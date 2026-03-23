сегодня, 12:45
Турция — Румыния: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на полуфинал квалификации ЧМ 2026 Турция — Румыния, который состоится 26 марта 2026 года.

Турция

Сборная Турции неплохо играла в квалификации на ЧМ 2026, но все-таки была вынуждена уступить первую позицию более сильной Испании, а разница составила между ними всего три балла. Коллектив играет на своем поле в полуфинале с Румынией и выглядит огромным фаворитом и если не случится форс-мажоров, то должна выходить в следующий раунд.

Два последних матча сборной Турции завершились ничьей на выезде с Испанией (2:2) и победой над Болгарией на своем поле (2:0).

Румыния

Сборная Румынии имела не самую сложную группу, но заняла в ней третье место и за счет Лиги Наций имеет шансы попасть на чемпионат мира. Тем не менее, соперник у команды очень серьезный, а выездной статус поединка еще больше осложняет ситуацию. Гости сделают все возможное, чтобы пройти в финал квалификации, но такой результат будет считаться большой неожиданностью.

Два последних матча Румынии завершились разгромом Сан-Марино (7:1) и поражением на выезде от Боснии и Герцеговины (1:3).

Котировки БК Pinnacle 888

  • Победа Турция – 1.45
  • Ничья – 4.9
  • Победа Румыния – 6.3

Статистика

  • Сборная Турции выиграла семь из десяти последних матчей при двух поражениях
  • Сборная Румынии не может выиграть на выезде уже три поединка подряд
  • Пять последних матчей между сборными завершились исходом «обе забьют — нет» и тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу Турции с форой (-1.5), компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.18. Предполагаем, что сборная Турции в разы сильнее румынских футболистов на данный момент и пройдет в финал квалификации.

