«Сеара» – «Фламенго»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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02 августа 2025, 08:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч бразильской Серии А «Сеара» – «Фламенго», который состоится 4 августа 2025 года.

«Сеара»

Коллектив не отличается большими успехами в этом сезоне, но удерживает девятую позицию в таблице, набрав 21 балл. Впереди идет «Сан-Паулу» с 22 очками и именно этот клуб на данный момент является целью для «Сеары». В домашней игре с лидером бразильской Серии А нельзя себе гарантировать три очка, поэтому хозяева приложат все усилия для достижения приемлемого результата, исходя из сценария, по которому пойдет встреча.

27 июля «Сеара» обыграла на выезде «Крузейро» (2:1), а 24 числа на своем поле уступила «Мирассолу» (0:2).

«Фламенго»

«Фламенго» остается лидером Серии А, однако соперники подобрались уже слишком близко. В активе команды 36 баллов, что всего на два пункта больше, чем у «Крузейро». Тем не менее, клуб сыграл на один матч меньше конкурента и может со временем немного увеличить свой отрыв. Потеря очков в игре с «Сеарой» не входит в планы гостей, поэтому стоит ожидать от них агрессивную и атакующую игру.

1 августа «Фламенго» проиграл «Атлетико» Минейро (0:1) в кубке Бразилии, а 28 числа обыграл этого же соперника в чемпионате на своем поле (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сеара» – 4.4

Ничья – 3.2

Победит «Фламенго» – 1.95

Тотал больше 2.5 мячей – 2.5

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.52

Статистика

Пять из шести последних матчей «Сеары» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Фламенго» выиграл четыре из шести последних поединков во всех турнирах

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Фламенго», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.95. Хозяева в последнее время часто проигрывают на своем поле, поэтому лидер чемпионата Бразилии вполне способен одержать выездную победу, учитывая его мотивацию.