Сборная Перу на ЧМ-30: первое удаление, первый гол и, возможно, первая замена в истории мундиалей. И первыми назначили другого капитана команды во втором матче, хотя первый капитан также играл

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вчера, 22:08

Продолжаем знакомство с игроками сборной Перу на ЧМ -30. Приведу фото футболистов этой южноамериканской сборной. С некоторыми мы уже познакомились в предыдущей статье.

В составе перуанцев было два вратаря и оба сыграли по матчу на турнире. Оба матча были проиграны. Но минимальное поражение от хозяев, будущих чемпионов мира уругвайцев было расценено как успех. Особо выделяли блестящую игру вратаря.

Но обо всём и почти обо всех — по порядку.

Первый матч против Румынии, в воротах у перуанцев стоял 20-летний Хуан Вальдивьесо. Хотя сильнейшим вратарём был не он. Но решение тренера было таким. Привожу фото Вальдивьесо, потому как даже солидные сайты предъявляют в качестве его фото совсем не то.

Да, фамилию этого вратаря я пишу через первую букву «В», в оригинале Valdivieso. Прекрасно знаю, что испаноговорящие люди произносят ‘v’ как «б» (а ‘b’ могут произносить как русское «в»). Мне удобнее через В, глядя на оригинал.

На общем фото перед матчем лицо вратаря, да ещё и в кепке, разобрать трудно. Поэтому привлекаем другие источники, фото не с турнира:

Как видим, это аргентинская газета разместила фото перуанского вратаря как раз в день их матча с Румынией.

А это момент как раз первого пропущенного Вальдивьесо гола на первой же минуте матча:

Это знаковое фото: совершенно пустые трибуны стадиона Поситос; памятное дерево на заднем плане; запоминающееся ограждение между полем и трибунами.

Вот другое фото, та же практически пустая трибуна, радующийся румынский игрок на сетке ворот:

В первом тайме румыны больше не забивали. Выходит, что это всё тот же первый гол на первой минуте матча. А может это вовсе и не момент того гола — слишком малолюдно было во вратарской на первом фото.

Кстати, по поводу этого гола есть разночтения. ФИФА в своих статистических выкладках про разные рекорды пишет, что румын Адальберт Дешу забил этот гол на 50-й секунде матча. В официальном отчёте о турнире (в Альбоме) написано, что гол был забит через 90 секунд после начала, а автором называют Станчу. В той же аргентинской Critica автором указывают Ковача. Румынские источники однозначны с авторством Дешу. Да и в Альбоме в описании гола указан Станчу, а в перечне забивших в матче фигурирует Дешу. Станчу забил второй мяч, но во втором тайме. А Ковач забил третий гол у румын.

Как видим, перуанцы приложили руку и к самому первому в истории мундиалей быстрому голу. Вернее, руку-то приложить пытался Вальдивьесо, чтобы воспрепятствовать голу, но у него не получилось.

Кажется, что не зря в разных источниках утверждается, что на матче присутствовало 300 человек. На видимой нам по фото трибуне с два десятка человек наберётся. Сколько уж было на центральной, под навесом — Бог весть. Хотя мы знаем, что на матче присутствовали футболисты Уругвая, есть их фото. Официально считается, что зрителей было 2549 на матче Румыния — Перу. Сбор за матч составил смешные 657-20 песо.

Ежели разделить 657 песо на 300 человек, то цена билета будет более 2 песо — это огромная сумма, самые дешёвые стоячие билеты на стадион Сентенарио стоили в десять раз меньше. Так что можно принять, что зрителей было 2549.

Во втором матче, уже на Сентенарио, заполненном на две трети, сборная Перу провела с другим вратарём.

В рамке был 25-летний Хорхе Пардон (ударение на «о», в оригинале Pardón). Он блестяще провёл матч, спасал команду множество раз. Но Эктор Кастро всё-таки распечатал ворота Пардона на 60-й минуте. Это было в день открытия стадиона Сентенарио, в день 100-летия независимости Уругвая. Народ получил праздник. А Пардон получил прекрасную прессу. Но…

Оба матча проиграны в группе из 3 команд. Только домой. Правда, перуанская делегация (как и некоторые другие) находилась в Монтевидео аж до 2 августа. Для Уругвая матч 18 июля 1930 на Сентенарио стал первым на турнире, а перуанцы уже всё проиграли.

