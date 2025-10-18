Воробьёв забил ЦСКА с нулевого угла от углового флажка

Форвард «Локомотива» Дмитрий Воробьёв забил необычный гол в матче 12-го тура против ЦСКА.
Вратарь ЦСКА Владислав Тороп, делая вынос под прессингом, попал в Воробьева, и мяч полетел в сторону углового флажка. Нападающий догнал мяч на лицевой линии поля, после чего исполнил навес в штрафную. Мяч в полете неожиданно изменил траекторию и залетел в ворота.
После этого гола счет стал 2:0 в пользу «Локомотива».
калитку оставил и ты умудрился.....!!!!!"
Такие голы запоминаются...
Как и игроки их соорудившие...
Ждём теперь...пяточкой...через себя...со своей половины поля....
Маленькую поправочку, если позволите, вставлю. Это не был точный удар. И на повторах хорошо видно, что игрок Локомотива поднял голову перед ударом и посмотрел в район одиннадцатиметровой отметки. Он хотел сделать пас и просто безобразно его выполнил, получив на выходе один из красивейших голов этого сезона. Они поэтому все за голову и хватались, неверя счастью, - не то задумывалось изначально. Но получилось ещё лучше.
Воробьёв имеет шансы на такой же путь. 🤔
