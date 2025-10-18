 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколы

«Бавария» победила «Боруссию» в матче чемпионата Германии

18 октября 2025, 21:24
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)2 : 1Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Мюнхенская «Бавария» дома со счетом 2:1 обыграла «Боруссию» из Дортмунда в матче седьмого тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Мюнхене на «Альянц-Арене».

В составе победителей голы забили Гарри Кейн (22-я минута) и Майкл Олисе (79). У «Боруссии» отличился Юлиан Брандт (84).

«Бавария» не потеряла ни одного очка в текущем сезоне. Подопечные Венсана Компани одержали седьмую победу в чемпионате Германии, также мюнхенцы стали обладателями Суперкубка Германии, выиграли матч кубка страны и две игры общего этапа Лиги чемпионов.

«Бавария» и «Боруссия» провели 138-ю игру, мюнхенцы одержали 68-ю победу. «Боруссия» была сильнее в 33 играх, 37 матчей завершились вничью.

Мюнхенцы лидируют в чемпионате Германии с 21 очком, «Боруссия» с 14 очками занимает четвертое место. В следующем туре «Бавария» 25 октября на выезде сыграет с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха, дортмундцы в тот же день примут «Кельн».

Также на следующей неделе команды проведут матчи третьего тура общего этапа Лиги чемпионов. «Бавария» 22 октября примет бельгийский «Брюгге», «Боруссия» 21 октября на выезде встретится с датским «Копенгагеном».

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: itar-tass.com
«Торино» обыграл «Наполи» в матче Серии А
18 октября
«Краснодар» в гостях обыграл махачкалинское «Динамо»
18 октября
«Барселона» в компенсированное время добыла победу над «Жироной»
18 октября
Дубль Холанда принес «Манчестер Сити» победу над «Эвертоном»
18 октября
«Спартак» в меньшинстве ушел от поражения в матче против «Ростова»
18 октября
«Челси» разгромил «Ноттингем Форест»
18 октября
 
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
19 октября в 06:54
Чемпионами будут!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
18 октября в 22:54
Дортмунду спасибо за такой 2 тайм, здорово так интрига сохранили до конца.
да, всех болельщиков Баварии с победой)))
shur
shur
18 октября в 22:19
...алис капут! Я всегда за "Баварию",так держать команде и болелам!!!
shlomo2
shlomo2
18 октября в 22:05
Низкий поклон Боруссии, особенно за второй тайм. Очков в копилку Дортмунду он не добавил, но, тем не менее, команда Ковача продемонстрировала, что эта Бавария может быть уязвима.... Чёрно-жёлтые не реализовали пару шансов сравнять счёт, но даже курьёзный гол Олисе не надломил Боруссию, которая сократила отставание в счёте до минимума усилиями Брандта. Правда, на добавленное время силёнок гостям уже не хватило.....
sihafazatron
sihafazatron
18 октября в 21:52
Чемпион уже ясен давно.....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 