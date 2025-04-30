«Алавес» – «Атлетико»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 09:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Алавес» – «Атлетико», который состоится 3 мая 2025 года

«Алавес»

Для «Алавеса» начался самый сложный отрезок сезона, ведь клуб борется за сохранение места в Ла Лиге. На данный момент коллектив располагается на 17 месте с 34 баллами и лишь на два пункта опережает ближайшего соперника. Хозяева принимают «Атлетико» с которым всегда и всем тяжело, поэтому придется реализовывать те немногочисленные шансы, которые «Алавес» сможет создать против парней Диего Симеоне.

23 апреля «Алавес» выиграл важный поединок у «Реала» Сосьедад (1:0), а 20 числа поделил очки на выезде с «Севильей» (1:1).

«Атлетико»

«Матрасники» уже отстают от лидера «Барселоны» на десять очков, поэтому могут сражаться лишь за свое текущее третье место. Команда набрала 66 очков и на шесть пунктов опережает «Атлетик» Бильбао, но тут вряд ли позволит конкуренту их обойти. В игре с «Алавесом» гостям будет непросто, ведь оппонент рассчитывает на баллы в борьбе за право остаться в Ла Лиге.

24 апреля «Атлетико» крупно обыграл на своем поле «Райо Вальекано» (3:0), а 19 числа на выезде проиграл на последних минутах встречи «Лас-Пальмасу» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Алавес» – 3.8

Ничья – 3.15

Победит «Атлетико» – 2.13

Тотал больше 2.5 мячей – 2.45

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.55

Статистика

Восемь из десяти последних матчей «Алавеса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Атлетико» проиграл четыре из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах

«Алавес» проиграл три из пяти последних встреч с «Атлетико» при двух победах

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.13. Предполагаем, что зрители увидят интересный поединок, где найдется место для голов от обеих команд.