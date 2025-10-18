"Челестини: «Не выучили урок после матча с „Ростовом“»"

Главный тренер ЦСКА прокомментировал поражение 0:3 от «Локомотива» в 12-м туре РПЛ .

Очень много всего пошло не по плану. Наша эффективность в отборе, в атаке. В матче с «Локомотивом», который ещё ни разу не проиграл, ты должен быть в боевой готовности. Сегодня нам чуть-чуть недоставало, возможно, не выучили урок после матча с «Ростовом» (в 8-м туре ЦСКА проиграл «Ростову» 0:1 — прим).