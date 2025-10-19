Президент РПЛ Алаев оценил завершение конфликта между Сперцяном и Ндонгом

1760859194

19 октября 2025, 10:33

Примирение полузащитника «Краснодара» и защитника грозненского «Ахмата» было единственным правильным решением. Такое мнение высказал президент Российской премьер-лиги ( РПЛ ) .

«Что касается ситуации с Эдуардом Сперцяном и Усманом Ндонгом, то получилось принять правильное решение, — сказал Алаев. — Мы организовали видеоконференцию вместе с клубами, собрали футболистов: они поговорили и помирились, дистанционно пожали друг другу руки и обязательно повторят это при встрече. Это самое правильное решение в данной ситуации. Всегда нужно слушать и слышать друг друга».