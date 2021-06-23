ГлавнаяВсе матчи
Матчи Евро 2020 2021
Евро-2020
Кубок Америки 2021
Россия. Премьер-Лига 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Лига Европы 2020/2021
Отбор ЧМ-2022. Европа
Англия. Премьер-Лига 2021/2022
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Россия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок 2020/2021
Украина. Премьер-Лига 2021/2022
Нидерланды. Эредивизие 2021/2022
Португалия. Примейра 2020/2021
Россия. ФНЛ 2021/2022
Франция. Суперкубок 2019
Россия. Суперкубок 2019
Беларусь. Высшая лига 2021
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Лига Наций 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Чемпионат мира 2018
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2021
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Б Метро 2021
Аргентина. Примера B Насьональ 2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Кубок 2021/2022
Бельгия. Про-Лига 2021/2022
Бельгия. Кубок 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2021
Бразилия. Серия B 2021
Бразилия. Серия С 2021
Венгрия. Чемпионат I 2021/2022
Венесуэла. Примера дивизион 2021
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Грузия. Высшая Лига 2021
Дания. Суперлига 2021/2022
Дания. Первый дивизион 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Первый дивизион 2021/2022
Израиль. Премьер-Лига 2021/2022
Индия. Ай-Лига 2020/2021
Индия. Суперлига 2020/2021
Ирландия. Премьер-лига 2021
Исландия. Высший дивизион 2021
Исландия. Первый дивизион 2021
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Высшая лига 2021
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Лига Чемпионов КОНКАКАФ 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Отбор Евро-2023 (до 21)
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2021/2022
Нидерланды. Первый дивизион 2021/2022
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2021
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2021
Польша. Экстракласса 2021/2022
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Португалия. Кубок Лиги 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2021/2022
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2021
США. ЮСЛ 2021
Таджикистан. Высшая Лига 2021
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Примера 2021
Уругвай. Сегунда 2018
Уругвай. Сегунда 2021
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2021
Финляндия. Первый дивизион 2021
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2021/2022
Чехия. Первая лига 2021/2022
Чили. Примера дивизион 2021
Чили. Примера B 2021
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2021
Швеция. Первая лига 2021
Шотландия. Премьер-лига 2021/2022
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2021
2021-06-23
2021-06-11
2021-06-12
2021-06-13
2021-06-14
2021-06-15
2021-06-16
2021-06-17
2021-06-18
2021-06-19
2021-06-20
2021-06-21
2021-06-22
2021-06-23
2021-06-26
2021-06-27
2021-06-28
2021-06-29
2021-07-02
2021-07-03
2021-07-06
2021-07-07
2021-07-11
Швеция - Польша
Словакия - Испания
Португалия - Франция
Германия - Венгрия

Текстовая онлайн трансляция матча Швеция против Польша

Швеция Логотип футбольный клуб Швеция 3:2 Логотип футбольный клуб Польша Польша
Швеция
3 : 2
завершен
вчера, 19:00
Польша
Евро-2020, 3 тур
Стадион Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Телетрансляция: РОССИЯ 1
Ставки на футбольные матчи
    Еще
     
    2' (1:0) Форсберг Эмиль (10)
     
    10' Даниэльссон Маркус (24)
     
    55' Квайсон Робин (22) уходит с поля, Кулусевски Деян (21) вышел на поле
     
    59' (2:0) Форсберг Эмиль (10) (Кулусевски Деян (21))
     
    2
    68' Исак Александер (11) уходит с поля, Берг Маркус (9) вышел на поле
    68' Люстиг Микаэль (2) уходит с поля, Крафт Эмиль (16) вышел на поле
     
    78' Форсберг Эмиль (10) уходит с поля, Классон Виктор (17) вышел на поле
     
    90+4' (3:2) Классон Виктор (17) (Кулусевски Деян (21))
     
    46' Пухач Тимотеуш (26) уходит с поля, Франковски Пшемыслав (19) вышел на поле
     
    2
    61' (2:1) Левандовски Роберт (9) (Зелински Петр (20))
    61' Юзвяк Камиль (21) уходит с поля, Шверчок Якуб (24) вышел на поле
     
    73' Клих Матеуш (14) уходит с поля, Козловски Кацпер (6) вышел на поле
     
    74' Крыховяк Гжегож (10)
     
    78' Крыховяк Гжегож (10) уходит с поля, Плахета Пшемыслав (17) вышел на поле
     
    83' Глик Камил (15)
     
