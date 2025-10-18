 
 
 
Нагорных рассказал о переговорах по новому контракту Баринова

18 октября 2025, 23:14

Переговоры московского футбольного клуба «Локомотив» по новому контракту с полузащитником и капитаном команды Дмитрием Бариновым идут хорошо. Об этом журналистам сообщил председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных.

Текущее соглашение Баринова с клубом рассчитано до конца сезона-2025/26.

«Как идут переговоры? Все нормально, не волнуйтесь. Переговоры идут нормально. По-моему, представитель Дмитрия об этом сообщил», — сказал Нагорных.

Баринову 29 лет. Он является воспитанником «Локомотива» и выступает за основную команду с 2016 года.

Locomotive Breath
Locomotive Breath
19 октября в 06:29
Дорогое руководство ФК Локомотив! Хватит валять дурака! Баринов раскрывается, как созидатель, а не просто костолом-разрушитель. И хорошо получается!!! Не будьте 56ами!!!
CCCP1922
CCCP1922
19 октября в 05:45
Если бы Локомотив проиграл, Нагорных не появился бы... А так, засветился в эфире, как один из творцов победы. Ну и ладно — начальники они все такие. Лишь бы не лез управлять командой.
sv_1969
sv_1969
19 октября в 04:26
Думаю, что мы скоро слышим о продлении контракта
VeniaminS
VeniaminS
18 октября в 23:57
Надо продлевать,хорошо играет !!!
