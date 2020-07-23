|
2 : 1
завершен
23 июля 2020, 22:45
четверг
|
Стадион Олимпико (Рим)
|45’
|0:1
|
Симеоне Джованни
ассистент Ионицэ Артур
|Милинкович-Савич Сергей
|1:1
|47’
|
Иммобиле Чиро
ассистент Альберто Луис
|2:1
|60’
|Габаррон Патрик Хиль
|2’
|Хони
|45+1’
|Лаццари Мануэль
|50’
|87’
|Клаван Рагнар
|Пароло Марко
|90’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Лукаку Джордан
|Хони
|58’
|Марушич Адам
|Лаццари Мануэль
|58’
|Корреа Хоакин
|Кайседо Фелипе
|65’
|66’
|Бирса Вальтер
|Рог Марко
|71’
|Рагацу Даниэле
|Маттьелло Федерико
|84’
|Писакане Фабио
|Ликояннис Хараламбос
|84’
|Гальяно Лука
|Ионицэ Артур
|Адеканье Бобби
|Альберто Луис
|90+1’
|Катальди Данило
|Иммобиле Чиро
|90+1’
|
|19
|Удары по воротам
|8
|
|
|11
|Удары в створ
|4
|
|
|13
|Фолы
|12
|
|
|13
|Угловые
|3
|
|
|1
|Офсайды
|0
|
|
|64%
|Владение мячом
|36%
|
|
|3
|Cэйвы
|9
|
|
|4
|Предупреждения
|1
|
Надеюсь,что как и Удинезе приятно удивят.
Клавану гол с углового.)
Надеюсь,что как и Удинезе приятно удивят.
Клавану гол с углового.)