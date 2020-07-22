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Динамо - Оренбург
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Краснодар - Ахмат
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Урал - Локомотив

Текстовая онлайн трансляция матча Динамо против Оренбург

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    Голы
    29’ 0:1 Фамейе Джоэль
    ассистент Малых Андрей
    Наказания
    25’ Аюпов Тимур
    Филипп Максимилиан 34’
    38’ Терехов Сергей
    39’ Сиваков Михаил
    Морозов Григорий 90+1’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Игбун Сильвестр Филипп Максимилиан 46’
    Каборе Шарль Грулев Вячеслав 46’
    Школик Игорь Панченко Кирилл 46’
    Жоаозиньо Комличенко Николай 61’
    68’ Капленко Кирилл Готлиб Эди
    Н'Жи Клинтон Скопинцев Дмитрий 77’
    Статистика
    		 27 Удары по воротам 7
    		4 Удары в створ 5
    		9 Фолы 9
    		4 Угловые 5
    		0 Офсайды 1
    		57% Владение мячом 43%
    		4 Cэйвы 4
    		2 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    112910415
    112910415
    23 июля в 19:23
    прибавлять надо, однако !
    112910415
    112910415
    23 июля в 05:12
    ну ... не блеснули в концовке
    aleksandr-tytyuk
    aleksandr-tytyuk
    23 июля в 03:19
      stanichnik
      stanichnik
      23 июля в 00:28
      Как-то обидно, фк Динамо проиграл, а комментариев всего семнадцать. Уже даже Вираж и Фратрия не заходят поглумиться!
      gentlewolf
      gentlewolf ответ спартак 1987 (раскрыть)
      23 июля в 00:11
      Так вам, мясным и надо. Нефига было Кубани матч сливать в 16-м году.
      stanichnik
      stanichnik
      22 июля в 22:44
      Итоговое шестое место это максимум на что способна команда под руководством Кирилла Александровича. Банкирам надо достойно оценить заслуги ГТ в этом сезоне и подыскать ему новую должность в структуре клуба. А на место Новикова нужен более авторитетный наставник, способный заставить всех футболистов выкладываться по полной на поле в каждом матче. Сегодняшняя игра - яркая демонстрация настроя на следующий сезон!
      спартак 1987
      спартак 1987
      22 июля в 21:36
      поставил две тысячи, сделал экспресс на матчи краснодар - ахмат, цска - тамбов и на ДиНамО -оренбург...все матчи сыграли кроме одного, думал уж платок точно они смогут выйграть! попали в лигу европы, надо отблагодарить болельщиков за сезон...два рубля в МУСОР
      Gotlib
      Gotlib
      22 июля в 21:34
      Нужно было Леща в ворота ставить. Шуня не знает, что при таких ударах нужно отбивать ногой, так как нет времени, чтобы сложиться и отбить рукой. Почему-то в игре с Краснодаром юный вратарь Адамов это знал и спас команду от гола, отбив мяч ногой после удара Комличенко, а 33- летний Шуня этого не знает.
      shlomo
      shlomo
      22 июля в 21:17
      Все таки мы хлопнули дверью.....не хватило этих два технаря....;((((
      Carcasss
      Carcasss
      22 июля в 21:08
        alex074
        alex074
        22 июля в 21:08
          Caniggia
          Caniggia
          22 июля в 21:03
          Опозорились всё же в концовочке.
          Levadia
          Levadia
          22 июля в 21:03
          Решили,что Зенит за них всё сделает?)
          particular
          particular
          22 июля в 20:54
          Динамо пока навевает грусть и печаль, несмотря на накопленный потенциал и имеющиеся ресурсы...
          Игорь Федотов
          Игорь Федотов
          22 июля в 20:48
          Продажный матч
          T-T
          T-T
          22 июля в 20:27
          Непонятки, состав круче чем с "Краснодаром", а игра - 62о. А по мне это не подстава, а истинно, на что Это сборище способно. Задача от Большого Совета, наверника была" хлопнуть дверью" с разницей в ТРИ мяча, глядя на "обойму", но опять Великие оба76ись , а Кирилл! , этих Великих, а особенно( Панченко, Юсупов, Морозов) запихнет в Еврокубки.
          Шишанутый
          Шишанутый
          22 июля в 19:32
          Фамейе Топ! Супер гол и супер празнованее. Крутой игрок. Интересно какой следущий клуб его купит?
          Ravshan878
          Ravshan878
          22 июля в 14:11
          Динамовцы проснулись конца сезона.Сегодняшнего матчах Police не подведут.
          ermak6848
          ermak6848
          22 июля в 13:49
          дома стены помогают..
          ОПС
          ОПС
          22 июля в 09:18
          Динамо
          kotmyshka
          kotmyshka
          22 июля в 00:03
          П1
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