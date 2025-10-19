«Краснодар» — самый проверяемый РУСАДА на допинг футбольный клуб в сентябре

Футболисты чемпиона России «Краснодара» чаще игроков других отечественных футбольных клубов тестировались Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в сентябре.
Всего РУСАДА проверило на допинг в первый месяц осени 20 футболистов Российской премьер-лиги, из них восемь выступают за «Краснодар». Это Александр Черников (второй раз в 2025 году), Даниил Голиков, Александр Корякин, Данила Козлов, Валентин Пальцев (второй раз за год), Сергей Петров, Виталий Стежко и Дмитрий Васильев.
Российское антидопинговое агентство также протестировало в сентябре четырех игроков калининградской «Балтики», по два — из казанского «Рубина» и грозненского «Ахмата», по одному — из тольяттинского «Акрона», нижегородского «Пари НН», а также московских «Спартака» и «Локомотива».
Всего с января по сентябрь РУСАДА проверило на допинг 12 футболистов «Краснодара», 11 — ЦСКА, по семь — «Акрона», «Локомотива» и «Балтики», по шесть — петербургского «Зенита», махачкалинского «Динамо» и «Спартака», по пять — «Ростова», «Рубина», «Ахмата» и «Пари НН», по 4 — из «Химок», московского «Динамо» и самарских «Крыльев Советов», одного — из воронежского «Факела».
но 11 раз ЦСКА за что тогда? кони даже от капли никотина дохнут.
