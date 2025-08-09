История «Вулверхэмптон Уондерерс» сезон 1889/90

1754721541

Сезон начался с уверенной домашней победы 2:0 над «Ноттс Каунти». Однако уже 16 сентября матч против «Эвертона» превратился в настоящую кровавую баню. Во втором тайме на поле вспыхнула драка, в результате которой с поля были удалены Уайкс у «Вулвз» и Дойл у «Эвертона». Спустя всего несколько дней команда размялась на «Берслем Порт Вейл» в товарищеском матче, разгромив их 9:0. Но концовка месяца обернулась трагедией: в выездной игре против «Стока» 28 сентября защитник «Вулвз» Томми Найт получил перелом ноги уже на 10-й минуте. Команда была вынуждена играть оставшиеся 80 минут вдесятером и, несмотря на то, что даже в меньшинстве смогла забить первой, в итоге уступила 1:2.Октябрь месяц прошел под знаком игры в неполных составах. Сначала, 5 октября, «Вулвз» дома принимали «Аккрингтон». В начале второго тайма команда осталась вдесятером после травмы Чарли Мейсона, но сумела дотерпеть и удержать победу 2:1. Уже через неделю, 12 октября, в домашнем матче против «Стока» ситуация зеркально повторилась: на этот раз уже соперник доигрывал матч в меньшинстве после серьезной травмы своего вратаря Билли Роули.9 ноября в выездном матче против «Бернли» «Вулвз» снова получили численное преимущество: игрок хозяев по фамилии Кэмпбелл выбыл из-за травмы, и «Бернли» пришлось играть 78 минут вдесятером. «Вулвз» воспользовались этим и одержали волевую победу 2:1. Но самым запоминающимся событием месяца стал товарищеский матч 16 ноября против «Сандерленд Альбион». Эта игра вошла в историю благодаря невероятной истории гостей: их поезд из Сандерленда опоздал на несколько часов, и команда прибыла в Вулверхэмптон только в 4 часа утра в день матча. Неудивительно, что они проиграли 0:3.Однако после игры не было и намека на вражду: игроки обеих команд вместе поужинали и пели песни, показав потрясающий пример футбольного братства, которое было важнее результата.

Зима

Декабрь начался с одной из самых крупных побед в истории «Вулвз» в Футбольной лиге . 7 числа на поле, покрытом несколькими дюймами снега, команда устроила невероятную феерию, уничтожив «Бернли» со счетом 9:1. Через неделю, 14 декабря, «Вулвз» победили на выезде «Ноттс Каунти» 2:0, но матч запомнился скандалом: разъяренные болельщики хозяев после финального свистка окружили и атаковали судью. Завершился год напряженным дерби с «Вест Бромвичем» (1:1), которое было омрачено тяжелой травмой — игрок «Альбиона» Джордж Тимминс сломал ногу. Из-за долгой остановки и наступающей темноты было решено сократить матч до 80 минут.В январе «Вулвз» дома обыграли «Дерби Каунти» 2:1, но и тут не обошлось без странностей: «Дерби» подал официальный протест на состояние газона (безуспешно), а в их воротах весь матч отстоял полевой игрок Джон Гудолл. Апогеем зимы стала кубковая сага со «Стоком» в феврале.После того, как «Вулвз» выиграли первый матч, «Сток» подал успешный протест, заявив, что поле было слишком не пригодным . В назначенной на 22 февраля переигровке «Вулвз» устроили жестокую и показательную месть: на глазах у 7000 зрителей они сокрушили соперника со счетом 8:0. Нападающий Джон Броди оформил пента-трик, а «Сток» снова доигрывал в меньшинстве после травмы своего вратаря.

Весна

8 марта, в полуфинале Кубка Англии против «Блэкберн Роверс» произошло невероятное. В начале второго тайма игра была прервана на 15 минут из-за торнадо, который повредил одну из трибун и тяжело ранил молодую девушку из числа зрителей. К сожалению, после возобновления игры «Вулвз» пропустили на 85-й минуте и проиграли 0:1, упустив шанс на финал.В финальной части чемпионата команда продолжала забивать, разгромив «Болтон» 5:1 в матче, который стал единственным в лиге для двух игроков «Вулвз». Однако в Кубке Стаффордшира команда неожиданно уступила «Берслем Порт Вейл», так как два ее лидера, Гарри Аллен и Гарри Вуд, в этот день отсутствовали по личным причинам. После завершения сезона в Футбольной лиге команда провела ище серию товарищеских матчей в апреле-мае где обыграли «Киддерминстер Олимпик» 3:1 при 5000 зрителей, а затем и «Стоктон». В целом подведя итоги всего сезона команда финишировала на солидном 4-м месте в лиге и дошла до полуфинала Кубка Англии.