«Краснодар» — самый проверяемый РУСАДА на допинг футбольный клуб в сентябре

1760853609

19 октября 2025, 09:00

Футболисты чемпиона России «Краснодара» чаще игроков других отечественных футбольных клубов тестировались Российским антидопинговым агентством ( РУСАДА ) в сентябре.

Всего РУСАДА проверило на допинг в первый месяц осени 20 футболистов Российской премьер-лиги, из них восемь выступают за «Краснодар». Это Александр Черников (второй раз в 2025 году), Даниил Голиков, Александр Корякин, Данила Козлов, Валентин Пальцев (второй раз за год), Сергей Петров, Виталий Стежко и Дмитрий Васильев.

Российское антидопинговое агентство также протестировало в сентябре четырех игроков калининградской «Балтики», по два — из казанского «Рубина» и грозненского «Ахмата», по одному — из тольяттинского «Акрона», нижегородского «Пари НН», а также московских «Спартака» и «Локомотива».