«Краснодар» — самый проверяемый РУСАДА на допинг футбольный клуб в сентябре

19 октября 2025, 09:00

Футболисты чемпиона России «Краснодара» чаще игроков других отечественных футбольных клубов тестировались Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в сентябре.

Всего РУСАДА проверило на допинг в первый месяц осени 20 футболистов Российской премьер-лиги, из них восемь выступают за «Краснодар». Это Александр Черников (второй раз в 2025 году), Даниил Голиков, Александр Корякин, Данила Козлов, Валентин Пальцев (второй раз за год), Сергей Петров, Виталий Стежко и Дмитрий Васильев.

Российское антидопинговое агентство также протестировало в сентябре четырех игроков калининградской «Балтики», по два — из казанского «Рубина» и грозненского «Ахмата», по одному — из тольяттинского «Акрона», нижегородского «Пари НН», а также московских «Спартака» и «Локомотива».

Всего с января по сентябрь РУСАДА проверило на допинг 12 футболистов «Краснодара», 11 — ЦСКА, по семь — «Акрона», «Локомотива» и «Балтики», по шесть — петербургского «Зенита», махачкалинского «Динамо» и «Спартака», по пять — «Ростова», «Рубина», «Ахмата» и «Пари НН», по 4 — из «Химок», московского «Динамо» и самарских «Крыльев Советов», одного — из воронежского «Факела».

Kosmos58
Kosmos58 ответ shur (раскрыть)
19 октября в 14:52
А кому то единее!.
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
19 октября в 13:48
...тест для всех един.....!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
19 октября в 11:59
Краснодарцы чемпион.
но 11 раз ЦСКА за что тогда? кони даже от капли никотина дохнут.
Kosmos58
Kosmos58
19 октября в 10:09
РУСАДА из ада .
shlomo
shlomo
19 октября в 10:08
Так на всякий случай...:)))) ... а вдруг?
sv_1969
sv_1969
19 октября в 09:51
Чемпиона больше всех проверяют
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ jRest (раскрыть)
19 октября в 09:27, ред.
Чемпион, а тем более не из столицы. Не порядок ! Надо тщательнее искать!
YNWA
YNWA
19 октября в 09:19
Руководство Зенита работает!
jRest
jRest
19 октября в 09:13
Понятное дело, чемпион же. Ведь второй раз подряд перенос столетия ради чемпионства уже вызовет куда больше вопросов. 🤔
