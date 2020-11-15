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3 : 1
завершен
сегодня, 20:00
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Стадион Йохан Кройф Арена
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Вейналдум Джорджиньо
ассистент Думфрис Дензел
|1:0
|6’
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Вейналдум Джорджиньо
ассистент Бергейс Стевен
|2:0
|14’
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Депай Мемфис
ассистент Думфрис Дензел
|3:0
|55’
|63’
|3:1
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Превляк Смаил
ассистент Вишча Эдин
|39’
|Тодорович Дарко
|Классен Дэви
|68’
|88’
|Саничанин Синиша
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|61’
|Данилович Владан
|Гояк Амер
|61’
|Превляк Смаил
|Ходжич Армин
|Хатебур Ханс
|Думфрис Дензел
|64’
|ван де Бек Донни
|Вейналдум Джорджиньо
|64’
|78’
|Татар Беньямин
|Вишча Эдин
|78’
|Рахманович Амар
|Крунич Раде
|Промес Квинси
|Депай Мемфис
|79’
|Ван Анхольт Патрик
|Вейндаль Оуэн
|79’
|Стенгс Кельвин
|Бергейс Стевен
|89’
|90’
|Жилькич Алмедин
|Пьянич Миралем
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|17
|Удары по воротам
|11
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|10
|Удары в створ
|2
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|19
|Фолы
|12
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|5
|Угловые
|1
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|3
|Офсайды
|2
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|60%
|Владение мячом
|40%
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|1
|Cэйвы
|7
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|1
|Предупреждения
|2
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P.S.ставочка снова сыграла!
P.S.ставочка снова сыграла!