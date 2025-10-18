Главный тренер «Локомотива» поделился эмоциями после победного матча с ЦСКА

1760818219

18 октября 2025, 23:10

Главный тренер московского «Локомотива» рад победе своей команды над столичным ЦСКА в матче 12-го тура Российской премьер-лиги. Об этом он рассказал журналистам.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Локомотива».

«Естественно, мы были рады и довольны тем, что мы забили. Я уже сказал, что [нападающий „Локомотива“ Дмитрий] Воробьев зряче пробил внешней стороной стопы, увидел, что вратарь вышел из ворот и наказал его за ошибку. Свалился, не свалился, нам сложно говорить. Мы рады», — сказал Галактионов.

«Локомотив» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 26 очков.