    84' (2:2) Левандовски Роберт (9) (Франковски Пшемыслав (19))
    Голы
    Форсберг Эмиль 1:0 2’
    Форсберг Эмиль
    ассистент Кулусевски Деян     		2:0 59’
    61’ 2:1 Левандовски Роберт
    ассистент Зелински Петр
    84’ 2:2 Левандовски Роберт
    ассистент Франковски Пшемыслав
    Классон Виктор
    ассистент Кулусевски Деян     		3:2 90+4’
    Наказания
    Даниэльссон Маркус 10’
    74’ Крыховяк Гжегож
    83’ Глик Камил
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Франковски Пшемыслав Пухач Тимотеуш
    Кулусевски Деян Квайсон Робин 55’
    61’ Шверчок Якуб Юзвяк Камиль
    Берг Маркус Исак Александер 68’
    Крафт Эмиль Люстиг Микаэль 68’
    73’ Козловски Кацпер Клих Матеуш
    Классон Виктор Форсберг Эмиль 78’
    78’ Плахета Пшемыслав Крыховяк Гжегож
    Статистика
    		 1 Предупреждения 2
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    сегодня в 00:33
    Но всё равно ,поляки молодцы ,так же как и венгры !!!
    spartach091
    spartach091 ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 23:49
    Зачем ты сюда приплёл Украину ?
    Futurista
    Futurista ответ spartach091 (раскрыть)
    вчера в 23:19
      spartach091
      spartach091 ответ Futurista (раскрыть)
      вчера в 23:17
        Klaus-S
        Klaus-S ответ kyxy (раскрыть)
        вчера в 22:27
        У него было много потерь и физически не тянул. Как и Зинченко. Не понятно что с ними произошло. Все три матча оба отыграли довольно слабо.
        sir_Alex
        sir_Alex
        вчера в 22:20
        Один в поле не воин.
        kyxy
        kyxy ответ Klaus-S (раскрыть)
        вчера в 22:10
        Да ладно, Украина точно не заслужила вылета. Интересно, что с с Малиновским? Почему после первого тайма заменили против Австрии
        Mikki
        Mikki
        вчера в 21:54
        В итоге все решили два подряд неудачных выноса от ворот, поторопился Щесны...
        Galaxy real way
        Galaxy real way
        вчера в 21:53
        Шведы конечно удивляют.
        bonek
        bonek
        вчера в 21:36
        Ну что ж..спасибо Швеция..Украина в 1/8 финала..посмотрим что Украинцы покажут в следующей игре..что те сине жёлтые что те..
        Остапчук 67
        Остапчук 67
        вчера в 21:28
        Швеция заслужила победу
        pomor45
        pomor45
        вчера в 21:19
        Левандовски и один в поле воин, но его всё-таки мало.
        Futurista
        Futurista
        вчера в 21:19
        Швед из Российской ПЛ вытащил сб. Украины в плей-офф...украинцам отказаться в знак протеста срочно))...
        goalaktika
        goalaktika
        вчера в 21:13
        Поляков ненавижу за их русофобию!!!
        Но сегодня жалко только Роберта
        valt134
        valt134
        вчера в 21:10
        Витя-Молодца! Давай и за Краснодар так!!!
        Klaus-S
        Klaus-S
        вчера в 21:08
        Как украинец хочу сказать что наша сборная не заслуживала попасть в плей офф, после игры с Австрией. Но случилось то что случилось. Надеюсь они сыграют достойно,с кем бы не пришлось играть.
        виктор бочарников
        виктор бочарников
        вчера в 21:06
        Шведы браво,Краснодар с вами, Левандовски просто космос! !! Спасибо за игру!
        Котэ в тельняжке
        Котэ в тельняжке
        вчера в 21:05
        Рада за краснодарских шведов!) Витёк - молоток!!!)))
        Klaus-S
        Klaus-S ответ Тео Джонс (раскрыть)
        вчера в 21:03
        В оставшихся двух матчах определится,наверное.
        azkan
        azkan
        вчера в 21:02
        И Украину поздравляю с выходом в плей офф! Еще поболеем.
        Incredulous
        Incredulous
        вчера в 21:02
        Ну, как говорится, одним Левандовски сыт не будешь...
        Kostya P.
        Kostya P. ответ Klaus-S (раскрыть)
        вчера в 21:01
        Нужно признать , что вылетевшая только что сборная больше нас заслуживала 1/8. А ещё , нам нечасто везёт с жребием , но в этот раз нужно признать , что нам очень сильно повезло : в нашей группе была такая команда , как Северная Македония и не было команды типа Италии , Франции или Бельгии , при всем уважении к голландцам.
        dimagas2
        dimagas2 ответ Дядя Вова 1 (раскрыть)
        вчера в 21:00
        Да пофиг.Если снова покажут такую физическю фому как с австрияками то шведы вынест в одну калитку.
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответ Caliostro (раскрыть)
        вчера в 20:59
        А по мге разницы нет, тем более у Поляков есть топ игроки и тренер
        azkan
        azkan
        вчера в 20:58
        Спасибо обеим за хороший и интересный футбол.
        Не смотря на проигрыш сборная Польши показала волевую, командную и агрессивную игру. Левандовский шикарен.
        А шведы были точнее и по мастеровитее. Вполне заслуженная победа.
        Дима Логинов
        Дима Логинов
        вчера в 20:58
        Матч-огонь. Кто выбрал к просмотру игру испанцев, тот явно прогадал. Всё те же пять мячей, но если Испания их закатила в одни ворота, то здесь настоящий триллер почище игры Нидерландов и Украины.
        Отменный футбол, шикарное зрелище на протяжении всех 90-та минут.
        Шведы совсем не впечатлили в первом матче, когда всю игру просто выносили мяч из своей штрафной, но по ходу турнира значительно прибавили и теперь уже не воспринимаются мальчиками для битья в плей-офф.
        Спасибо обеим командам за отличное зрелище. За шведов поболеем дальше, а полякам нужно подтянуть реализацию к следующему турниру.
        Caliostro
        Caliostro
        вчера в 20:57
        Если бы наши проиграли Дании так как сегодня Польша проиграла - мне было бы совсем не стыдно за нашу сборную! А так......
        Дядя Вова 1
        Дядя Вова 1 ответ dimagas2 (раскрыть)
        вчера в 20:57
        Как по мне заняли чужое место
        fanliverpoolfan llll
        fanliverpoolfan llll
        вчера в 20:57
        Один Левандовский в поле не воин
        abramjan
        abramjan
        вчера в 20:57
          Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
          Отправить
           
          Rambler's Top100