Алаев сообщил, что РПЛ следит за финансовой ситуацией в «Ростове»

Представители Российской премьер-лиги (РПЛ) находятся в контакте с «Ростовом» в связи с ситуацией с финансированием клуба. Об этом сообщил президент РПЛ Александр Алаев.
«Мы на связи со всеми клубами, — сказал Алаев. — С „Ростовом“ тоже проводили общение в связи с ситуацией с финансированием. Будем следить за ситуацией в плотном контакте с клубом».
15 октября генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров сообщил журналистам, что руководство клуба предпринимает меры по урегулированию ситуации с финансированием. Ранее Российский футбольный союз обратился к руководству «Ростова» и собственникам клуба с просьбой оперативно предпринять меры по устранению сложившихся проблем для прохождения процедуры на новый сезон. 15 октября пост президента клуба покинул Арташес Арутюнянц.
Гончаров отметил, что долги у «Ростова» «не первый день, они тянутся давно». Несмотря на это, гендиректор заверил, что команда продолжает работать в штатном режиме.
«Ростов» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков в 12 матчах. В следующем туре ростовчане дома сыграют с махачкалинским «Динамо» 25 октября.
Гончаров, так это ж вы с новым губернатором влезли в дела клуба, всё перевернули с ног на голову, разогнали основных спонсоров и все финансовые проблемы именно с вас и начались.
У Арутюнянца, который до вас 8 лет занимался командой, вкладывал в неё свои деньги, искал спонсоров никаких глобальных проблем не было от слова совсем.
Так и скажи, что группой лиц во главе с .... осуществлён рейдерский захват клуба ФК Ростов и что с этим чемоданом без ручки теперь делать эта группа лиц НЕ ЗНАЕТ, поэтому неумело пытается оправдываться и, используя медиа-ресурс, валит всю вину на предшественников
Вообще раньше люди просто играли в футбол, а теперь вдруг это всё стало нуждаться в огромном финансировании, на мячи и сетки для ворот много не надо, стало быть клубы РПЛ стали не тянуть тот уровень зарплат который сами же и задрали в своё время.
