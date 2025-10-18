 
 
 
Воробьёв забил ЦСКА с нулевого угла от углового флажка

18 октября 2025, 21:01
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Форвард «Локомотива» Дмитрий Воробьёв забил необычный гол в матче 12-го тура против ЦСКА.

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп, делая вынос под прессингом, попал в Воробьева, и мяч полетел в сторону углового флажка. Нападающий догнал мяч на лицевой линии поля, после чего исполнил навес в штрафную. Мяч в полете неожиданно изменил траекторию и залетел в ворота.

После этого гола счет стал 2:0 в пользу «Локомотива».

ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
19 октября в 14:56
Тороп - второй Максименко. Полная бездарность.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
19 октября в 13:59
Вчера в Локо звонили из цирка "Дю Солей"....спрашивали ...не даёт ли Воробьёв гастроли....
shur
shur ответ jRest (раскрыть)
19 октября в 13:35
...Родим (Зенит) сказал это отвлекающий манёвр, с понтом не смотря на кипера плюнул в калитку!!!
shur
shur ответ ZenCh1 (раскрыть)
19 октября в 13:31
...Игорю Владимировичу посвящается ! "...Тороп,мля, Я на одну игру
калитку оставил и ты умудрился.....!!!!!"
Jeck Denielse
Jeck Denielse
19 октября в 13:20
Гол-фантом...
Такие голы запоминаются...
Как и игроки их соорудившие...
Ждём теперь...пяточкой...через себя...со своей половины поля....
ZenCh1
ZenCh1
19 октября в 13:02
За такое вратаря нужно гнать из футбола ссаными тряпками
Пепс
Пепс
19 октября в 12:27
Раз 10 пересмотрел этот голище... 👍👍👍👍👍Супер!!!!
Limonov
Limonov
19 октября в 12:06
Классный голешник.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
19 октября в 06:26
Захочешь повторить - не получится. И Торопа винить - это зря. Он готовился на выходе играть, а мяч залетел в "9"-ку. Фантастика!
jRest
jRest ответ stanichnik (раскрыть)
19 октября в 06:21
Доброго утра!

Маленькую поправочку, если позволите, вставлю. Это не был точный удар. И на повторах хорошо видно, что игрок Локомотива поднял голову перед ударом и посмотрел в район одиннадцатиметровой отметки. Он хотел сделать пас и просто безобразно его выполнил, получив на выходе один из красивейших голов этого сезона. Они поэтому все за голову и хватались, неверя счастью, - не то задумывалось изначально. Но получилось ещё лучше.
jRest
jRest
19 октября в 06:08
Шутки шутками, но именно с подобного курьёзного гола начался взлёт великолепной карьеры Роналдиньо. До ЧМ-02 он особо не был на виду, но после гола в ворота Англии...

Воробьёв имеет шансы на такой же путь. 🤔
jRest
jRest
19 октября в 05:43
Дмитрий "Воробей" ван Бастен.
j5fr5exvkj8s
j5fr5exvkj8s
18 октября в 22:58
Гол действительно получился на загляденье
stanichnik
stanichnik
18 октября в 22:49
Однозначно гол тура, а может и чемпионата. Сам поборолся, сам обработал, остановил и точным ударом в ворота забил.
Сп62
Сп62
18 октября в 22:18
Такие голы надо показывать в рубрике "очевидное невероятное".
shur
shur ответ 112910415 (раскрыть)
18 октября в 21:59, ред.
.....остановись мгновенье, как будто боковой судья сам подсказывает :" Воробей,сделай это!!!"
112910415
112910415
18 октября в 21:48
Сам герой удивился несказанно!
lotsman
lotsman
18 октября в 21:43
Армейцы проигрывают этот матч по всем статьям. Не ожидал. Я думал что будет обоюдоострая игра, а получается игра в одну калитку.
se38pqvvd9g8
se38pqvvd9g8
18 октября в 21:39
Скоро не только Воробьев будет так забивать цска, швейцарский тренер показал свою бестолковость, пора домой.
k62t3e5vr2uu
k62t3e5vr2uu
18 октября в 21:35
Цска опять будет со спартаком бороться за свое любимое пятое место в потешных дерби Вся Москвы.
Vilar
Vilar
18 октября в 21:19
Воробьёв сам офигел, повторить не реально ...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 октября в 21:15
Не только Легенда 43 может пускать такие пенки...
Варвар7
Варвар7
18 октября в 21:04
Удар вышел шикарный - правда игроки были удивлены не меньше зрителей...)
