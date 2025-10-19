 
 
 
Алаев сообщил, что РПЛ следит за финансовой ситуацией в «Ростове»

19 октября 2025, 12:00

Представители Российской премьер-лиги (РПЛ) находятся в контакте с «Ростовом» в связи с ситуацией с финансированием клуба. Об этом сообщил президент РПЛ Александр Алаев.

«Мы на связи со всеми клубами, — сказал Алаев. — С „Ростовом“ тоже проводили общение в связи с ситуацией с финансированием. Будем следить за ситуацией в плотном контакте с клубом».

15 октября генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров сообщил журналистам, что руководство клуба предпринимает меры по урегулированию ситуации с финансированием. Ранее Российский футбольный союз обратился к руководству «Ростова» и собственникам клуба с просьбой оперативно предпринять меры по устранению сложившихся проблем для прохождения процедуры на новый сезон. 15 октября пост президента клуба покинул Арташес Арутюнянц.

Гончаров отметил, что долги у «Ростова» «не первый день, они тянутся давно». Несмотря на это, гендиректор заверил, что команда продолжает работать в штатном режиме.

«Ростов» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков в 12 матчах. В следующем туре ростовчане дома сыграют с махачкалинским «Динамо» 25 октября.

nubom
nubom
19 октября в 15:06
В русском языке следить и расследовать имеет один корень. Почему - то российские чиновники имеют обыкновение применять глаголы несовершенного вида, обозначающие незавершенное действие. Единственное объяснение этому я вижу – это возможность быстренько умыть руки при неудаче и снять пенки в случае успеха. В ситуации с Ростовом, по моему мнению, необходимо вместо слежения (синоним - подглядывать) настало время начинать расследовать причины происшедшего с тем, чтобы вОвремя предотвратить надвигающуюся трагедию…
a-league
a-league ответ Alex_67 (раскрыть)
19 октября в 13:45, ред.
Думали, что Арутюнянц там гребёт деньги лопатой и ни с кем не делится, а оно эвоно как получается на самом деле, что дебит с кредитом там с горем пополам сходились, но при этом и РАБОТАТЬ надо было в поте лица, а новые хозяева к такому не приучены. Лёгкая ШАРА оказалась фикцией
shlomo2
shlomo2
19 октября в 13:32
А кажется ничего не предвещало беды......
Alex_67
Alex_67
19 октября в 13:32
Что происходит в Ростове? Почему руководство отделывается общими фразами? Тот же Гончаров, по-моему, рассчитывает, что проблема решится сама собой. Предпринимают они меры... Извольте сообщить какие? Кто-то ищет инвесторов? Настораживает молчание Губернатора, ведь у него есть свои рычаги, он может помочь... А может руководитель региона рассчитывает появиться в последний момент и устроить шоу под названием "Губернатор спасает ростовский футбол"? Не стоит даже думать об этом — наш народ не любит, когда его считают дураком. Кстати, болельщики могли бы провести публичную акцию в поддержку клуба.
Bad Listener
Bad Listener
19 октября в 13:29, ред.
Следующие за Химками будут? Ну это уже более чем серьёзные звоночки, это даже не клуб из пердива вышедший, а один из крепких середняков РПЛ. Если у них такие проблемы то это ничего хорошего обо всё российском футболе не говорит. Упадок на лицо. Уже итак по нефутбольным причинам пришлось переводить в РПЛ из пердива 2 команды, пойдём на новый рекорд в этом сезоне?

Вообще раньше люди просто играли в футбол, а теперь вдруг это всё стало нуждаться в огромном финансировании, на мячи и сетки для ворот много не надо, стало быть клубы РПЛ стали не тянуть тот уровень зарплат который сами же и задрали в своё время.
a-league
a-league
19 октября в 13:17, ред.
Исповедь экономического убийцы ?

Гончаров, так это ж вы с новым губернатором влезли в дела клуба, всё перевернули с ног на голову, разогнали основных спонсоров и все финансовые проблемы именно с вас и начались.
У Арутюнянца, который до вас 8 лет занимался командой, вкладывал в неё свои деньги, искал спонсоров никаких глобальных проблем не было от слова совсем.

Так и скажи, что группой лиц во главе с .... осуществлён рейдерский захват клуба ФК Ростов и что с этим чемоданом без ручки теперь делать эта группа лиц НЕ ЗНАЕТ, поэтому неумело пытается оправдываться и, используя медиа-ресурс, валит всю вину на предшественников
Vilar
Vilar
19 октября в 12:55
Всё, если один президент сбежал, а второй т.н. президент начинает "... следить за ситуацией в плотном контакте с клубом" - труба Ростову.
За Химками тоже проследили и проводили "на тот свет". Главное правильно скопировали рфс, заиметь генерального директора и президента - это поможет, а если, вдруг, не поможет, надо звать царя, и посадить на трон.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
19 октября в 12:30
пока не поздно. пока клуб не развалили, надо срочно оперативно решить эту проблему...
Ростсельмаш нужен в футбольной семье.
Варвар7
Варвар7
19 октября в 12:18
Следите , смотрите, только до ситуации как с Химками не доведите ..)
