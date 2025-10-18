Челестини поддержал вратаря ЦСКА Торопа после матча с «Локомотивом»

1760817810

Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА поддержал вратаря команды после проигранного матча со столичным «Локомотивом». Об этом Челестини сообщил журналистам.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Локомотива».

«Сегодня все мы ошибки допустили, важно учиться на своих ошибках. Ошибки есть у всех, просто вратарские могут больше бросаться в глаза. Славе нужно продолжать играть, у него огромные качества, огромный класс. Вы же помните, какие сейвы невероятные он делал в прошлом матче Кубка России? Поэтому спокойствие», — сказал Челестини.