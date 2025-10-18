 
 
 
Челестини: «Не выучили урок после матча с „Ростовом“»

18 октября 2025, 22:50
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал поражение 0:3 от «Локомотива» в 12-м туре РПЛ.

Очень много всего пошло не по плану. Наша эффективность в отборе, в атаке. В матче с «Локомотивом», который ещё ни разу не проиграл, ты должен быть в боевой готовности. Сегодня нам чуть-чуть недоставало, возможно, не выучили урок после матча с «Ростовом» (в 8-м туре ЦСКА проиграл «Ростову» 0:1 — прим).

Сп62
Сп62 ответ Red blu (раскрыть)
19 октября в 11:24
Этот физрук был лучшим прошлой осенью, а потом пошло сам знаешь как. Так что зарекаться никогда не надо.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
19 октября в 06:36
Не по плану у Спартака с Ростовом пошло с самого начала. А тут... переиграли вчистую. Получите и распишитесь. Работайте, работайте. Бога не забывайте!(с)
CCCP1922
CCCP1922
19 октября в 03:42
Пора уже Зениту что-то показать!!! Семаку нужно постоянно подтверждать свою квалификацию, а не оценивать чужую. Что, если попробовать без бразильцев сыграть?
Alex_67
Alex_67
19 октября в 01:09
Многократное повторение лучший способ получения результата — гонять их надо...
Брулин
Брулин
19 октября в 00:31
Как же приятно смотреть на такой классный футбол в исполнении команд с россиянами в основе! Как бы я ни болел за Зенит, но Локомотив и ЦСКА в этом сезоне (несмотря на сегодняшнее поражение) реально жгут.
shur
shur
19 октября в 00:06
"Челестини: «Не выучили урок после матча с „Ростовом“»"
...не урок, а язык русский учить надобно,чтобы с первого раза доходило!!! По всей армейской строгости, мат приветствуется(но это другой урок!)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 октября в 23:54
Без поражений нет побед...
CSKA2012
CSKA2012
18 октября в 23:41
Проиграли по делу, в первом тайме эксперимент с защитой не прошел, во втором тайме когда выпустили Вилиагру и игроков поставили на их профильные места игра выравнилась, но не хватило нормального нападающего...
Red blu
Red blu ответ Futurista (раскрыть)
18 октября в 23:16, ред.
Так удаляют грубиянов в КБ команде, опять сегодня получили красную карточку и играли в меньшинстве против Ростова, где по своей вине потеряли очки и остались на 6 месте)
Futurista
Futurista
18 октября в 23:15
"Очень много всего пошло не по плану"...ещё бы)...в Локо никого не удалили в начале матча...пенальти не дали...
Red blu
Red blu
18 октября в 23:14, ред.
С такими кадровыми потерями трудно выучивать уроки и быть в боевой готовности.
particular
particular
18 октября в 23:13, ред.
Вместо пряников нужен кнут... А то, некоторые возомнили о себе лишнее...
Red blu
Red blu ответ 25процентный клоун (раскрыть)
18 октября в 23:13, ред.
Физрук в другом клубе, уже месяц на удалёнке.))
25процентный клоун
25процентный клоун
18 октября в 22:56
Физрук начал лить воду, ведь плана никто не видел на игру, не на одну из последних
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan
18 октября в 22:53
Основной урок: нефиг делать в сборной на недотоворняках с недотренером.
