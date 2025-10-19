Алаев назвал матч РПЛ «Локомотив» — ЦСКА одним из лучших в сезоне

Матч 12-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Локомотивом» и ЦСКА был одним из лучших в текущем сезоне. Такое мнение высказал президент РПЛ Александр Алаев.
В субботу «Локомотив» на своем поле обыграл ЦСКА со счетом 3:0. Первый мяч забил полузащитник Алексей Батраков после дальнего удара, второй — нападающий Дмитрий Воробьев дальним ударом с нулевого угла.
«Матч „Локомотив“ — ЦСКА очень понравился. Точно одна из лучших игр этого сезона — насыщенная событиями, яркими решениями игроков, тренерскими идеями, — сказал Алаев. — Первый и второй голы получились сумасшедшими — настоящее украшение РПЛ. Радует, что в составах „Локомотива“ и ЦСКА впечатляют своей игрой именно российские футболисты».
«Локомотив» лидирует в таблице РПЛ с 26 очками. ЦСКА с 24 очками располагается на третьей позиции.