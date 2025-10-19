Костромской «Спартак» впервые за 14 матчей проиграл в Первой лиге

1760865200

19 октября 2025, 12:13

Футболисты красноярского «Енисея» со счетом 1:0 обыграли костромской «Спартак» в матче 15-го тура Лиги Пари (Первой лиги). Встреча прошла в Красноярске.

Мяч на 75-й минуте забил Лука Раткович.

«Спартак» прервал серию без поражений из 13 матчей. В первом туре команда проиграла воронежскому «Факелу» (0:1). «Спартак» набрал 29 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Енисей» с 17 очками располагается на 11-й строчке. Лидирует «Факел» (30 очков в 14 матчах).

В следующем туре «Спартак» 25 октября на выезде сыграет с ярославским «Шинником». «Енисей» 24 октября в гостях встретится с «Камазом» из Набережных Челнов.