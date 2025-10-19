 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Алаев назвал матч РПЛ «Локомотив» — ЦСКА одним из лучших в сезоне

19 октября 2025, 09:02
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Матч 12-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Локомотивом» и ЦСКА был одним из лучших в текущем сезоне. Такое мнение высказал президент РПЛ Александр Алаев.

В субботу «Локомотив» на своем поле обыграл ЦСКА со счетом 3:0. Первый мяч забил полузащитник Алексей Батраков после дальнего удара, второй — нападающий Дмитрий Воробьев дальним ударом с нулевого угла.

«Матч „Локомотив“ — ЦСКА очень понравился. Точно одна из лучших игр этого сезона — насыщенная событиями, яркими решениями игроков, тренерскими идеями, — сказал Алаев. — Первый и второй голы получились сумасшедшими — настоящее украшение РПЛ. Радует, что в составах „Локомотива“ и ЦСКА впечатляют своей игрой именно российские футболисты».

«Локомотив» лидирует в таблице РПЛ с 26 очками. ЦСКА с 24 очками располагается на третьей позиции.

Подписывайся в ВК
Все новости
Главный тренер «Локомотива» поделился эмоциями после победного матча с ЦСКА
18 октября
Акинфеев пожелал победы ЦСКА в матче РПЛ с «Локомотивом»
18 октября
Голкипер «Краснодара» Агкацев назвал Акинфеева звездой мирового футбола
18 октября
Тренер «Балтики» Талалаев заявил о желании поработать в Европе
18 октября
Семак положительно оценил октябрьские матчи сборной России
17 октября
Тренер Пятибратов выделил две команды в текущем сезоне РПЛ
17 октября
 
