Матчи с участием «Зенита» и «Динамо» завершат 12-й тур РПЛ

19 октября 2025, 00:07

Программа 12-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) завершится в воскресенье тремя матчами. В этот день состоятся игры «Сочи» — «Зенит», «Рубин» — «Балтика» и «Динамо» (Москва) — «Ахмат».

В заключительном матче тура московское «Динамо» на «ВТБ-Арене» встретится с грозненским «Ахматом». Игра начнется в 19:30 мск. Команды являются соседями по турнирной таблице с 15 очками. При этом бело-голубые за счет дополнительных показателей идут на 8-м месте, а грозненцы — на 9-м. В августе «Ахмат» возглавил Станислав Черчесов, под его руководством команда не проигрывала семь матчей подряд в РПЛ , уступив только в прошлом туре действующему чемпиону России «Краснодару» (0:2).

Черчесов рассказал, что в клубе не думают о каких-либо задачах, касающихся верхней части турнирной таблицы. «Насколько реально войти в топ-8? У меня с арифметикой все нормально, я бы даже сказал, что хорошо. А если так нескромно, то отлично. Но, вообще, никаких таких задумок у нас нет. Мы готовимся от игры к игре, уехали сборники, хотелось бы, чтобы они приехали здоровыми и готовыми. Будем дальше играть в чемпионате», — сказал Черчесов.

В прошлом туре между защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом и полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном произошла словесная перепалка, в результате которой первый был удален. Позднее «Ахмат» потребовал провести расследование в отношении Сперцяна из-за возможных расистских высказываний. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза начал разбирательство, но позднее клубы и РПЛ примирили игроков. Тем не менее Ндонг пропустит матч из-за красной карточки.

О других матчах дня

В первой игре воскресенья петербургский «Зенит» на выезде встретится с «Сочи». Матч начнется в 14:30 мск. «Зенит» с 20 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ , сочинцы с 5 очками располагаются на последней, 16-й позиции.

Для «Зенита» неплохой новостью стало возвращение к тренировкам самого дорогого футболиста прошедшего трансферного окна бразильского полузащитника Жерсона. Он не выходит на поле с конца августа из-за повреждения.

«Над восстановлением он работает с большим желанием, — сказал журналистам главный тренер „Зенита“ Сергей Семак. — Сейчас, конечно, эмоционально для него немножко полегче стало, потому что он присоединился к команде, работает вместе с ней. Старается, работает хорошо. И мы все с нетерпением ждем, когда он наберет оптимальные кондиции функциональные, игровые. Потому что, думаю, игрок очень качественный при работе его с мячом. Здесь нет никаких вопросов. Надо набрать ему хорошую форму, адаптироваться и помогать команде, чего он сам очень хочет».

Также в воскресенье казанский «Рубин» дома сыграет с калининградской «Балтикой», матч начнется в 17:00 мск. У хозяев пока под вопросом участие полузащитника Далера Кузяева, который в прошлом матче был госпитализирован из-за перелома носа и сотрясения мозга. Позднее его выписали из больницы, он проходит восстановление под наблюдением врачей клуба. «Рубин» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ с 18 очками, «Балтика» с 20 очками идет 5-й.