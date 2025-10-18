Нагорных рассказал о переговорах по новому контракту Баринова

1760818462

18 октября 2025, 23:14

Переговоры московского футбольного клуба «Локомотив» по новому контракту с полузащитником и капитаном команды идут хорошо. Об этом журналистам сообщил председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных.

Текущее соглашение Баринова с клубом рассчитано до конца сезона-2025/26.

«Как идут переговоры? Все нормально, не волнуйтесь. Переговоры идут нормально. По-моему, представитель Дмитрия об этом сообщил», — сказал Нагорных.

Баринову 29 лет. Он является воспитанником «Локомотива» и выступает за основную команду с 2016 года.