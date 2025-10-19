Шикарные голы и первое место: «Локомотив» обыграл ЦСКА в матче РПЛ

1760824848

19 октября 2025, 01:00

Футболисты московского «Локомотива» на своем поле обыграли столичный ЦСКА в центральном матче 12-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Встреча прошла на « РЖД -Арене» и завершилась со счетом 3:0 в пользу железнодорожников.

В составе ЦСКА отсутствовали сразу две ключевые фигуры основного состава. Это капитан и вратарь Игорь Акинфеев, который только восстановился от травмы, и бразильский защитник Мойзес, пропускавший игру из-за перебора желтых карточек. Место в воротах занял 21-летний Владислав Тороп, который обычно играет в Фонбет — Кубке России. Уже после первого тайма хозяева повели со счетом 2:0. Если по первому пропущенному мячу вопросов к Торопу нет, так как у полузащитника Алексея Батракова получился точный дальний удар, то второй гол стал следствием ошибки голкипера. Нападающий Дмитрий Воробьев сначала накрыл вынос в исполнении Торопа, а затем не дал уйти мячу у углового флага, принял его и отправил в ворота с нулевого угла.

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини поддержал Торопа. «Сегодня все мы ошибки допустили, важно учиться на своих ошибках, — сказал Челестини журналистам. — Ошибки есть у всех, просто вратарские могут больше бросаться в глаза. Славе нужно продолжать играть, у него огромные качества, огромный класс. Вы же помните, какие сейвы невероятные он делал в прошлом матче Кубка России? Поэтому спокойствие».

Батраков забил 10-й гол в 12 матчах текущего сезона РПЛ . Он лидирует в гонке лучших бомбардиров чемпионата России. Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов считает, что Батраков обладает талантом, а развить его помогло правильное отношение. Также он восхитился голом Воробьева. «Я уже сказал, что Воробьев зряче пробил внешней стороной стопы, увидел, что вратарь вышел из ворот, и наказал его за ошибку, — сказал Галактионов журналистам. — Свалился, не свалился, нам сложно говорить. Мы рады». Третий мяч в концовке матча забил Николай Комличенко.

«Локомотив» благодаря победе набрал 26 очков и возглавил таблицу РПЛ . Столько же очков у «Краснодара», но команда в личной встрече уступила железнодорожникам, поэтому располагается на 2-й позиции. «Локомотив» остается единственной командой в РПЛ , не проигравшей в этом сезоне. ЦСКА с 24 очками идет 3-м. В следующем туре железнодорожники 26 октября на выезде сыграют с тольяттинским «Акроном», армейцы днем ранее на своем поле встретятся с самарскими «Крыльями Советов».

«Спартак» потерял Бабича и не смог обыграть «Ростов»

В другом матче дня московский «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 1:1. У ростовчан отличился Тимур Сулейманов, у красно-белых — Эсекьель Барко. Перед игрой прошло чествование лучшего бомбардира в истории «Спартака» Никиты Симоняна, которому на прошлой неделе исполнилось 99 лет. Футболисты обеих команд и судьи вышли в специальных футболках, также игроки хозяев выступали со специальным шевроном на форме.

В первом тайме после неудачного приземления из-за травмы был заменен сербский защитник Срджан Бабич, также на 26-й минуте за лишение явной возможности забить гол был удален Александер Джику.

Тренер красно-белых Ненад Сакич считает, что травма Бабича сильно повлияла на игру, но отметил характер футболистов. «Хотелось поблагодарить ребят, они показали характер, то, что просили, после удаления команда провела 70 минут в меньшинстве, — сказал Сакич журналистам. — Ребята бились до конца. Отдельно поблагодарю болельщиков, которые гнали вперед. Матч завершился вничью, думаю, что результат заслуженный. В этой игре с самого начала пошло все не так, как нужно, — травма, удаление, все непросто, но ребята показали характер».

Бабич покинул стадион на костылях. Позднее стало известно, что футболисту диагностировали разрыв крестообразной связки. Обычно восстановление от такого повреждения занимает от шести до восьми месяцев. 29-летний Бабич провел в текущем сезоне 13 матчей в составе «Спартака».

«Ростов» довел серию без поражений в РПЛ до семи матчей. Главный тренер ростовчан Джонатан Альба объяснил удачную серию команды. «Серия может закончиться в любой момент. Хорошо, что ребята верят в себя, в нашу работу. Сейчас игроки делают больше моментов правильно, поэтому такие результаты, — сказал он журналистам. — Конечно, если бы до начала матча сказали, что сыграем вничью, был бы доволен. Радость все равно есть, потому что результат хороший, могли победить сегодня, соперник тяжелый и сильный. Моменты были, но вратарь „Спартака“ Александр Максименко парировал».

«Спартак» с 19 очками занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ . «Ростов» с 14 очками располагается на 10-й позиции. В следующем туре красно-белые 25 октября дома сыграют с «Оренбургом», ростовчане в тот же день на своем поле встретятся с махачкалинским «Динамо».

Победа «Краснодара» и другие результаты

Также в субботу «Краснодар» на выезде победил махачкалинское «Динамо» со счетом 2:0. Голами отметились Эдуард Сперцян, который забил 50-й мяч за клуб, и Виктор Са. Махачкалинское «Динамо» с 10 очками располагается на 13-й позиции. В следующем туре краснодарская команда 26 октября дома сыграет с казанским «Рубином», махачкалинцы днем ранее на выезде встретятся с «Ростовом».

В другом матче дня «Оренбург» на выезде сыграл вничью с «Крыльями Советов» со счетом 1:1. У «Крыльев Советов» отличился Владимир Игнатенко, забитым мячом в составе «Оренбурга» отметился Данила Ведерников. Для 19-летнего Игнатенко этот мяч стал 4-м в 9 матчах текущего сезона РПЛ . Оренбуржцы провели первый матч под руководством Ильдара Ахметзянова, который 10 октября сменил на посту главного тренера Владимира Слишковича.

«Крылья Советов» с 13 очками занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ . «Оренбург» с 8 очками идет 14-м.

Также в субботу «Акрон» на выезде победил «Пари Нижний Новгород» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Стефан Лончар. Тольяттинская команда прервала серию без побед в РПЛ , которая длилась с 26 июля, тогда «Акрон» выиграл у «Сочи» (4:0). Нижегородская команда впервые в этом сезоне РПЛ провела матч на домашней арене в своем городе, ранее «Совкомбанк-Арена» была закрыта из-за реконструкции. «Пари НН» с 6 очками идет на предпоследней, 15-й позиции, «Акрон» с 11 очками располагается на 12-й строчке. В следующем туре «Пари НН» 26 октября дома сыграет с калининградской «Балтикой», «Акрон» в тот же день проведет домашний матч с «Локомотивом».