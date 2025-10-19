 
 
 
Костромской «Спартак» впервые за 14 матчей проиграл в Первой лиге

19 октября 2025, 12:13
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак КостромаСпартак КостромаМатч завершен

Футболисты красноярского «Енисея» со счетом 1:0 обыграли костромской «Спартак» в матче 15-го тура Лиги Пари (Первой лиги). Встреча прошла в Красноярске.

Мяч на 75-й минуте забил Лука Раткович.

«Спартак» прервал серию без поражений из 13 матчей. В первом туре команда проиграла воронежскому «Факелу» (0:1). «Спартак» набрал 29 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Енисей» с 17 очками располагается на 11-й строчке. Лидирует «Факел» (30 очков в 14 матчах).

В следующем туре «Спартак» 25 октября на выезде сыграет с ярославским «Шинником». «Енисей» 24 октября в гостях встретится с «Камазом» из Набережных Челнов.

Шуня771
Шуня771
19 октября в 16:27
Один спартач обыграл команду....)
Alex_67
Alex_67
19 октября в 15:39
Спартак закончил беспроигрышную серию, не началась бы серия безвыигрышная... Желаю команде из Костромы забыть этот эпизод и продолжить побеждать на пути в РПЛ!!! Лично я намерен болеть за симпатичный коллектив.
112910415
112910415
19 октября в 15:29
Выше нос!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
19 октября в 14:42
Кострома выдержит удар, и след.матч выиграет )))
да будет так!
mqkay2uefewe
mqkay2uefewe
19 октября в 14:36
Как взлетел, так и упадет, чудес не бывает.
VeniaminS
VeniaminS
19 октября в 14:17
Все бывает впервые,что будет дальше ?
sv_1969
sv_1969 ответ A.S.A (раскрыть)
19 октября в 14:04
Приветствую Саркис. Скорее всего там получится, также как и у Чертаново. Денег на РПЛ нет. И они будут тормозить, там где даже могут взять очки.
STVA 1
STVA 1
19 октября в 14:02
Когда-то это и должно было случиться. Тем более скорее всего в РПЛ команда не окажется.
A.S.A
A.S.A ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
19 октября в 13:58
Команда может быть чиновникам и не нужна, но игроки, которые там выступают, полны желанием проявить себя, может кто и обратит внимание, и пойдут на повышение
CCCP1922
CCCP1922
19 октября в 13:50
У Енисея и сейчас трудно выиграть в гостях, а когда построят крытый стадион для круглогодичного использования, тогда будет практически невозможно. В Красноярске, вероятно, начнётся футбольный бум. Только это пока мечты.. Как обстоят дела со строительством на самом деле? Существует хоть эскизный проект? Хотелось бы увидеть его. Руководство региона за язык никто не тянул. Есть ли понимание как реализовать эту замечательную идею? А Спартак Кострома, я думаю, переживёт своё поражение..
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ A.S.A (раскрыть)
19 октября в 13:46
Эта сказка как мыльный пузырь. Эта команда никому не нужна, если даже играть приходится на сельском стадионе на 3 тыс мест, а игроки живут и тренируются в Москве. Там в ФНЛ есть серьезные клубы. Факел,Урал,Ротор но никак не Кострома
shur
shur
19 октября в 13:40
От Волги до Енисея леса, косогоры, да степи. Рассея, моя ты Рассея от Волги и до Енисея. Е-я, е-я, Рассея, е-я.....!!!
Варвар7
Варвар7
19 октября в 13:39
Как бы не случился дефицит костромского масла - ведь болельщикам команды надо будет срочно "заесть" стресс...)))
shlomo
shlomo
19 октября в 13:31
Все когда то заканчивается и начинается все с начало....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
19 октября в 13:16
Ну кому ещё Спартак мог проиграть...как не лучшему спартаковеду Тихонову....
A.S.A
A.S.A
19 октября в 13:14
Проиграли там, где должны были брать очки...
6r8raqpfkt32
6r8raqpfkt32
19 октября в 13:09
Кострома хорошую серию выдали
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 октября в 13:04
Предположу, что это Начало конца...
