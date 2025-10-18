 
 
 
Защитнику «Спартака» Бабичу диагностировали разрыв крестообразной связки

18 октября 2025, 21:23

Защитнику московского футбольного клуба «Спартак» Срджану Бабичу диагностировали разрыв передней крестообразной связки. Об этом сообщает пресс-служба «Спартака».

Бабич получил травму в матче 12-го тура Российской премьер-лиги с «Ростовом» (1:1). Он был заменен из-за травмы в начале первого тайма.

Бабичу 29 лет, он выступает за «Спартак» с августа 2023 года. В прошлом сезоне футболист провел 32 матча во всех турнирах, забив 2 мяча и отдав 1 результативную передачу.

Шуня771
Шуня771
19 октября в 16:31
Крайне неприятная новость...
iBragim2102
iBragim2102
19 октября в 00:22
Основная проблема Спартака это даже не тренер, основная проблема это очень низко квалифицированные гастарбайтеры, в том числе и Барко которого хвалят
Bad Listener
Bad Listener
18 октября в 23:37
Очень новость неприятная, хотя Срджан и сдал последнее время, но это не его вина, такой у нас тренер что у него деградирует все, а потому если вдруг Лукойл кого дельного приведёт то Бабич бы пригодился. Да и просто жалко по человечески. Здоровья ему.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 октября в 22:17
В зимнее окошко надо будет подбирать нового центрального. До конца сезона он вряд ли помощник. Восстановление прежней формы тоже потребует времени...
ABir
ABir
18 октября в 22:06
Очень жаль, выздоровление не быстрое. В этом сезоне Сержана мы точно не увидим, может и до конца чемпионата. Здоровья Бабичу!
Vilar
Vilar
18 октября в 21:59
М-да, травма серьёзная и очень опасно-неприятная...
У Спартака ситуация по принципу: "Пришла беда - отворяй ворота."
Думаю, сейчас главное расставить все неприятности по ранжиру, весу и жиру.
derrik2000
derrik2000
18 октября в 21:54
Жаль, конечно, что травму такую серьёзную получил, но, может быть, методом проб и ошибок всё таки нашего, РУССКОГО паренька, будут выставлять за основу, и там он раскроется во всей красе, как отличный ЦЗ.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
18 октября в 21:47
Здоровья Сержанту...но после такой травмы тяжело будет видимо выйти на прежний уровень...
112910415
112910415
18 октября в 21:46
Терпения и сил парню!
25процентный клоун
25процентный клоун
18 октября в 21:37
Ляха, ну это всё от бардака нашего.
Здоровья, Сердару и увидимся в следующем сезоне
p46cgzskuc75
p46cgzskuc75
18 октября в 21:37
Здоровья Бабичу, травма серьезная!
