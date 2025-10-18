Нагорных назвал сумасшедшими голы «Локомотива» в матче с ЦСКА

Голы футболистов московского «Локомотива» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА получились сумасшедшими и красивыми. Такое мнение журналистам высказал председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных.
В субботу «Локомотив» на своем поле обыграл ЦСКА со счетом 3:0. Первый мяч забил полузащитник Алексей Батраков после дальнего удара, второй — нападающий Дмитрий Воробьев дальним ударом с нулевого угла.
«Я хочу поздравить всех наших болельщиков, клуб, тренерский состав. Хороший результат и игра. Не останавливаемся и идем дальше. Голы красивые и сумасшедшие. Результат того, что команда делает на тренировках», — сказал Нагорных.
ЛОКО ВПЕРЁД!!!🚂🚂🚂
А вот первый и третий голы подготовлены, проведены высококлассно, с обыгрышем соперника и прекрасными завершающими ударами. Победа заслужена и похвала в первую очередь адресована Галактионову, он главный победитель.
