гостям будет непросто, ведь оппонент рассчитывает на баллы в борьбе за право остаться в Ла Лиге.
24 апреля «Атлетико» крупно обыграл на своем поле «Райо Вальекано» (3:0), а 19 числа на выезде проиграл на последних минутах встречи «Лас-Пальмасу» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Алавес» – 3.8
- Ничья – 3.15
- Победит «Атлетико» – 2.13
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.45
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.55
Статистика
- Восемь из десяти последних матчей «Алавеса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Атлетико» проиграл четыре из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах
- «Алавес» проиграл три из пяти последних встреч с «Атлетико» при двух победах
Прогноз
Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.13. Предполагаем, что зрители увидят интересный поединок, где найдется место для голов от обеих команд.