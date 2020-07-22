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0 : 1
завершен
22 июля 2020, 19:00
среда
|29’
|0:1
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Фамейе Джоэль
ассистент Малых Андрей
|25’
|Аюпов Тимур
|Филипп Максимилиан
|34’
|38’
|Терехов Сергей
|39’
|Сиваков Михаил
|Морозов Григорий
|90+1’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Игбун Сильвестр
|Филипп Максимилиан
|46’
|Каборе Шарль
|Грулев Вячеслав
|46’
|Школик Игорь
|Панченко Кирилл
|46’
|Жоаозиньо
|Комличенко Николай
|61’
|68’
|Капленко Кирилл
|Готлиб Эди
|Н'Жи Клинтон
|Скопинцев Дмитрий
|77’
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|27
|Удары по воротам
|7
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|4
|Удары в створ
|5
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|9
|Фолы
|9
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|4
|Угловые
|5
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|0
|Офсайды
|1
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|57%
|Владение мячом
|43%
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|4
|Cэйвы
|4
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|2
|Предупреждения
|3
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