Сортировать
Все комментарии
oFANATo
oFANATo
19 октября в 22:13
Совершенно верно......Радует, что в составах. ЦСКА и Локомотива впечатляют своей игрой именно российские футболисты!
tzumu8xb3ed6
tzumu8xb3ed6
19 октября в 16:17
Борьбы не получилось,но игра смотрелась
stanichnik
stanichnik ответ ANATOLY KANDAUROV (комментарий удален) (раскрыть)
19 октября в 15:45, ред.
Я ни чуть не против ИИ, в конце концов мы все получаем дополнительную информацию из разных источников, из прессы, интернета и пр. и, опираясь на неё делаем СВОИ суждения, но я против прямого копирования чужих текстов. А, если уж и использовать их, то хотя бы, как в студенческих рефератах, брать в кавычки и указывать источник и автора, так будет честнее.
stanichnik
stanichnik
19 октября в 15:32
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    19 октября в 14:42
    Жаль судья ещё чистейший гол Локо отменил, а то было бы 4 0
    7ch5xsx97zeu
    7ch5xsx97zeu
    19 октября в 14:38
    Красивые голы и смена лидера, футбол понравился, особенно Локомотив.
    112910415
    112910415
    19 октября в 14:26
    Хороший матч, факт
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    19 октября в 13:38, ред.
    Как можно назвать гол Воробьева сухим листом, если он сам сказал, что так вышло случайно. Он торопился не дать мячу уйти и ударил для навеса в штрафную, но мяч с ноги свалился и полетел в ворота. Писать о том,что это сухой лист может только человек, который не видел такой удар в исполнении Лобановского. Я в молодости специально на стадионе Кирова садился на ту трибуну, которая была ближней к флангу Лобановского. У него был очень длинный разбег с беговой дорожки, мяч закручивался сильно и повторял полет именно сухого листа. Сначала летел прямо, а перед воротами резко поворачивал в их сторону, напоминая полет листика под порывом ветра. Вот это был сухой лист. А шальной удар Воробьева, а фактически неудавшийся навес по его признанию, считать сухим листом может только человек, никогда не видевший такой удар. Бывает и нередко
    Инсаров
    Инсаров
    19 октября в 13:30, ред.
    Давняя болельщица ЦСКА Анна Каренина: "Мы попали под паровоз".
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    19 октября в 11:42, ред.
    Для меня вчера стала открытием игра Батракова и я меняю своё отношение к нему- это реально звезда и талант, чувствующий игру в целом и мельчайшие эпизоды, он в десять раз умнее Барко, Солари и Марки и в двадцать раз умнее и техничнее Кисляка
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    19 октября в 11:35, ред.
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      19 октября в 11:30
      Лучшая игра, однозначно, игра одной команды. Лучшая игра Локомотива
      nubom
      nubom
      19 октября в 10:55
      Я заметил, что московские дерби стали выделяться из других матчей РПЛ одной любопытной особенностью: в этих матчах команды позволяют играть футбол себе и сопернику. Создается впечатление, будто команды заключают своеобразный “договор о ненападении”, т.е. появляется некая солидарность футболистов в не нанесении друг другу необязательных травм. В результате этого незамысловатого действа нам удается присутствовать на создании настоящих произведений искусств. Очередной шедевр в матче ЦСКА - Локомотив очень напоминает по содержанию картину Ильи Репина “Иван Грозный убивает своего сына”
      ЦВБП - Forza Milan
      ЦВБП - Forza Milan
      19 октября в 10:43
      Повторю, что у написал в другом обсуждении: Было бы странно, если бы ослабленный состав коней, обыграл оптимальный состав паровозов.
      Всё было предсказуемо ещё перед началом матча.
      Ну, кроме шального гола Воробьёва.
      Vilar
      Vilar
      19 октября в 10:41
      На рфс два президента, мало.
      Один рассказал про идеальный футбол, второй рассказал про лучший матч в сезоне. Всё, больше рассказывать болельщикам нечего.
      lotsman
      lotsman
      19 октября в 10:27, ред.
      Полностью красивым этот матч я бы не назвал. Красивую игру показал Локомотив. Рисунок игры с самого начала был ожидаемым. Локомотив перенасытил центр поля полузащитниками и благодаря этому сразу завладел инициативой. Армейцы уже на первой минуте провели опасную атаку, заставив Митрюшкина тащить удар Кругового, но после этого засели в глубокую оборону и ожидали шансов в контратаках. Главным действующим лицом стал Батраков, который разгонял атаки железнодорожников. И его красивый выстрел, рикошетом от штанги, открыл счёт голов Локомотива. После этого Армейцы начали подавать признаки жизни в атаке. Глебов несколько раз бил по воротам, Алеррандо упустил убойный момент. Армейцы обязаны были реализовывать хотя бы один из шансов, на данном отрезке игра качнулась в его сторону, но сработало футбольное правило, не забиваешь ты - забивают тебе. Ну и в концовке тайма нелепый случай - мяч закрутился на линии, а срезавшись с ноги Воробьёва, нырнул в ворота. Сам Воробьёв не ожидал и схватился за голову. Получился удар - "Сухой лист". Во втором тайме Армейцы должны были изменить ход игры. но действия Баринова и Батракова позволили Локомотиву сохранить инициативу. В самом начале Армейцы создали опасный момент, но после этого заглохли и до 80 минуты не создали ничего. В концовке Армейцы создали несколько опасных моментов, хорошо сработал, вышедший на замену Попович. Но результата это не принесло. Локомотив выиграл заслуженно.
      Bad Listener
      Bad Listener
      19 октября в 10:11, ред.
      Да, в лиге отскока и рикошета приходится по сусекам собирать и наскребать на "лучшее". Лучший из худших правильнее будет наверное сказать. Ну мне зато уровень Спартака Станковича который сам себе трёху от ЦСКА привёз и героически не вывез после этого стал ещё более очевидным. И уровень РПЛ в целом.
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ
      19 октября в 10:07, ред.
      Матч, где нет борьбы по счёту, типа один из лучших ?! Полная чушь. Спартак - Зенит, когда сгоняли 2 : 2 в пятом туре, вот там да, - реально один из лучших матчей.
      shlomo
      shlomo
      19 октября в 10:03
      И не по поспоришь ... интересно было смотреть...
      shur
      shur
      19 октября в 10:03
      ...вот если бы 3:2 в пользу Паровоза, вот это апофеоз всему! Мы
      то знаем ,что означает НОЛЬ - полное преимущество во всём!!!
      STVA 1
      STVA 1
      19 октября в 09:53
      Наверное так оно и есть.. И голы хорошие и игра
      ABir
      ABir
      19 октября в 09:20
      Красивым этот матч безусловно был для болельщиков Локомотива, болельщикам ЦСКА игра вряд ли понравилась, но точно запомнится.
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
       
       
       