Вот так выглядел Хорхе Пардон перед матчем с Уругваем:

А вот оба вратаря на фото:

В прошлой статье рассматривали общее фото сборной Перу перед матчем с Румынией. С командой на фотографировании стоял также чилийский массажист Луис Гильермо Флорес, одетый в тёплую кофту с перуанской эмблемой.

Кстати, вот так выглядели футболки той сборной Перу, тогда ещё не была «изобретена» диагональная красная полоса на их форме:

Это настоящая футболка, принадлежавшая реальному футболисту. Да вы его видите на фото самого — это Антонио Макилон. О нём чуть позже.

Вместе с фото шла и подпись. Только вот вместо чилийского массажиста в той подписи было написано, что это главный тренер Перу Франсиско «Пако» Бру. Это неверно, Пако Бру не было на этом фото. Рялом с чилийцем стоял и перуанский медик или (я так «вычислил»). В списке пассажиров кроме 19 игроков (одного не включили в список, так-то их было 20), шефа делегации вместе со своим молодым секретарём, двух тренеров — вот кроме них в списке был ещё Карлос с не совсем читаемой фамилией, начинающейся на Эче… Ну, типа Эчеверри, но не Эчеверри.

Никак не могу найти список пассажиров обратного рейса из Монтевидео в Буэнос-Айрес 2 августа, может там пояснее написана эта фамилия. А человек этот с галстуком-бабочкой и в белых брюках есть на всех общекомандных фото, и не только общекомандных.

Вот фото Перу перед матчем с Румынией с чилийцем и «неразборчивым» Карлосом:

В защите у перуанцев с румынами справа играл Марио де лас Касас, слева Альберто Сориа. Во втором матче вместо Сориа играл Антонио Макилон.

Альберто Сориа (26 лет) поближе выглядел вот так, он был игроком клуба Альянса из Лимы:

Марио де лас Касас долгое время (да и сейча попадаются источники) считался первым удалённым игроком в истории мундиалей. Помню накануне ЧМ -94 на российском телевидении в программе Футбольное обозрение Владимир Перетурин устроил викторину для знатоков. И правильным ответом про удалённого был как раз де лас Касас. Но это тогда. Сегодня мы точно знаем, что это был капитан команды Пласидо Галиндо — в доказательство рапорт арбитра о матче (см в ранней статье).

Вот Пласидо Галиндо, позже был и тренером сборной:

Галиндо играл в центре полузащиты. В рапорте чилийского арбитра Варнкена не была указана фамилия удалённого игрока, было лишь сказано, что это был капитан команды. По фото и другим источникам мы точно знаем, что в матче с Румынией Галиндо выполнял обязанности капитана. Вот он вместе с румынами, рядом со своими партнёрами, держит вымпел:

Также в полузащите в первом матче играли Альберто Денегри (справа) и Доминго Гарсия (справа). В матче против Уругвая вместо Гарсии вышел Эдуардо Астенго, самый высокий игрок в команде.

На предлагаемом фрагменте фото перед матчем с Уругваем вратарь Пардон вместе с защитниками и полузащитой:

Здесь слева направо стоят: Антонио Макилон, Пласидо Галиндо, Эдуардо Астенго, Хорхе Пардон, Альберто Денегри и Марио де лас Касас.

В матче с Уругваем капитаном команды Перу был Макилон. А Галиндо на фото стоит с ним рядом — два капитана. Первый случай на мундиалях смены капитана не по причине отсутствия одного из них.

На ЧМ -30 в команде Аргентины капитан Мануэль Феррейра уезжал сдавать экзамен и пропускал один матч — уважительная причина. В команде Чили в первых двух матчах был капитаном Карлос Шнебергер, в третьем матче он не играл.

А вот у перуанцев «власть переменилась» мирно, все на месте.

Во втором тайме матча с Румынией, минут через 11-15 после возобновления игры, арбитр удалил Галиндо «за повторное грубое нарушение правил игры и удар ногой соперника» — именно так написано в рапорте арбитра.

Вообще перуанцы играли жёстко. Но в прессе на родине потом они обвиняли арбитра в некомпетентности.

