История «Наполи» часть 4

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06 июля 2025, 11:56

В декабре 1942 года «Наполи» был вынужден покинуть свой домашний стадион «Джорджио Аскарелли», построенный в 1930 году, который был полностью разрушен в результате многочисленных бомбардировок англо-американских войск. Это стало серьёзным ударом для клуба и его болельщиков. Оставшиеся матчи сезона команда проводила на стадионе «Вомеро», играя рано утром, чтобы избежать риска новых налётов. Несмотря на все трудности, «Наполи» сумел занять третье место в Серии B, однако этого результата не хватило для возвращения в Серию А. В этот период также произошла смена тренера: с Вояка на Пиппоне Инноченти, который возглавил команду впервые и единственный раз в своей карьере. Несмотря на нестабильность, команда продолжала бороться в тяжёлых условиях военного времени.

Футбол во время войны и региональные турниры 1945 года

Сезон 1943-44 в Италии не проводился из-за военных действий, и футбол практически остановился. Однако уже в 1945 году, несмотря на разруху и нестабильность, футбол начал возвращать видимость нормальности. С января по июнь были организованы региональные турниры, и «Наполи» принял участие в чемпионате Кампании (Campano Championship). Особое внимание привлёк матч между «Салернитаной» и «Наполи», который прошёл в напряжённой атмосфере. На поле был назначен спорный пенальти в пользу «Наполи», что вызвало массовые беспорядки на трибунах, сопровождавшиеся даже выстрелами. В результате матч был прерван, а стадион «Салернитаны» получил длительную дисквалификацию. Этот турнир неожиданно выиграла команда «Стабия» из Серии C, а лучшим бомбардиром стал бывший игрок «Наполи» Итало Романьоли, выступавший за «Портичи».

Освобождение Италии и народное восстание в Неаполе

25 апреля 1945 года Италия была освобождена от нацистско-фашистской оккупации. За полтора года до этого, в сентябре 1943 года, в Неаполе произошли знаменитые «четыре дня» — массовое народное восстание, в ходе которого жители города, включая женщин и детей, изгнали немецких оккупантов. Это событие стало символом мужества и сопротивления, а после войны город и клуб начали восстанавливаться из руин.

Возрождение футбола: чемпионат 1945 года и новый формат

После войны Италия лежала в руинах, и для удобства проведения чемпионата 1946 года турнир был разделён на северный и центрально-южный дивизионы. В соревнованиях участвовали клубы Серии А и Серии B. А тренером «Наполи» стал Раффаэле Сансоне — бывший звёздный полузащитник «Болоньи», четырёхкратный чемпион Италии, который впервые попробовал себя в роли главного тренера. В составе команды выделялись такие футболисты, как вратарь Арнальдо Сентименти, защитник Претто, полузащитник Ди Костанцо, нападающие Бузани и Веррина, а также Лушта, Барбьери и легендарный Микеле Андреоло — чемпион мира 1938 года и ключевой игрок «Болоньи» конца 1930-х.

Успехи «Наполи» и рекорд Сентименти

Команда показала высокий уровень игры, выиграв центрально-южный дивизион и обеспечив себе возвращение в Серию А. Особенно примечателен рекорд вратаря Арнальдо Сентименти, который не пропускал голов почти 800 минут подряд — достижение, оставшееся непревзойдённым до 1970-х годов.

Трагический инцидент на матче с «Бари»

27 января 1946 года во время домашнего матча с «Бари» на стадионе «Вомеро» произошло ЧП : ограждение трибуны не выдержало натиска восторженной толпы и рухнуло, травмировав 114 человек.

Возвращение в элиту

После возвращения в Серию А в сезоне 1946-47, под руководством Раффаэле Сансоне, «Наполи» уверенно держался в середине таблицы, радуя болельщиков яркими победами: 3:2 над «Интером» в Милане, зрелищной ничьёй 3:3 с «Ювентусом» , и разгромом «Бари» 5:1. Особенно запомнился матч с «Ювентусом» 23 марта 1947 года, где на поле встретились три брата Сентименти — уникальный случай в истории Серии А. Игра была полна эмоций: «Наполи» вышел вперёд, «Юве» ответил двумя голами, но «голубые » за несколько минут забили дважды, а итоговый счёт 3:3 был установлен после спорного пенальти в пользу гостей.

Коррупционный скандал 1948 года и понижение в классе

В 1948 году клуб оказался в центре громкого коррупционного скандала. Руководство «Наполи» обвинили в подкупе игроков «Болоньи» в матче 6 июня 1948 года. Несмотря на решительный протест и попытки доказать свою невиновность, клуб был понижен в классе и вынужден выступать в Серии B. Этот скандал вызвал бурю споров и раскол среди болельщиков, а также привёл к смене руководства. Арбитр спорного матча, Бонивенто, был обвинён в предвзятом судействе и вскоре ушёл в отставку.

Борьба в Серии B и перестройка команды

Скандал, обвинения и напряжённая атмосфера вокруг клуба привели к серьезным изменениям в руководстве. С 1948 года президентом стал промышленник Эджидио Мусоллино, а тренером — Феличе Борель.Несмотря на наличие сильного состава с такими игроками, как Ди Костанцо, Барбьери, а также новички Криэзиу и Иво Суприна, «Наполи» не смог сразу добиться возвращения в элиту. В течение сезона Борель уступил место Луиджи Де Манесу, который в свою очередь был заменён Викторио Мозеле — бывшим вратарём клуба. По итогам сезона команда заняла лишь пятое место, а среди бомбардиров выделился Ренато Бригенти с восемью голами. Его младший брат Сержио также играл в атаке и позже стал известным футболистом, выступая даже за национальную сборную.

Триумфальное возвращение в Серию А

Следующий сезон начался с оптимизма. Новым главным тренером стал Эральдо Монцеглио — выбор, который впоследствии оправдал себя. Были проведены грамотные трансферы, в том числе возвращение в команду Бруно Грамальи. Старт чемпионата был впечатляющим, однако неожиданные поражения, например, унизительное 1:5 дома от «Специи», вызвали беспокойство среди болельщиков. Тем не менее команда сохранила единство и продолжила борьбу.Настоящий прорыв произошёл 19 февраля 1950 года, когда «Наполи» принимал на стадионе Вомеро лидера чемпионата — «Удинезе». «Голубые» занимали пятое место, отставая от соперника на шесть очков. Тридцать тысяч зрителей поддержали команду, которая одержала победу со счётом 1:0. После матча игроки и тренер были окружены овациями — этот день стал началом уверенного подъёма к Серии А.

Финальная игра и праздник на Вомеро

Заключительный матч сезона прошёл 25 июня 1950 года на домашнем стадионе против «Катаньи». Тридцать тысяч мест на стадионе не хватило для всех желающих, попасть на стадион.Иво Суприна оформил дубль в первом тайме, а Гавацци забил гол престижа для гостей — 2:1 в пользу «Наполи». Финальный свисток вызвал у всех присутствующих слёзы радости и облегчения.Это возвращение в Серию А стало символом стойкости и возрождения клуба после тяжёлых лет войны и внутреннего кризиса. Команда вновь стала центром надежд и гордости для всего Неаполя...