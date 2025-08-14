Клинки на троне: Золотая эра «Шеффилд Юнайтед» на рубеже веков

1755199026

сегодня, 22:17

В первом десятилетии Футбольной лиги доминировали четыре клуба: «Престон Норт Энд», «Эвертон», «Сандерленд» и «Астон Вилла». Но в 1898 году «Шеффилд Юнайтед» стал пятой командой, завоевавшей титул чемпиона Англии, положив начало золотой эре, которая продлилась пять лет. Это история о том, как команда, основанная почти наспех, взошла на вершину английского футбола.

Фундамент для трофеев: От второго дивизиона до элиты

«Юнайтед» был основан как раз в то время, когда подходил к концу первый сезон лиги. Они стали членами-основателями Второго дивизиона в сезоне 1892/93 и сходу добились повышения в элиту. К 1897 году «Юнайтед» собрал сильную команду, которая финишировала на втором месте после «Астон Виллы», сделавшей «золотой дубль» в сезоне 1896-97. В том сезоне они дважды сыграли с «Виллой» вничью в лиге, но в таблице отстали от них на 11 очков. Эрнест Нидэм, Рабби Хауэлл и Уилли Фолк уже выступали за сборную Англии, причём Нидэм считался одним из лучших игроков лиги.Его элегантный футбол и лидерские качества, не говоря уже о стиле игры, принесли ему несколько прозвищ, в том числе «Толкач» (Nudger) и «принц полузащитников».Хауэлл присоединился к клубу в 1890 году из «Ротерем Свифтс» и стал первым , сыгравшим за сборную Англии, а Фолк, известный своими гигантскими размерами, был взят из «Блэкуэлл Коллиери» и позже играл за «Челси». Гарри Тиккетт, жёсткий крайний защитник, был подписан из «Ротерем Каунти» всего за 30 фунтов стерлингов и провёл один матч за сборную Англии в 1899 году.Его партнёром по защите был Боб Кейн, шотландец, перешедший из «Бутла» в 1891 году. Если «Шеффилд Юнайтед» чего-то и не хватало, так это роста в защите. Томми Моррен и Хауэлл оба были невысокими игроками ростом менее 5 футов 6 дюймов (около 168 см). Моррен был в числе группы игроков, подписанных в сезоне 1895-96, в которую также входили Фред Прист, Гарри Джонсон и Уолтер Беннетт. К ним присоединились Джек Алмонд, сын богатого пивовара, и шотландский нападающий Кен Маккей из «Гамильтона». В начале сезона 1897-98 «Юнайтед» подписал много где поигравшего шотландского форварда Джона Каннингема из «Престон Норт Энд».«Юнайтед» был одним из самых поддерживаемых клубов, привлекая более 11 500 зрителей на свои домашние матчи на «Брэмолл Лейн» в сезоне 1897-98. Лишь трое их соперников собирали больше зрителей.Фолк был мишенью для болельщиков команд-соперников, которые дразнили здоровяка, а иногда и бросали камни во вратаря «Юнайтед». Некоторые соперники пытались его спровоцировать, например, Джордж Аллан из «Ливерпуля», у которого с Фолком были постоянные стычки. Ключом к успеху «Юнайтед» была очень сильная защита, в центре которой находился их гигантский страж ворот.

