Главный тренер «Локомотива» поделился эмоциями после победного матча с ЦСКА

18 октября 2025, 23:10
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов рад победе своей команды над столичным ЦСКА в матче 12-го тура Российской премьер-лиги. Об этом он рассказал журналистам.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Локомотива».

«Естественно, мы были рады и довольны тем, что мы забили. Я уже сказал, что [нападающий „Локомотива“ Дмитрий] Воробьев зряче пробил внешней стороной стопы, увидел, что вратарь вышел из ворот и наказал его за ошибку. Свалился, не свалился, нам сложно говорить. Мы рады», — сказал Галактионов.

«Локомотив» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 26 очков.

Kosmos58
Kosmos58
19 октября в 10:13
Были взлёты, будут и падения ... Ещё только треть чемпионата ...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
19 октября в 07:37
Есть повод задуматься, Михалыч, насчёт защиты. В этом матче иностранная оборона смотрелась лучше, чем когда в старте Морозов, Ненахов, Погостнов. Когда Погостнов выходит с первых минут, то начинаешь вспоминать, где валидол лежит). Пиняев ещё далёк от оптимальной формы. Но нап всё равно ещё один нужен. Комличенко это не усиление.
as9xfwbpya96
as9xfwbpya96
19 октября в 05:40
Эту победу Локомотива будут помнить долго, а годы то какие!!!!
Alex_67
Alex_67
19 октября в 05:31
Повеселились сегодня и хватит – надо работать
Брулин
Брулин
19 октября в 03:37
Лучше самого Воробьёва послушать, а не Галактионова.
Но гол - огонь 🔥
STVA 1
STVA 1
19 октября в 02:00
Рад за Локо... Команда в нужный момент собралась и выбралась из ямы ничьих)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
19 октября в 01:13
Галактионов творит чудеса)))
а ведь боссы Локо хотели его уволит.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
19 октября в 00:20
Уверенная победа и важный шаг на пути к попаданию как минимум в первую тройку по итогам сезона,
