Главный тренер «Локомотива» поделился эмоциями после победного матча с ЦСКА

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов рад победе своей команды над столичным ЦСКА в матче 12-го тура Российской премьер-лиги. Об этом он рассказал журналистам.
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Локомотива».
«Естественно, мы были рады и довольны тем, что мы забили. Я уже сказал, что [нападающий „Локомотива“ Дмитрий] Воробьев зряче пробил внешней стороной стопы, увидел, что вратарь вышел из ворот и наказал его за ошибку. Свалился, не свалился, нам сложно говорить. Мы рады», — сказал Галактионов.
«Локомотив» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 26 очков.
Но гол - огонь 🔥
а ведь боссы Локо хотели его уволит.