Сезон 1897/98: Путь к единственному чемпионству

В сезоне 1897-98 «Шеффилд Юнайтед» хорошо начал сезон и не проигрывал до декабря, когда уступил 1:2 в гостях у «Сток Сити». Сразу за этим последовало домашнее поражение от «Ливерпуля» в последней игре 1897 года. Но в новом году «Юнайтед» подтвердил свои чемпионские амбиции двумя победами над действующими чемпионами «Астон Виллой», включая победу 2:1 на «Вилла Парк» в присутствии 43 000 человек. Они взяли реванш у «Ливерпуля», выиграв 4:0 на «Энфилде», но затем у них наступил тяжёлый период, включивший поражения дома от «Ноттс Каунти», в гостях у «Сандерленда» — где Хауэлл забил два автогола — и у «Вест Бромвич Альбион». Главным соперником «Юнайтед» в борьбе за титул был «Сандерленд», который уже дышал им в спину. Нестабильная форма в феврале и марте сократила лидерство «Юнайтед» на вершине таблицы с пяти очков до всего одного, при этом у «Сандерленда» была игра в запасе. 2 апреля команды встретились на «Брэмолл Лейн», причём «Юнайтед» играл без своего капитана-талисмана Нидэма, который был в расположении сборной Англии. «Сандерленд» отказался отпускать Неда Дойга и Хью Уилсона на матчи сборных, что добавило остроты противостоянию. «Юнайтед» выиграл 1:0 благодаря голу Джонсона на 76-й минуте. Это дало им преимущество в три очка над «Сандерлендом» за две игры до конца.8 апреля «Юнайтед» отправился в Болтон, а «Сандерленд» играл на выезде с «Бери». Нидэм, играя на непривычной для себя позиции центрфорварда, забил великолепный гол и принёс победу в матче со счётом 1:0, а «Сандерленд» уступил с тем же счётом на «Гигг Лейн». Этого было достаточно, чтобы завоевать чемпионский титул. Сезон команда завершила победой 2:0 над «Вест Бромвич Альбион» под проливным дождём.

Утешение в Кубке: сезон 1898/99

В сезоне 1898-99 «Юнайтед» провёл очень разочаровывающую защиту своего титула и финишировал на удручающем 16-м месте в таблице. Клуб подписал целую группу новичков, включая нападающих Билли Бира и Оуки Филда, фулбэка «Сандерленда» Питера Бойла и двух быстрых вингеров — Чарли Филда и Микки Уэлана. По мере того как надежды удержать титул таяли с каждой неделей, «Юнайтед» искал утешения в Кубке Англии. Но путь к славе оказался трудным: им в первом, втором и третьем раундах доставались соперники из Первого дивизиона. На проход «Бернли» и «Престон Норт Энд» потребовалось по два матча, а затем в третьем раунде команда отправилась к «Ноттингем Форест». Это была очень Это была очень захватывающая игра, и «Юнайтед» пришлось благодарить Фолка за целую серию блестящих сэйвов. Единственный гол забил Фред Прист, выведя «Юнайтед» в четвёрку сильнейших. Далее в полуфинале их ждал «Ливерпуль», и за 13 дней команды встретились друг с другом четыре раза. Первая игра на поле «Ноттингем Форест» завершилась 2:2, а вторая в Болтоне — 4:4, при этом Прист забил два очень поздних мяча после того, как «Юнайтед» уступал 2:4. Затем на «Фэллоуфилде» в Манчестере серия выбеганий зрителей на поле так затянула матч, что его пришлось прервать из-за наступления темноты — «Ливерпуль» вёл 1:0. Итак, сага переехала в Дерби, где «Юнайтед» наконец выиграл 1:0, и снова героем Кубка Англии стал Прист.В финале на «Кристал Пэлас» при 73 000 зрителей их соперником был «Дерби Каунти». У «Дерби» в составе были великий Стив Блумер, а также габаритный вратарь Джек Фрайер. Их шотландский форвард Джон Боаг вывел команду вперёд на 12-й минуте, но в десятиминутный отрезок в середине второго тайма «Юнайтед» забил трижды — усилиями Беннетта, Бира и Алмонда. За минуту до конца Прист добавил четвёртый. Победа «Юнайтед» получилась убедительной и полностью заслуженной.Весь город Шеффилд вышел встречать своих героев, когда они провозили по улицам знаменитый серебряный кубок. За два сезона «Шеффилд Юнайтед» выиграл два главных трофея в футболе, а также они снова выиграют Кубок Англии в 1902 году и станут финалистами в 1901-м. Кроме того, они займут второе место в лиге в 1900 году. Это была прекрасная команда, полная ярких личностей и состоящая из игроков, которые провели много матчей за клуб. В то время Шеффилд был городом на подъёме — в 1896 году «Уэнсдей» выиграл Кубок Англии, а в 1903 и 1904 годах они завоевали чемпионский титул.