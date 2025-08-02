«Сеара» – «Фламенго»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч бразильской Серии А «Сеара» – «Фламенго», который состоится 4 августа 2025 года.
«Сеара»
Коллектив не отличается большими успехами в этом сезоне, но удерживает девятую позицию в таблице, набрав 21 балл. Впереди идет «Сан-Паулу» с 22 очками и именно этот клуб на данный момент является целью для «Сеары». В домашней игре с лидером бразильской Серии А нельзя себе гарантировать три очка, поэтому хозяева приложат все усилия для достижения приемлемого результата, исходя из сценария, по которому пойдет встреча.
27 июля «Сеара» обыграла на выезде «Крузейро» (2:1), а 24 числа на своем поле уступила «Мирассолу» (0:2).
«Фламенго»
«Фламенго» остается лидером Серии А, однако соперники подобрались уже слишком близко. В активе команды 36 баллов, что всего на два пункта больше, чем у «Крузейро». Тем не менее, клуб сыграл на один матч меньше конкурента и может со временем немного увеличить свой отрыв. Потеря очков в игре с «Сеарой» не входит в планы гостей, поэтому стоит ожидать от них агрессивную и атакующую игру.
1 августа «Фламенго» проиграл «Атлетико» Минейро (0:1) в кубке Бразилии, а 28 числа обыграл этого же соперника в чемпионате на своем поле (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Сеара» – 4.4
- Ничья – 3.2
- Победит «Фламенго» – 1.95
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.5
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.52
Статистика
- Пять из шести последних матчей «Сеары» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Фламенго» выиграл четыре из шести последних поединков во всех турнирах
- Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Фламенго», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.95. Хозяева в последнее время часто проигрывают на своем поле, поэтому лидер чемпионата Бразилии вполне способен одержать выездную победу, учитывая его мотивацию.