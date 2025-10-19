Алаев сообщил, что РПЛ следит за финансовой ситуацией в «Ростове»

1760864418

Представители Российской премьер-лиги ( РПЛ ) находятся в контакте с «Ростовом» в связи с ситуацией с финансированием клуба. Об этом сообщил президент РПЛ .

«Мы на связи со всеми клубами, — сказал Алаев. — С „Ростовом“ тоже проводили общение в связи с ситуацией с финансированием. Будем следить за ситуацией в плотном контакте с клубом».

15 октября генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров сообщил журналистам, что руководство клуба предпринимает меры по урегулированию ситуации с финансированием. Ранее Российский футбольный союз обратился к руководству «Ростова» и собственникам клуба с просьбой оперативно предпринять меры по устранению сложившихся проблем для прохождения процедуры на новый сезон. 15 октября пост президента клуба покинул Арташес Арутюнянц.

Гончаров отметил, что долги у «Ростова» «не первый день, они тянутся давно». Несмотря на это, гендиректор заверил, что команда продолжает работать в штатном режиме.