 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Челестини поддержал вратаря ЦСКА Торопа после матча с «Локомотивом»

18 октября 2025, 23:03

Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Фабио Челестини поддержал вратаря команды Владислава Торопа после проигранного матча со столичным «Локомотивом». Об этом Челестини сообщил журналистам.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Локомотива».

«Сегодня все мы ошибки допустили, важно учиться на своих ошибках. Ошибки есть у всех, просто вратарские могут больше бросаться в глаза. Славе нужно продолжать играть, у него огромные качества, огромный класс. Вы же помните, какие сейвы невероятные он делал в прошлом матче Кубка России? Поэтому спокойствие», — сказал Челестини.

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев получил травму в матче 11-го тура РПЛ с московским «Спартаком» (3:2). Позднее в ЦСКА сообщили, что вратарь избежал серьезного повреждения, у него выявлено растяжение голеностопа. Врач команды Эдуард Безуглов рассказал, что голкипер вернется к тренировкам в общей группе после игры с «Локомотивом».

Подписывайся в ВК
Все новости
Челестини: «Не выучили урок после матча с „Ростовом“»
18 октября
Батраков: «Ставлю себе задачу чаще бить»
18 октября
Барко: «Матчи против „Ростова“ всегда сложные»
18 октября
Тренер Альба объяснил причины беспроигрышной серии «Ростова» в РПЛ
18 октября
Талалаев оценил игру братьев Миранчуков в сборной России
15 октября
Черчесов объяснил удачный старт вместе с «Ахматом» в РПЛ
15 октября
 
Сортировать
Все комментарии
Balbes77773
Balbes77773
19 октября в 17:57
я-охранник,Максименко нам не нужен!
Террпсихора
Террпсихора
19 октября в 17:38
Тренер полностью проиграл игру , полузащита Локо действовала вразы чётче Облякова Кисляка и Круга. Слишком много брака и потерь мяча на ровном месте. Нужен хороший нап , ну и без Мойзеса с Игорем в обороне бардак(
Red blu
Red blu ответ Futurista (раскрыть)
19 октября в 13:57
Тоже вариант.)
25процентный клоун
25процентный клоун
19 октября в 10:34
При чем здесь вопрос журналиста, он должен был сказать, что команда проиграла из-за того, что не забила ни одного гола, а не издеваться над вратарём
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan
19 октября в 08:33
Обвинять тренера, что якобы он свалил вину на вратаря, не слыша вопрос журналиста, то такое.
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
19 октября в 08:31
Единственное, что я не понял - это почему он не взял мяч в руки.
То, что защитники выключились не вина Торопа.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 октября в 05:58
Вроде как и поддержал, а вроде и вину на него свалил...
q2nhgfyz27tc
q2nhgfyz27tc
19 октября в 05:43
Причем здесь Тороп, Кисляка нужно срочно в Реал продавать.
25процентный клоун
25процентный клоун
19 октября в 05:14
Вот так тренер, всё свалил на вратаря прямым текстом. Ни в одном голе Тороп не виноват и сыграл сегодня блестяще, в отличие от Кисляка и Облякова, ну собственно самого "тренера"
Жаль, что Игорь не стоял, а то бы получили полную авоську
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
19 октября в 00:09
Вина есть за неудачный вынос, в результате которого мяч попал в Воробьева и покатился к угловому флагу. Защитники не побежали, в Воробьев побежал и пробил, видя что вратарь вышел из ворот.
Futurista
Futurista ответ Red blu (раскрыть)
18 октября в 23:31
Нет...Максименко - охранником)...
CCCP1922
CCCP1922
18 октября в 23:31
Да, Челестини прав — вратарские ошибки больше бросаются в глаза. Особенно нелепый гол ЦСКА пропустил из района углового флага. Защитник подумал, что мяч выйдет за пределы поля, вратарь был уверен, что мяч уже вышел и непозволительно расслабился. Игрок Локомотива ничего не думал, он просто догнал мяч. Получите гол из ничего. Оператор удачно выхватил момент, когда мяч вертится на ленточке... Вратарь не должен унывать, лучше через это пройти. Кстати, сам Яшин не очень хорошо, мягко говоря, начинал свою карьеру. А потом стал единственным вратарём, обладателем Золотого Мяча, за всё время его существования.
Сп62
Сп62 ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
18 октября в 23:30
Согласен.
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan ответ Сп62 (раскрыть)
18 октября в 23:27
Гол шальной, вопросов нет. Вины Торопа тоже, на мой взгляд.
Сп62
Сп62 ответ Red blu (раскрыть)
18 октября в 23:26
У нас нет тренера. Он удалён и находится на скамейке штрафников.
Сп62
Сп62 ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
18 октября в 23:25
Такие голы захочешь, не забудишь. Другое дело, что выбить такой мяч непросто. Малейшее неверное движение и ты помогаешь мячу влететь в ворота. Редкий случай.
Red blu
Red blu ответ Futurista (раскрыть)
18 октября в 23:22
А Максименко тоже идти сторожем?
Евгений Ловчев, как и Александр Бубнов, считает, что Максименко должен перестать быть основным вратарем «Спартака». Ловчев критиковал Максименко за ошибки, а Бубнов публично призывал тренера «Спартака» убрать его из состава после очередной неудачной игры.
Futurista
Futurista ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
18 октября в 23:12
Забыть футбол и идти работать сторожем...хотя и там проворонит)...
oFANATo
oFANATo
18 октября в 23:11
Тороп хорошо отыграл.....нет ни одного пропущенного гола на его совести. А сколько ещё спасал.
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan
18 октября в 23:11
Торопу скорее забыть этот матч и продолжать работать на тренировках.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 