«Локомотив» уверенно обыграл ЦСКА в 12-м туре чемпионата России

В матче 12-го тура чемпионата России «Локомотив» разгромил ЦСКА со счетом 3:0.
Голы забивали Алексей Батраков (17'), Дмитрий Воробьев (45+3') и Николай Комличенко (88').
«Локомотив» набрал 26 очков, столько же у «Краснодара», команды идут во главе турнирной таблицы. У ЦСКА 24 очка, команда на 3-м месте.
Тороп - ничего страшного, после второго гола спасал, значит был не в ауте.
Челестине сегодня не отошел от своей игры, но мог и сыграть вторым номером и сразу выпустить Вильягру в центр и оставить Кармо и Глебова убегать.
Кисляк наелся, а Глебов еще не стал тем кто может сделать разницу, Обляков незакапитанил к сожалению.
Но ничего страшного не случилось, сейчас три тура где должны брать 9 очков
