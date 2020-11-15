В 1 Крул Тим Голов пропущено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Спасений: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 93

З 17 Блинд Дейли Фолов совершено: 2 Пасы: 99 Точность пасов: 86 Минут сыграно: 93

З 12 Вейндаль Оуэн Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 5 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 79

З 6 де Врей Стефан Фолов совершено: 4 Отборы: 1 Выносы: 4 Пасы: 79 Точность пасов: 72 Минут сыграно: 93

З 22 Думфрис Дензел Голевые передачи: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Выносы: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 64

П 8 Вейналдум Джорджиньо Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голов забито: 2 Фолов заработано: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 64

П 21 Де Йонг Френки Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Пасы: 82 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 93

П 15 Классен Дэви Фолов совершено: 5 Отборы: 3 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 60 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 93

Н 7 Бергейс Стевен Ударов всего: 6 Ударов в створ: 3 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 3 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 89

Н 19 Де Йонг Люк Отборы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 18 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 93

Н 10 Депай Мемфис Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 79

Запасные игроки

В 13 Бизо Марко

В 23 Дроммель Йоэль

З 4 Ботман Свен

З 5 Ван Анхольт Патрик Пасы: 5 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 14

З 3 Вельтман Йоэл

З 2 Хатебур Ханс Блоки: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 29

П 20 ван де Бек Донни Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 29

П 14 Гравенберг Райан

Н 9 Бабел Райан

Н 18 Мален Донуэлл

Н 11 Промес Квинси Всего навесов: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 14