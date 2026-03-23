сегодня, 07:31
Колумбия — Хорватия: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на товарищеский матч Колумбия — Хорватия, который состоится 27 марта 2026 года.

Колумбия

Сборная Колумбии отобралась на чемпионат мира, хотя особо в этот коллектив мало кто верит, что он добьется большого успеха. Тем не менее, команда имеет опытных игроков, а товарищеская встреча с Хорватией будет не только интересной, но и полезной для обеих сборных. Коллектив из Южной Америки постарается не уступить призеру последних двух чемпионатов мира, но будет непросто.

Два последних матча сборной Колумбии закончились победами в товарищеских встречах с Новой Зеландией (2:1) и Австралией (3:0).

Хорватия

Сборная Хорватии постоянно обновляется и пополняется молодыми футболистами, но в целом не теряет качества. Очередной чемпионат мира эта команда рассматривается как теневой фаворит, который может использовать ошибку главного претендента и выбить его из турнира. В игре с Колумбией коллектив постарается смоделировать игру с похожими по стилю сборными, чтобы лучше подготовиться уже к официальным встречам.

Два последних матча Хорватии завершились победами над Черногорией (3:2) и Фарерскими островами (2:1).

Котировки БК Pinnacle 888

  • Победа Колумбия – 2.45
  • Ничья – 3.1
  • Победа Хорватия – 3.1

Статистика

  • Колумбия не проигрывает уже восемь матчей подряд во всех турнирах
  • Пять из шести выездных поединков Хорватии завершились исходом «обе забьют — нет»
  • Сборные никогда не встречались между собой в официальных или товарищеских поединках

Прогноз

Поставить на победу Хорватии, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.1. Предполагаем, что иногда колумбийская сборная будет забирать инициативу, но опыт поможет Хорватии выиграть этот матч.

