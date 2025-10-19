Дюков сказал, в каком случае 2026 год будет идеальным для футбола в России

1760857210

19 октября 2025, 10:00

Отстранение с российских клубов и сборных должны снять, чтобы 2026 год был идеальным. Об этом рассказал президент Российского футбольного союза .

«Что должно произойти в 2026 году, чтобы можно было считать следующий год идеальным? Снимается отстранение с российских команд, мы начинаем проводить официальные международные матчи, убедительно побеждаем в играх», — сказал Дюков.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.