В 1 Стракоша Томас Голов пропущено: 1 Спасений: 3 Пасы: 20 Точность пасов: 69 Минут сыграно: 90

З 33 Ачерби Франческо Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Пасы: 59 Точность пасов: 88 Минут сыграно: 90

З 3 Фелипе Луис Ударов всего: 1 Выносы: 2 Пасы: 59 Точность пасов: 93 Минут сыграно: 90

П 10 Альберто Луис Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 16 Точные навесы: 3 Пасы: 56 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 89

П 4 Габаррон Патрик Хиль Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 56 Точность пасов: 86 Минут сыграно: 90

П 29 Лаццари Мануэль Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 58

П 21 Милинкович-Савич Сергей Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 78 Минут сыграно: 90

П 16 Пароло Марко Ударов всего: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 6 Желтые карточки: 1 Пасы: 56 Точность пасов: 94 Минут сыграно: 90

Н 17 Иммобиле Чиро Ударов всего: 4 Ударов в створ: 4 Голов забито: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 89

Н 20 Кайседо Фелипе Офсайды: 1 Фолов совершено: 3 Перехваты: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 80 Минут сыграно: 65

Н 22 Хони Всего навесов: 8 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 92 Минут сыграно: 58

Запасные игроки

В 23 Геррьери Гвидо

В 24 Прото Силвио

З 13 Армини Николо

З 15 Баштуш

З 93 Вавро Денис

З 52 Фальбо Лука

П 32 Катальди Данило Минут сыграно: 1

П 5 Лукаку Джордан Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 32

П 77 Марушич Адам Фолов заработано: 1 Перехваты: 2 Пасы: 8 Точность пасов: 88 Минут сыграно: 32

Н 34 Адеканье Бобби Пасы: 1 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 1

Н 28 Андре Андерсон