История «Наполи» часть 7

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После вылета Лауро устроил в команде безжалостную чистку, но дела лучше не стали. К середине сезона «Наполи» безнадежно застрял в середине таблицы. В отчаянии Лауро сделал ставку, которая казалась безумной: он пригласил на пост тренера аргентинца Бруно Пезаолу.Пезаола, по прозвищу il Petisso («Малыш»), был бывшим игроком клуба и на тот момент тренировал скромную команду из Серии C . Его образ стал легендой: вечная сигарета в углу рта, стильное верблюжье пальто на бровке и репутация гениального тактика и мотиватора . Десятилетия спустя его назовут «самым любимым аргентинцем в Неаполе после Диего Марадоны» .И «Малыш» сотворил чудо. Он принял команду 29 января 1962 года и превратил ее в машину по набору очков . «Наполи» не только вырвал путевку обратно в Серию А, но и совершил немыслимое в Кубке Италии став единственным клубом из Серии B, которому когда-либо удавалось завоевать этот трофей. Путь к финалу был настоящим триллером: победы в сериях пенальти над «Алессандрией» и представителем элиты «Сампдорией». Уверенная победа 2:0 в Турине над грозным «Торино».Минимальная победа 1:0 в гостях над столичной «Ромой».Волевая победа 2:1 в полуфинале над «Мантовой».Финал состоялся 21 июня 1962 года в Риме. Соперником был СПАЛ . Уже на 12-й минуте Джанни Корелли открыл счет, но СПАЛ быстро отыгрался. Казалось, сказка подходит к концу, но на 78-й минуте Пьерлуиджи Ронзон забил победный гол. 2:1 — «Наполи» сотворил двойное чудо, вернувшись в элиту и завоевав свой первый в истории Кубок Италии.

От Рая до Ада: Крах сезона 1962/63

Казалось, что «Наполи» ждет блестящее будущее. Но следующий сезон обернулся катастрофой. Команда играла ужасно, а кульминация падения пришлась на 28 апреля 1963 года. В этот день «Наполи» принимал «Модену», и этот матч стал символом краха. Спорный гол гостей, забитый, по мнению трибун, с нарушением правил, стал искрой в пороховой бочке. Для болельщиков это была последняя капля. В тот же день их покровитель, Акилле Лауро, терпел сокрушительное поражение на политической арене, теряя остатки власти в городе . Чувство тотальной несправедливости вылилось в ярость: 300 тифози прорвались на поле, устроив массовые беспорядки. Последствия были ужасны: техническое поражение, огромный штраф и длительная дисквалификация стадиона.Парадоксально, но в этом же сезоне клуб дебютировал в еврокубках. В Кубке обладателей кубков «Наполи» дошел до четвертьфинала, где в упорной борьбе уступил белградскому ОФК лишь в дополнительном матче.

Рождение SSC Napoli

Второй вылет за три года запустил цепную реакцию. Клуб погряз в долгах, оценивавшихся в полмиллиарда лир. Внутренние конфликты разрывали команду изнутри. Лауро, несмотря на финансовый крах, из гордости отверг предложение о продаже клуба, усугубив и без того отчаянное положение.Сезон 1963/64 прошел в режиме жесткой экономии. Ставка была сделана на молодых талантов, среди которых зажглись будущие легенды клуба — Винченцо Монтефуско и Антонио Джулиано. Команда заняла скромное восьмое место в Серии B, но главное событие произошло за пределами поля. А 25 июня 1964 года произошло событие, открывшее новую эру: клуб был официально переименован в Società Sportiva Calcio Napoli (SSC Napoli).Лауро , уступил реальное управление новым инвесторам.Эпоха его единоличного правления, полная великих побед и сокрушительных провалов, подошла к концу. Началась новая глава в истории великого неаполитанского клуба.