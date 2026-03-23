Турция — Румыния: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

сегодня, 12:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на полуфинал квалификации ЧМ 2026 Турция — Румыния, который состоится 26 марта 2026 года.

Турция

Сборная Турции неплохо играла в квалификации на ЧМ 2026, но все-таки была вынуждена уступить первую позицию более сильной Испании, а разница составила между ними всего три балла. Коллектив играет на своем поле в полуфинале с Румынией и выглядит огромным фаворитом и если не случится форс-мажоров, то должна выходить в следующий раунд.

Два последних матча сборной Турции завершились ничьей на выезде с Испанией (2:2) и победой над Болгарией на своем поле (2:0).

Румыния

Сборная Румынии имела не самую сложную группу, но заняла в ней третье место и за счет Лиги Наций имеет шансы попасть на чемпионат мира. Тем не менее, соперник у команды очень серьезный, а выездной статус поединка еще больше осложняет ситуацию. Гости сделают все возможное, чтобы пройти в финал квалификации, но такой результат будет считаться большой неожиданностью.

Два последних матча Румынии завершились разгромом Сан-Марино (7:1) и поражением на выезде от Боснии и Герцеговины (1:3).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа Турция – 1.45

Ничья – 4.9

Победа Румыния – 6.3

Статистика

Сборная Турции выиграла семь из десяти последних матчей при двух поражениях

Сборная Румынии не может выиграть на выезде уже три поединка подряд

Пять последних матчей между сборными завершились исходом «обе забьют — нет» и тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу Турции с форой (-1.5), компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.18. Предполагаем, что сборная Турции в разы сильнее румынских футболистов на данный момент и пройдет в финал квалификации.