Президент РПЛ Алаев оценил завершение конфликта между Сперцяном и Ндонгом

Примирение полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и защитника грозненского «Ахмата» Усмана Ндонга было единственным правильным решением. Такое мнение высказал президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев.
«Что касается ситуации с Эдуардом Сперцяном и Усманом Ндонгом, то получилось принять правильное решение, — сказал Алаев. — Мы организовали видеоконференцию вместе с клубами, собрали футболистов: они поговорили и помирились, дистанционно пожали друг другу руки и обязательно повторят это при встрече. Это самое правильное решение в данной ситуации. Всегда нужно слушать и слышать друг друга».
4 октября «Краснодар» обыграл «Ахмат» (2:0) в матче 11-го тура РПЛ. Ндонг был удален с поля на 86-й минуте встречи в результате стычки со Сперцяном, который по итогам эпизода получил желтую карточку. Полузащитника краснодарского клуба обвинили в расистских высказываниях, однако контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза прекратил производство по делу, оштрафовав игрока на 150 тыс. рублей. Ндонг и Сперцян достигли примирения.
если придоставится возможность в личной встрече,на поле.....!
Все давно поняли....
Если есть лишние 150 тыщ - вытворяй на поле что вздумается......
