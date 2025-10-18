 
 
 
«Локомотив» уверенно обыграл ЦСКА в 12-м туре чемпионата России

18 октября 2025, 21:42
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

В матче 12-го тура чемпионата России «Локомотив» разгромил ЦСКА со счетом 3:0.

Голы забивали Алексей Батраков (17'), Дмитрий Воробьев (45+3') и Николай Комличенко (88').

«Локомотив» набрал 26 очков, столько же у «Краснодара», команды идут во главе турнирной таблицы. У ЦСКА 24 очка, команда на 3-м месте.

SHMEL
SHMEL
19 октября в 20:36, ред.
Спустя сутки, переварив поражение, выскажусь. Сначала хочу поздравить Локо с заслуженной победой. По моему мнению, это первое тренерское поражение ЦСКА в этом сезоне. Челестини проиграл. Причин на мой взгляд много: отсутствие Акинфеева, Мойзеса, блеклая, а точнее совсем никакая игра Вани Облякова в конкретно этом матче, командное помешательство в плане точности паса и глупых ошибок при передачах, порой не нужный перепас в непосредственной близости к своим воротам.
Локо играли с бОльшим желанием победить, с четко выверенными командными действиями.
Да, где-то им откровенно везло, а нам нет, но в целом по матчу абсолютно заслуженная победа и как итог верхняя строка таблицы.
Армейцам не отчаиваться, сделать выводы и вперёд к новым победам.
DXTK
DXTK
19 октября в 15:48
Самое главное Локо без поражений идет может рекорд Арсенала 2004 года повторят......... удачи!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Red blu (раскрыть)
19 октября в 14:29
    Red blu
    Red blu ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    19 октября в 14:13, ред.
    Вот в 14 туре и посмотрим как Семак сможет обыграть Галактионова! Пока Семак не смог обыграть Галактионова.
    Да же Тедеева с Акроном в 11 туре не смог обыграть.еле ноги унес, спасибо должен Дзюбе сказать за промах пенальти. , а то и одного очка бы не было.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Red blu (комментарий удален) (раскрыть)
    19 октября в 14:10
    Вот 1-го ноября и посмотрим...чьи в лесу шишки....
    А две встречи в РПЛ закончились одинаково мирно..1:1 и 1:1....
    NYJ
    NYJ ответ Знатог (раскрыть)
    19 октября в 08:48
    Мне кажется прям тоненький, но рикошетик был
    Barsuk_10
    Barsuk_10
    19 октября в 08:38
    Вот, что значит нет выдуманных пенальи - нет и результата. И вот ва разгром, не к 20 минуте, высосанный из пальца, а самый, что ни на есть полноценный, по итогам встречи. Разгром по игре, разгром по результату.
    Что там орали? Челестини за пару месяцевигру поставил? Что у коней качественная игра? Да близко ничего этого нет.
    112910415
    112910415
    19 октября в 06:53
    Такова вся спортивная жизнь...
    Termez Zidan
    Termez Zidan
    19 октября в 05:43
      jRest
      jRest
      19 октября в 05:38
      Воробьям надоело, что по ним постоянно лупят, вот они и делегировали своего представителя дабы показать как нужно бить по воротам. 😁
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ blitz (раскрыть)
      19 октября в 05:11
        Крутой камерунец
        Крутой камерунец
        19 октября в 03:19
        Цска очень слабая команда.
        Comentarios
        Comentarios
        19 октября в 02:15
        Неприятное поражение. Что поделать двигаемся дальше
        Bad Listener
        Bad Listener
        19 октября в 02:05
        Лично меня радует что Даниил Пруцев вписался в Локо и приносит пользу. А физруку оказался не нужен
        амурец
        амурец
        19 октября в 01:53
        Локо с победой
        Bad Listener
        Bad Listener
        19 октября в 00:00
        ЦСКА не чувствовали давления от нахождения на первом месте пока не придавило поездом
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse ответ Red blu (раскрыть)
        18 октября в 23:56
        Ну не только болельщики с Невы...многие думали что "Лучший тренер сентября" даст бой...
        Но оказалось...в Швейцариях победителей над Галактионовыми не делают....
        Владимир_Спартак
        Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        18 октября в 23:47
        Спасибо Толя...! Да...и возраст еще 29 лет...и заиграет то вообще после лечения. У ннго все таки рост и вес. Тяжело будет восстанавливаться...
        Red blu
        Red blu ответ Jeck Denielse (раскрыть)
        18 октября в 23:42, ред.
          Jeck Denielse
          Jeck Denielse ответ Red blu (раскрыть)
          18 октября в 23:41
          Ну вот...видите...вы заранее подтверждаете что завтра Зенит победит...))
          Я того же мнения...
          Red blu
          Red blu ответ Jeck Denielse (раскрыть)
          18 октября в 23:39, ред.
          Это невский клуб будет в трёх очковом отставании от Локо и Краснодара, а ЦСКА сейчас в двух очковом. А как болельщики с Невы мечтали что Локо и ЦСКА сыграют в ничью )
          Red blu
          Red blu
          18 октября в 23:37, ред.
          Ключевой момент - не забили в пустые ворота. Пенальти не было, надеюсь в ворота ЦСКА такие тоже ставить не будут.
          Тороп - ничего страшного, после второго гола спасал, значит был не в ауте.
          Челестине сегодня не отошел от своей игры, но мог и сыграть вторым номером и сразу выпустить Вильягру в центр и оставить Кармо и Глебова убегать.
          Кисляк наелся, а Глебов еще не стал тем кто может сделать разницу, Обляков незакапитанил к сожалению.
          Но ничего страшного не случилось, сейчас три тура где должны брать 9 очков
          Jeck Denielse
          Jeck Denielse
          18 октября в 23:33
          Уверенно...крупно...не без колдовства конечно...но заслуженно...
          Локо прям совсем безжалостен...особенно к своим односельчанам...
          Спартаку 4 отгрузили...Динамо 5....ЦСКА сегодня 3....
          Хорошо хоть Семак через 2 недели...способный притормозить несущийся Локомотив....(Кассьерра и Глушенков любят команды которые много пропускают...а Локо пропустил больше всех из пятёрки лидеров)....
          А вообще железнодорожники молодцы...прям раскуражились...и в сборной ярчат...и в чемпионате наперегонки колотят не останавливаясь....
          По осени ещё Зенит и Краснодар у них в графике...перешагнёт через них - знать явная заявка на успех нынешнем сезоне....

