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Лацио - Кальяри
Удинезе - Ювентус

Текстовая онлайн трансляция матча Лацио против Кальяри

Ставки на футбольные матчи
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Голы
45’ 0:1 Симеоне Джованни
ассистент Ионицэ Артур
Милинкович-Савич Сергей 1:1 47’
Иммобиле Чиро
ассистент Альберто Луис 		2:1 60’
Наказания
Габаррон Патрик Хиль 2’
Хони 45+1’
Лаццари Мануэль 50’
87’ Клаван Рагнар
Пароло Марко 90’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Лукаку Джордан Хони 58’
Марушич Адам Лаццари Мануэль 58’
Корреа Хоакин Кайседо Фелипе 65’
66’ Бирса Вальтер Рог Марко
71’ Рагацу Даниэле Маттьелло Федерико
84’ Писакане Фабио Ликояннис Хараламбос
84’ Гальяно Лука Ионицэ Артур
Адеканье Бобби Альберто Луис 90+1’
Катальди Данило Иммобиле Чиро 90+1’
Статистика
 19 Удары по воротам 8
11 Удары в створ 4
13 Фолы 12
13 Угловые 3
1 Офсайды 0
64% Владение мячом 36%
3 Cэйвы 9
4 Предупреждения 1
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Все комментарии
galem72
galem72
24 июля в 11:04
Рим с победой! Но уже, к сожалению, поздно. турин не догнать.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
24 июля в 09:27
интересно будет посмотреть на Лацио в ЛЧ. Индзаги поздравляю, прогрессирует, молодец!
Тео Джонс
Тео Джонс
24 июля в 01:40
Иммобиле отрывается, так держать.
zsb1961
zsb1961
24 июля в 01:15
Лацио с победой!
Шатаут
Шатаут ответ BIANCONERI27 (раскрыть)
24 июля в 01:10
И не будет...
gentlewolf
gentlewolf
24 июля в 00:44
Орлов - с ЛЧ!
мангo
мангo
23 июля в 23:32
Фрицам капут!
Levadia
Levadia
23 июля в 22:50
Удачи rossoblu!
Надеюсь,что как и Удинезе приятно удивят.
Клавану гол с углового.)
Farriman_93
Farriman_93
23 июля в 22:45
п1
VeniaminS
VeniaminS
23 июля в 21:56
Хозяева
For56tas
For56tas
23 июля в 21:46
Скорее всего Лацио.
kotmyshka
kotmyshka
23 июля в 18:40
STVA 1
STVA 1
23 июля в 18:23
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ Sebastian Eniston (раскрыть)
23 июля в 12:33
Желаю победы Лацио но чтоб Иммобиле не забил,давно не было лучшего бомбардира из Юве в серии А, последний раз зб выигрывал великий АДП.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
23 июля в 10:29
Лацио сейчас однокрылый орел)) фиг знает чего ожидать.)
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