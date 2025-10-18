Защитнику «Спартака» Бабичу диагностировали разрыв крестообразной связки

1760811821

18 октября 2025, 21:23

Защитнику московского футбольного клуба «Спартак» диагностировали разрыв передней крестообразной связки. Об этом сообщает пресс-служба «Спартака».

Бабич получил травму в матче 12-го тура Российской премьер-лиги с «Ростовом» (1:1). Он был заменен из-за травмы в начале первого тайма.

Бабичу 29 лет, он выступает за «Спартак» с августа 2023 года. В прошлом сезоне футболист провел 32 матча во всех турнирах, забив 2 мяча и отдав 1 результативную передачу.