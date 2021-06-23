|
3 : 2
завершен
вчера, 19:00
|
Стадион Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Телетрансляция: РОССИЯ 1
|Форсберг Эмиль
|1:0
|2’
|
Форсберг Эмиль
ассистент Кулусевски Деян
|2:0
|59’
|61’
|2:1
|
Левандовски Роберт
ассистент Зелински Петр
|84’
|2:2
|
Левандовски Роберт
ассистент Франковски Пшемыслав
|
Классон Виктор
ассистент Кулусевски Деян
|3:2
|90+4’
|Даниэльссон Маркус
|10’
|74’
|Крыховяк Гжегож
|83’
|Глик Камил
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Франковски Пшемыслав
|Пухач Тимотеуш
|Кулусевски Деян
|Квайсон Робин
|55’
|61’
|Шверчок Якуб
|Юзвяк Камиль
|Берг Маркус
|Исак Александер
|68’
|Крафт Эмиль
|Люстиг Микаэль
|68’
|73’
|Козловски Кацпер
|Клих Матеуш
|Классон Виктор
|Форсберг Эмиль
|78’
|78’
|Плахета Пшемыслав
|Крыховяк Гжегож
|
|1
|Предупреждения
|2
|
Отменный футбол, шикарное зрелище на протяжении всех 90-та минут.
Шведы совсем не впечатлили в первом матче, когда всю игру просто выносили мяч из своей штрафной, но по ходу турнира значительно прибавили и теперь уже не воспринимаются мальчиками для битья в плей-офф.
Спасибо обеим командам за отличное зрелище. За шведов поболеем дальше, а полякам нужно подтянуть реализацию к следующему турниру.
Отменный футбол, шикарное зрелище на протяжении всех 90-та минут.
Шведы совсем не впечатлили в первом матче, когда всю игру просто выносили мяч из своей штрафной, но по ходу турнира значительно прибавили и теперь уже не воспринимаются мальчиками для битья в плей-офф.
Спасибо обеим командам за отличное зрелище. За шведов поболеем дальше, а полякам нужно подтянуть реализацию к следующему турниру.