Воробьёв забил ЦСКА с нулевого угла от углового флажка

1760810515

18 октября 2025, 21:01

Форвард «Локомотива» забил необычный гол в матче 12-го тура против ЦСКА .

Вратарь ЦСКА , делая вынос под прессингом, попал в Воробьева, и мяч полетел в сторону углового флажка. Нападающий догнал мяч на лицевой линии поля, после чего исполнил навес в штрафную. Мяч в полете неожиданно изменил траекторию и залетел в ворота.

После этого гола счет стал 2:0 в пользу «Локомотива».