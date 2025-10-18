 
 
 
Soccer.ru
Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Нагорных назвал сумасшедшими голы «Локомотива» в матче с ЦСКА

18 октября 2025, 23:25
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Голы футболистов московского «Локомотива» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА получились сумасшедшими и красивыми. Такое мнение журналистам высказал председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных.

В субботу «Локомотив» на своем поле обыграл ЦСКА со счетом 3:0. Первый мяч забил полузащитник Алексей Батраков после дальнего удара, второй — нападающий Дмитрий Воробьев дальним ударом с нулевого угла.

«Я хочу поздравить всех наших болельщиков, клуб, тренерский состав. Хороший результат и игра. Не останавливаемся и идем дальше. Голы красивые и сумасшедшие. Результат того, что команда делает на тренировках», — сказал Нагорных.

oFANATo
oFANATo
19 октября в 22:22, ред.
Второй гол получился фантастическим.....да же многие игроки Локомотива схватились за голову.....мол так не бывает. Точно не обошлось без старика Хоттабыча.
VeniaminS
VeniaminS
19 октября в 14:16
Красивые мячи вколотили - это точно!!!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
19 октября в 07:29
Дельная мысль насчёт "не останавливаться и идти дальше". Главное, что бы уже в чемпионы не стали записывать. Но сыграли действительно здорово!
ЛОКО ВПЕРЁД!!!🚂🚂🚂
112910415
112910415
19 октября в 06:59
Красиво, факт!
shlomo
shlomo
19 октября в 06:56
Иногда залетает и то что не должно было залетать...
yqpgre669t7a
yqpgre669t7a
19 октября в 05:59
Голы шикарные, давно не было таких.
3kc668f87tq7
3kc668f87tq7
19 октября в 05:38
Локомотив сделал так, что цска стало незаметно на поле.
STVA 1
STVA 1
19 октября в 04:29
Главное счёт на табло. А он в пользу Локо
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 октября в 03:16
Голы получились действительно красавцы...
Vilar
Vilar
19 октября в 01:04
Не согласен, сумасшедшие голы, в основном случайные, типа второго гола.
А вот первый и третий голы подготовлены, проведены высококлассно, с обыгрышем соперника и прекрасными завершающими ударами. Победа заслужена и похвала в первую очередь адресована Галактионову, он главный победитель.
Futurista
Futurista
18 октября в 23:44
Шумашедшие голы)...