          Интрига чемпа живуча как никогда...завтра если Зенит победит ...будет 4 команды вверху таблицы в трёхочковом расстоянии друг от друга....
          Нескучный футбольный вечер....
          Всем удачи....
          Сп62
          Сп62 ответ Red blu (раскрыть)
          18 октября в 23:28
          А вас ваши.
          Red blu
          Red blu ответ Сп62 (раскрыть)
          18 октября в 23:24
          Правильно это ваши проблемы.)
          Сп62
          Сп62 ответ Red blu (раскрыть)
          18 октября в 23:17
          У нас сегодня Джику перед матчем поругался с тёщей и поэтому получил КК, а судья не учёл его душевное состояние. Ну как тут не заплакать. Разве не веская причина? И разве с вашими сравнить?
          n537ah2qem2d
          n537ah2qem2d
          18 октября в 23:11
          Основная проблема ЦСКА это середина поля и отсутствие там достойных игроков.Для начала нужно прогнать Облякова, этот тип уже семь лет убивает футбол в команде.И смелее ставить новых бразильцев.И решать с нападением!
          Red blu
          Red blu ответ Сп62 (раскрыть)
          18 октября в 23:06
            Красно Синий воин
            Красно Синий воин
            18 октября в 23:05, ред.
            Для нынешнего ЦСКА отсутствие сразу нескольких основных игроков становится фатальным. Когда все или почти все в строю, команда летает по полю, но в условиях такого кадрового дефицита, как сегодня, проблемы вылезают наружу. Если ЦСКА в текущем сезоне намерен продолжить битву за золото, зимой жизненно необходимо усилить позицию центрфорварда и опорную зону.
            Сп62
            Сп62 ответ Red blu (раскрыть)
            18 октября в 23:05
            Вот и я о том же. Чего вам плакать? А вы всё плачите и оправдываетесь. Зачем?