Вот так с прямой ногой в стиле кунг-фу атаковал румынского вратаря Иона Лапушняну Хулио Лорес:

Как мы помним — Лорес потомок китайцев, кунг-фу где-то в подкорке сидит.

Счёт в матче сравняли перуанцы, играя вдесятером, после удаления Галиндо. Но не забывайте, что во второй половине первого тайма левый край сборной Перу Франсиско де Соуса Феррейра «сломал» румынского защитника Адальберта Штайнера. У румына был двой ной перелом ноги, играть он, естесственно не мог. Так что румыны также играли вдесятером.

Первый перуанский гол на мундиалях забил всё тот же Соуса Феррейра.

Линия атаки у перуанцев в обоих матчах была неизменна. На правом краю играл Хосе Мария Лаваль, чернокожий футболист. В предыдущей статье подробно говорили о нём и метаморфозах с его фамилией.

Правого инсайда грал как раз «китаец» Хулио Лорес.

Ценрфорвардом был ещё один чернокожий футболист — Алехандро Вильянуэва.

Слева на позиции инсайда был Деметрио Нейра. А крайнего слева играл Соуса — единственный из перуанцев с усами.

Вот так на фоне заполненных трибун Сентенарио выглядела сборная Перу 18 июля перед матчем с Уругваем, с двумя тренерами:

Здесь два темнокожих игрока присели рядом — Лаваль и Вильянуэва. Но Вильянуэва был ярко выраженным центром, просто Лорес (с азиатской внешностью) не совсем на своём месте на этом фото.

Наконец вы можете рассмотреть главного тренера Пако Бру, испанца, игравшего за Барсу, тренер Реала и т.п. Испанец справа по фото. А слева ещё один темнокожий член делегации с элегантным шейным платком — это помощник главного тренера Гильермо Ривера. Он был главным тренером клуба Альянса, легенда этого клуба.

Есть версия, что после гола Станчу, когда счёт стал уже 2:1 в пользу Румынии, перуанцы на волне празднования румынами своего успеха, провернули нелегальную замену. Поговаривают, что вместо Соусы был выпущен похожий на него Лизардо Нуэ.

Про похожесть говорить не буду. Сами посмотрите на фото Нуэ и Соусы:

Был факт нелегальной замены или нет — честно никто не скажет. Просто будем иметь в виду.

По причёске они безусловно похожи. Но вот усы… Ну, кто там на усы смотрел, ноги бы не переломали друг другу в концовке.

Хотелось бы дать ещё несколько фото, индивидуальных и моменты матчей с у частием перуанцев.

Вратарь Вальдивьесо:

Троица средней линии, знаменитая Стальная линия Денегри, Галиндо и Астенго:

Капитан Макилон (Перу, справа) с капитаном Насасси (Уругвай) перед матчем на ЧМ -30:

Момент у ворот Хорхе Пардона, в атаке El Manco Кастро:

Тот же момент у другого фотографа:

Капитан команды Макилон от эмоций поднял обе руки, но гола нет.

А это взгляд из-за ворот, а момент всё тот же:

Мяч, как вы догадываетесь по предыдущим снимкам, опустился сверху на сетку ворот. Во вратарской тесновато.

В борьбе Астенго и де лас Касас с одноруким Кастро:

Знаменитый центрфорвард клуба Альянса и сборной Перу Вильянуэва:

Герои матча 18 июля на Сентенарио — вратарь Пардон и защитники де лас Касас и Макилон, по мнению перуанской газеты:

Ещё одна из презентаций сборной Перу с именами в подписи, ровно 20 человек, без тренеров:

В качестве обложки статьи посмотрите ещё одну презентацию сборной Перу к ЧМ -30. Эта презентация отличается от обложки предыдущей статьи на одного футболиста. Найдите, как говорится, этого «отличника».

Из Монтевидео, между прочим, перуанская и чилийская делегации вновь скооперировались и выезжали вместе 2 августа. Они посмотрели финал 30 июля. У перуанцев были переговоры с аргентинской ассоциацией на предмет нескольких матчей и Аргентины, и сборных США , и Югославиии в Перу. Но условия никого не устроили, в результате просто поехали домой.

11 августа команда прибыла в Кальяо, а потом в столицу Лиму. Несколько игроков заезжали в Сантьяго (столица Чили), то ли вместе со всеми они вернулись, то ли нет.