 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Президент РПЛ Алаев оценил завершение конфликта между Сперцяном и Ндонгом

19 октября 2025, 10:33

Примирение полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и защитника грозненского «Ахмата» Усмана Ндонга было единственным правильным решением. Такое мнение высказал президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев.

«Что касается ситуации с Эдуардом Сперцяном и Усманом Ндонгом, то получилось принять правильное решение, — сказал Алаев. — Мы организовали видеоконференцию вместе с клубами, собрали футболистов: они поговорили и помирились, дистанционно пожали друг другу руки и обязательно повторят это при встрече. Это самое правильное решение в данной ситуации. Всегда нужно слушать и слышать друг друга».

4 октября «Краснодар» обыграл «Ахмат» (2:0) в матче 11-го тура РПЛ. Ндонг был удален с поля на 86-й минуте встречи в результате стычки со Сперцяном, который по итогам эпизода получил желтую карточку. Полузащитника краснодарского клуба обвинили в расистских высказываниях, однако контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза прекратил производство по делу, оштрафовав игрока на 150 тыс. рублей. Ндонг и Сперцян достигли примирения.

Подписывайся в ВК
Все новости
Флик опроверг информацию о разногласиях с руководством «Барселоны»
18 октября
Испанские футболисты протестуют против проведения матчей Ла Лиги в США
18 октября
Команду «Дети Памира» сняли с турнира из-за драки во время игры
17 октября
Бывший тренер «Боруссии» Д подозревается в сексуальных домогательствах
13 октября
Черчесов высказался о конфликте между Сперцяном и Ндонгом
13 октября
Свищев рассказал о работе Генпрокуратуры по высказываниям Клаудиньо
09 октября
 
Сортировать
Все комментарии
z68chjd6nqbx
z68chjd6nqbx
19 октября в 14:40
Разве это был конфликт? Это было оскорбление и унижение.
Геннадий Старый
Геннадий Старый
19 октября в 13:58
сколько же на самом деле выплатил Сперцян и клуб за конфликт? туман
shur
shur
19 октября в 13:44
"....они поговорили и помирились, дистанционно пожали друг другу руки и обязательно повторят это при встрече." Но мы то знаем,что
если придоставится возможность в личной встрече,на поле.....!
lotsman
lotsman
19 октября в 12:31, ред.
У нас иногда неправильно трактуется тема расизма. Высказывание чего то оппоненту на эмоциях, это не расизм.)
sv_1969
sv_1969
19 октября в 11:57
Дык если Эдику 150 кило присвоили ,то получается он говорил! Или просто это % за посредничество?))
Варвар7
Варвар7
19 октября в 11:39
"Всегда нужно слушать и слышать друг друга»." - Ох не скажи , Александр, в данном случаи если бы изначально не расслышали друг друга было бы значительно лучше....)))
CCCP1922
CCCP1922
19 октября в 11:15
На третий круг зашли, примирились и ладно — хватит уже...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
19 октября в 11:10
Да сколько уж мусолить можно....
Все давно поняли....
Если есть лишние 150 тыщ - вытворяй на поле что вздумается......
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 