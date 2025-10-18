«Бавария» победила «Боруссию» в матче чемпионата Германии

1760811878

18 октября 2025, 21:24

Мюнхенская «Бавария» дома со счетом 2:1 обыграла «Боруссию» из Дортмунда в матче седьмого тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Мюнхене на «Альянц-Арене».

В составе победителей голы забили Гарри Кейн (22-я минута) и Майкл Олисе (79). У «Боруссии» отличился Юлиан Брандт (84).

«Бавария» не потеряла ни одного очка в текущем сезоне. Подопечные Венсана Компани одержали седьмую победу в чемпионате Германии, также мюнхенцы стали обладателями Суперкубка Германии, выиграли матч кубка страны и две игры общего этапа Лиги чемпионов.

«Бавария» и «Боруссия» провели 138-ю игру, мюнхенцы одержали 68-ю победу. «Боруссия» была сильнее в 33 играх, 37 матчей завершились вничью.

Мюнхенцы лидируют в чемпионате Германии с 21 очком, «Боруссия» с 14 очками занимает четвертое место. В следующем туре «Бавария» 25 октября на выезде сыграет с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха, дортмундцы в тот же день примут «Кельн».

Также на следующей неделе команды проведут матчи третьего тура общего этапа Лиги чемпионов. «Бавария» 22 октября примет бельгийский «Брюгге», «Боруссия» 21 октября на выезде встретится с датским «Копенгагеном».